«Записываешь на теории? В психушку такого футболиста надо». 11 бодрых ответов Умярова

20 лет, 13 матчей и одна голевая в этом сезоне РПЛ, а также лучший английский среди русских игроков «Спартака». Всё это – о полузащитнике Наиле Умярове, который сегодня впервые в карьере может сыграть против «Динамо».

Игроки «Динамо» и «Спартака» – про настрой на дерби и немецких тренеров. Готовимся! Зобнин рассказывает, как будет играть против бывшего клуба.

«Вспоминал тут матч с «Динамо» [в марте 2019 года], – рассказал Наиль в интервью «Чемпионату». – Я тогда не играл, но со скамейки видел гол Джики со штрафного. Уже тогда понял, что с «Динамо» принципиальные матчи: по тому как настраивались в раздевалке, как кричали болельщики. Нужно побеждать! После сборных игры идут тяжело. В прошлый раз проиграли ЦСКА, в следующий раз трудно было с «Химками».

Наше интервью – молниеносное и хорошо подойдёт для чтения после завтрака. 11 вопросов – 11 ответов. Доброе утро, хорошего дня и яркого дерби!

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Наиль, ты из Сызрани, где в сентябре проходил Кубок России по фигурному катанию, а зрители жаловались на кошмарные дороги. Какой для тебя этот город?

– Ничего себе, не знал, что там что-то проходило. Сызрань для меня родная: там вырос, жил до 10 лет и начал заниматься футболом. Но город особенно не помню, потому что ещё в детском садике вместо тихого часа я шёл тренироваться и занимался до вечера. В школе тоже уходил в обед, ночью делал уроки, и так каждый день. Две-три тренировки в день, без выходных. Так и прошло детство в Сызрани. А про дороги действительно лучше не говорить, ха-ха.

– Когда в Сызрань приедут друзья, что им покажешь?

– Мало верю, что кто-то сюда ко мне приедет. Показал бы, где занимался футболом, а больше и нечего.

– Какое впечатление на тебя произвела Москва?

– Первое впечатление: «Вау, как всё красиво, какой большой город». Впервые увидел Красную площадь и обалдел – по-другому не скажешь. Потом к Москве привык даже больше, чем к Сызрани. Любимое место, как ни странно, дом. Сутра уезжаешь на тренировку, после обеда возвращаешься, и сил куда-то идти нет. Могу съездить на ужин к родителям или посидеть с шестилетним племянником: всё время меня удивляет, выходим с мячом на площадку, научил его играть в приставку.

– Правда, что ты хорошо готовишь?

– Не особенно люблю и умею, но на карантине пару раз готовил суперпростые блюда. Пасту в сливочном соусе с курицей или креветками и рис с индейкой. Такое спокойно приготовлю. Лучше спросите Артёма Реброва – вот кто знает про готовку всё. Каждый день выкладывает свои завтраки и ужины. Бывает, расскажет, как сделал суп или плов. Он в основном готовит на открытом огне, а у меня в квартире газовая плита.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Чему ещё научился на карантине?

– Онлайн-тренировкам по зуму! Сначала было непонятно, но на протяжении двух месяцев мы так тренировались три-четыре раза в неделю и настолько привыкли, что готовы провести первый зимний сбор в зуме. Шутка!

– Тедеско заходил в гости через зум? Показывал вазы своего дома?

– Он был не всегда, нас в основном нагружал тренер по физподготовке. Доменико подключался и спрашивал, как дела; плюс рассказывал, как будем действовать в ближайшую неделю и месяц, когда начнём тренироваться. Тактику по зуму не объяснял.

Шварц помог Тедеско лишиться работы. Отомстил за все прошлые обиды сразу! В субботу немецкие тренеры впервые столкнутся в России — в рамках дерби “Спартак” — “Динамо”.

– Ты хорошо говоришь по-английски и понимаешь главного тренера?

– Понимаю вообще всё, меня тоже понимают. Но говорю не идеально. Перевести с английского на русский могу. Но за год все и так стали понимать Тедеско: если каждый день слушаешь английскую речь, привыкаешь. Когда Доменико только пришёл, я подумал: «Сейчас ничего не пойму, а через переводчика общение не то». Но я стал сразу всё понял, потому что Доменико не носитель языка, его речь легче разобрать. Плюс наш переводчик Дима Крайтор переводит не только фразы, но и эмоции. Тедеско повторяет футбольные слова: если прессинг, то push-push. Старается говорить простым языком, чтобы все понимали. Если идёт мимо, спрашивает, как дома, как настроение и семья.

– Кстати, как всё запомнить на теории, когда вы разбираете соперника? В заметках айфона что-то пишете?

– Если не запоминаешь сильные и слабые стороны соперников и хочешь записать – в психушку такого футболиста надо, ха-ха. Никто ничего не записывает, такого нет.

– С кем общаешься в команде?

– Вроде бы, со всеми, хаха. Больше с молодыми, у нас общие интересы с Пашей Масловым или Илюхой Гапоновым, используем молодёжный сленг, который не всегда понимает Тёма Ребров. Общаюсь и с Ребровым, и с Ещенко, с Зобой, Кутеповым, Джикией… Да со всеми приятные отношения. Не существует, как раньше любили говорить, группировок. Достаточно молодая команда, все классные люди.

– Какая у тебя любимая кричалка?

– Да все! После игр особенно заедают в голове, так что хожу и пою!

– И последнее. О чём мечтаешь?

– Ближайшие цели – добиться трофеев со «Спартаком» и показать нашу команду в Европе, давно там не играли. Главное – трофеи и победы!