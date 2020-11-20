Игроки «Динамо» и «Спартака» – про настрой на дерби и немецких тренеров. Готовимся!

Завтра – классика нашего футбола «Динамо» – «Спартак».

Первое дерби нового динамовского тренера Шварца.

Первая встреча немецких тренеров внутри РПЛ: Шварц против Тедеско.

Как настроены футболисты, как готовятся к важному матча и чем их удивили экзотичные для нашего чемпионата тренеры из Германии?

Отвечают спартаковцы Роман Зобнин и Наиль Умяров, а также два динамовских Даниила: Фомин и Лесовой.

Фото: Nike

Дерби для «Спартака»

Зобнин

– На матч с «Динамо» у тебя, как человеку, игравшему за него, особый настрой?

– Именно на «Динамо» – нет, но есть настрой на дерби. Нет такого, что на «Динамо» я выхожу как-то по-особенному, каждое дерби для меня очень важно. Да и времени прошло уже много с тех пор, как я играл за «Динамо».



– На матч с «Динамо» лидеры «Спартака» настраивают новичков по-особенному?

– В основном это делает тренер. Он даёт понять перед такими матчами, как с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» или «Локомотивом», насколько это важные игры. Они ведь наши конкуренты, на них необходимо особенно настраиваться. И заряда от Тедеско нам хватает, плюс все русские ребята понимают всё без слов, а иностранцы у нас давно – тоже понимают, что это за игры (улыбается – прим. «Чемпионата»).



Умяров



– С «Динамо» – исторически важный матч. Вспоминал тут моё первое дерби в спартаковской футболке против «Динамо» [в марте 2019 года]: я тогда не играл, но со скамейки видел гол Джики со штрафного. Уже тогда понял, что с «Динамо» принципиальные матчи: по тому как настраивались в раздевалке, как кричали болельщики. Нужно побеждать! После сборных игры идут тяжело. В прошлый раз проиграли ЦСКА, в следующий раз трудно было с «Химками».

Фото: Nike

Тедеско

Зобнин



– Тедеско – человек, умеющий находить язык со всеми. Он всегда поможет, если кто-то не играет, то всегда объяснить почему. В этом плане он большой специалист.



– Общаетесь с ним на русском?

– Да на разных общаемся (улыбается – прим. «Чемпионата»). Плюс у нас переводчик есть ведь. Но человек приехал в новую для себя страну, начал учить её язык – значит, уважает Россию, хочет здесь надолго остаться. Нас, футболистов, это тоже подкупает. Игроки – они ведь как дети, всё подмечают. И для нас, особенно русских, это очень приятно.



Умяров



– Когда Доменико только пришёл, я подумал: «Сейчас ничего не пойму, а через переводчика общение не то». Но я стал сразу всё понял, потому что Доменико не носитель языка, его речь легче разобрать. Плюс наш переводчик Дима Крайтор переводит не только фразы, но и эмоции. Тедеско повторяет футбольные слова: если прессинг, то push-push. Старается говорить простым языком, чтобы все понимали. Если идёт мимо, спрашивает, как дома, как настроение и семья.

Фото: Nike

Дерби для «Динамо»

Лесовой



– Так уж повелось что «Спартак» – мощный раздражитель. Многие питерские футболисты рассказывали, что с юных лет имеют неприязнь к «Спартаку». Есть ли эта самая неприязнь у тебя?

– Мне кажется, здесь есть элемент создания дополнительного ажиотажа. для болельщиков и журналистов. Я могу сказать за себя: настраиваюсь на каждую игру одинаково. Конечно, будет чувствоваться накал и антураж, но моё отношение к игре от этого не изменится.

– Конкретно вы одинаково настраиваетесь на «Тамбов» и «Спартак»?

– Однозначно.

– Как должен закончиться матч со «Спартаком», чтобы вы сказали: «Я доволен!»?

– Мы победим, а я забью в этой игре!

Фомин



– Дерби со «Спартаком» – особые эмоции?

– Скоро прочувствую это на поле. Уже все подогревают интерес, самая важная игра. Хочется принять участие. Жаль, что будет неполный стадион. Но читал, что пустят семь тысяч зрителей, уверен, будет классная атмосфера. Мы сейчас набрали ход, получаем удовольствие от футбола. Надо продолжать в том же духе и побеждать.

– Ты в детстве тренировался в «Спартаке». Реваншистских настроений нет?

– Нет. Чуть-чуть побыл там, остались друзья. Особых чувств к «Спартаку» не испытываю. Было и было.

– Ты, кстати, уже освоился в «Динамо»?

– Всё очень быстро сложилось, только приехал, сразу начался чемпионат. Даже Москву ещё не посмотрел, был только на Красной площади и на Воробьёвых горах. А так толком ещё никуда не выбирался. Только игры, подготовка к ним, переезды. Тем более коронавирус, всё строго – очень часто сдаём тесты.

Фото: Nike

Шварц

Лесовой



– Шварц со всеми общается, очень открытый. Изменения, конечно же, есть. Много уделяется времени мелочам: каждый понимает, кто и куда должен бежать в атаке, как перестраиваться в обороне. Перед играми тренер нас эмоционально заряжает. Мне всё очень нравится.

– Как прошло первое общение? Сказал что-то запоминающееся?

– Сказал, что видит во мне огромный потенциал, рассчитывает на меня, что каждую тренировку нужно проводить с желанием и тогда тогда всё получится.

Запомнились слова, что в любой момент могу к нему подойти будь это футбольный или бытовой момент.

– В одном из интервью ты говорил, что Игорь Черевченко тебя не хвалил. Признайся, приятно слышать тёплые слова от тренера, который тебя толком не знает?

– Конечно! Мне кажется, любому игроку было бы приятно. Хочется выходить на поле и доказывать, что он во мне не ошибся.

– Ваша бабушка когда-то говорила, что вы мало выходите в штрафную и вам надо быть понаглее. Как думаете, у вас получается выполнять её наставления сейчас? Как она оценивает ваши выступления в «Динамо»?

– Бабушка, конечно же, рада, что у меня сейчас всё хорошо. Она переживает, видит какие-то моменты, но слушаю я только тренера (смеётся). Хотя она после каждой игры мне пишет.

Фомин



– При Шварце добавились командные собрания, общий ужин. Все стали делать вместе. Это, пожалуй, главное изменение. Тренировки интенсивные, разнообразные. Впрочем, мы с тренером ещё только знакомимся, всё впереди.

– Воронин сильно влияет на атмосферу?

– Да. Всё с юмором и позитивом. Все знают, каким большим игроком он был. Мы слушаем, внемлем. Всё идет через улыбку, это очень нравится.