У Черчесова стабильно 7 дебютантов в год! А говорят — новичков мало

Сборная России завершила своё выступление в 2020 году, который особой радости нам не принёс. Из-за коронавируса и переноса чемпионата Европы национальная команда начала сезон только в сентябре, а всего за три коротких осенних цикла провела восемь матчей. Одержала лишь победы при трёх ничьих и трёх поражениях, не сумела пробиться в элиту Лиги наций.

Одна из редких приятных историй, связанных со сборной России, – дебют группы молодых, многообещающих игроков. От Станислава Черчесова постоянно требуют вводить в состав молодёжь, и тренер так или иначе прислушивается к мнению общественности. В 2020-м в национальной команде появилось стандартное для Черчесова количество новичков, несмотря на ковидный год. Семь человек. Вспоминаем всех дебютантов последних лет.

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Дебютанты сборной России в 2016 году

Юрий Газинский

Сослан Джанаев

Александр Ерохин

Фёдор Кудряшов

Илья Кутепов

Кирилл Панченко

Сергей Петров

Черчесов возглавил сборную России после Евро-2016. Хотя до конца того года оставалось всего пять матчей, под руководством нового тренера успели дебютировать семь человек. Тогда Станислав Саламович должен был вводить свежую кровь, чтобы команда поскорее забыла неудачу на чемпионате Европы и росла.

В первой же товарищеской (контрольной) игре при Черчесове с Турцией за сборную России дебютировали трое – Кудряшов, Газинский и Ерохин. Сегодня у защитника уже 41 матч за национальную команду, а у хавбеков более 20. Потом Петров сыграл с Ганой, Джанаев и Кутепов с Коста-Рикой, а Панченко – с Катаром. Из этого квартета новичков только Кутепов по-настоящему закрепился в составе, да и то до чемпионата мира.

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Дебютанты сборной России в 2017 году

Георгий Джикия

Антон Заболотный

Далер Кузяев

Андрей Лунёв

Антон Миранчук

Константин Рауш

Марио Фернандес

В 2017-м у сборной России было тоже семь новых имён. До старта на Кубке конфедераций дебютировал только Джикия, сыгравший в июне с Венгрией. После неудачного турнира Черчесов убедился, что нужно продолжать поиск кандидатов. В следующем спарринге с Южной Кореей в октябре за нашу национальную команду впервые сыграли сразу шестеро – Лунёв, Фернандес, Рауш, Кузяев, Миранчук и Заболотный. Сейчас разве что Рауш окончательно выпал из обоймы сборной России. Очевидно, что Лунёв может вернуться, если сначала вернёт себе потерянное из-за травмы место в стартовом составе «Зенита».

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Дебютанты сборной России в 2018 году

Ари

Егор Сорокин

Дмитрий Стоцкий

Антон Швец

Год чемпионата мира – исключение для Черчесова. Только в тот период он задействовал минимальное количество новичков. Понятно, что к ЧМ-2018 тренер хотел иметь максимально сыгранный состав. Единственной новой фигурой стал Швец, но опорный полузащитник не задержался в национальной команде: контрольный матч с Францией стал для него первым и пока последним.

После успешного мирового первенства Черчесов, судя по всему, тоже не спешил разрывать спаянную обойму. В сентябре он дал шанс Сорокину и Стоцкому, которые не ограничились тренировками со сборной России, а сыграли в «товарняке» с Чехией. В ноябре в нашей команде появился ещё один натурализованный бразилец – Ари. Нападающий сыграл с контрольном матче с Германией и в Лиге наций со Швецией. Однако и эти фигуры быстро исчезли из радаров сборной.

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Дебютанты сборной России в 2019 году

Ильзат Ахметов

Фёдор Чалов

Дмитрий Баринов

Николай Комличенко

Вячеслав Караваев

Зелимхан Бакаев

Максим Беляев

В 2019-м в сборной России дебютировали опять же семеро. В марте в гостевом отборочном матче Евро-2020 с Бельгией сыграли Ахметов и Чалов. В июне в игре того же турнира с Сан-Марино впервые в майке национальной команды появился Баринов. В октябре в решающих встречах квалификации чемпионата Европы Черчесов выпустил Комличенко (против Шотландии) и Караваева с Бакаевым (против Кипра). Затем в ноябре Беляев сыграл в Сан-Марино: для защитника «Арсенала» это до сих пор единственное выступление за сборную. Вообще по разным причинам никто из новичков прошлого года, кроме Караваева, не пригодился Черчесову в 2020-м.

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Дебютанты сборной России в 2020 году

Игорь Дивеев

Роман Евгеньев

Константин Кучаев

Андрей Мостовой

Иван Обляков

Александр Соболев

Даниил Фомин

Ещё одну «великолепную семёрку» новичков подарил сборной России грустный 2020-й. В октябре в контрольном матче со Швецией впервые за национальную команду сыграли Мостовой и Соболев. В том же месяце, уже во встрече Лиги наций с Турции дебютировал Фомин. В ноябре в Молдавии игроками первой сборной официально стали Дивеев, Обляков и Кучаев. Наконец, в прошедшую среду в Сербии сыграл Евгеньев: дебютировать с 0:5 никому не пожелаешь, но динамовец хотя бы вышел на поле уже тогда, когда в наших воротах побывало четыре мяча. Как сложатся карьеры этих игроков в сборной? Сейчас сложно что-то прогнозировать, хотя, наверное, у Дивеева и Евгеньева чуть больше шансов пробиться в основу, учитывая страшный дефицит центральных защитников в России.

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Что касается клубного представительства дебютантов, то чаще всего Черчесов находил новые имена в ЦСКА (шесть игроков). Кроме того, в сборную России можно было впервые попасть из «Зенита», «Краснодара», «Спартака» (по четыре), «Динамо», «Ростова» (по три), «Локомотива» (два), «Арсенала», «Ахмата», «Рубина», «Тосно» и даже из зарубежных клубов – «Кёльна» и «Млады Болеслав» (по одному).