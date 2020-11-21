«Спартак» не выиграет русско-немецкое дерби? Прогнозы на 15-й тур РПЛ

14-й тур выдался огненный, во всех смыслах. Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в нашем конкурсе набрал 9 баллов: угадал счёт матча «Тамбов» — «Ахмат», разницу в игре «Арсенал» — «Ротор» и исход встречи ЦСКА — «Ростов».

Читатель Алина Вельмезева из Казани заработала 4 очка. Она верно предсказала разницу в матче «Зенит» — «Краснодар» и исход встречи «Динамо» — «Локомотив». Выпускающий редактор «Чемпионата» Александр Титеев угадал счёт в матчах «Тамбов» — «Ахмат» и «Зенит» — «Краснодар» и исход встречи ЦСКА — «Ростов». Это 11 баллов.

Таблица после 14-го тура



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Продолжаем борьбу!

Прогноз специалистов

Олег Корнаухов, бывший защитник ЦСКА:



«Краснодар» — «Тамбов» — 2:1



Для «Краснодара» пауза на сборные была очень важна в плане психологии: пять матчей без побед давит на такой клуб. «Тамбову» эта пауза в плюс: немного сборников в команде, время восстановиться и подготовиться. Тамбовчане — неприятная команда для грандов, очень дисциплинированно играют в обороне и всегда умеют терпеть. «Краснодар» — фаворит, но ему будет очень тяжело, чтобы не говорили. Непонятно, в каком состоянии приедут игроки из сборных, но это не помешает взять «быкам» три очка.



«Ахмат» — «Зенит» — 1:1



У «Ахмата» большая диаспора игроков была в сборной: Ненахов, Анхель, Бериша. Тренерский штаб воспользуется этим перерывом на игры сборных, чтобы хорошо подготовить физически команду и непосредственно к «Зениту». Сине-бело-голубые стали пробуксовывать в чемпионате, много сборников было задействовано у Семака. Большой вопрос, в каком состоянии они вернутся. «Ахмат» даст бой и не проиграет.



«Локомотив» — «Арсенал» — 2:2



Во благо эта ситуация для «Арсенала» и нового тренера Дмитрия Парфёнова. У него была возможность как можно ближе познакомиться с командой и выстроить какие-либо элементы. Что касается «Локомотива», здесь аналогичная ситуация, как у «Зенита» и «Краснодара»: состояние сборников — физическое и психологическое. «Железнодорожники» должны быть априори фаворитами, не зря ведь они играют в Лиге чемпионов. Так как игра состоится после паузы, то будет ничья с забитыми мячами.

«Локомотив» — №1 в РПЛ по количеству воспитанников. «Краснодара» нет даже в пятёрке В списке 50 самых продуктивных «фабрик звёзд» три российских клуба.

«Спартак» — «Динамо» — 0:0



Русско-немецкое дерби: встретятся два немецких тренера. У «Спартака» много проблем в составе: непонятно, будет ли готов Соболев, что с Джикией, который провёл три матча за сборную. Зобнин не играл последнюю игру, может быть посвежее. После перерыва на сборные сложно предсказывать матчи, так как мы не знаем состоянии всех остальных. Фаворита в этой встрече нет, будет ничья.

«Про Кокорина и Смолова болтают: пижоны, мажоры. А они порядочные мужики» Капитан незабываемого «Динамо» 2010-х Андрей Воронин – снова в клубе. И уже предвкушает дерби со «Спартаком».

ЦСКА — «Сочи» — 2:0



Много игроков ЦСКА было в сборной, но у них меньше проблем — не все футболисты были задействованы в играх. Они будут готовы к матчу, но их сыгранность будет не совсем та, которую хотелось бы. Но им хватит несколько минут, чтобы понять, кто чего стоит. Другое дело — травмы: Дивеев пропустит игру, непонятно, что с Фернандесом. У красно-синих есть игра, ротация в отличии от «Сочи», у которого нет футболистов, которые делали разницу. У Федотова крепкая команда с хорошим тренерским потенциалом и грамотными специалистами. «Армейцам» будет непросто, но они фавориты и выиграют.

«Толпа попёрла, и я полетел с трибуны». Фанатские разборки в советском футболе Как болельщики ЦСКА «попали в окружение» в Латвии. История одной фотографии.

«Ротор» — «Урал» — 1:1



В последнее время «Ротор» показывает хороший футбол, где-то им не везёт, уровень мастерства не позволяет использовать какие-то моменты, но то, что команда показывает симпатичный футбол — это факт. Думаю, им пора понимать, что если не начнут набирать очки, то будет сложно в дальнейшем выкарабкаться из той ямы, в которую они попадают. «Урал» всегда был крепкой командой, но думаю, в этом матче «Ротор» зацепится за очки.



«Рубин» — «Ростов» — 1:2



«Рубин» преобразуется в сильную команду, есть ярко выраженный лидер — Хвича Кварацхелия. Карпин знает, как готовится к таким матчам. Думаю, что победа за жёлто-синими.



«Уфа» — «Химки» — 1:0



«Химки» усилились, начали набирать очки. У «Уфы» очень сложная ситуация, надо терпеть и выигрывать, так как в дальнейшем будет тяжелее. Будет тяжёлая игра, но Рашид Рахимов настроит ребят и возьмёт три очка.

Прогноз читателей

Евгений Кабанков (Калуга):



«Краснодар» — «Тамбов» — 2:0



Седьмой матч без победы может стать последним для Мусаева. Команде крайне необходимы домашние три очка, и в преддверии игры Лиги чемпионов, они возьмут своё. «Тамбов» закроется и как минимум два гола получит.



«Ахмат» — «Зенит» — 1:2



Пять лет «Зенит» не одерживает победу в домашнем логове грозненской команды. Травмы, плотный календарь, усталость ведущих игроков явно сказались на неудачах чемпиона в последних матчах. Но «Ахмат» может обжечься на сверхмотивации Дзюбы, который в свете последних событий будет лезть вон из кожи, чтобы принести пользу команде.



«Локомотив» — «Арсенал» — 2:0



Неизменно команды обмениваются домашними победами в последних сезонах РПЛ. Не думаю, что тенденция прервется. Туляки довольно блекло выступают в гостях, а любой результат кроме победы отбросит «Локомотив» ещё дальше от тройки лидеров.



«Спартак» — «Динамо» — 2:2



Очень здорово начал Шварц свой российский этап с «Динамо». В предыдущем туре в яркой игре динамовцы полностью переиграли «железнодорожников», и судя из новостей Сандро очень ждёт московское дерби. А какое дерби без огня, борьбы и множества голов?! Тедеско поставил спартаковцам отличный футбол, и даже потеря Соболева не отразится на атакующем потенциале красно-белых. Боевая ничья.

«Рёбер говорил: «Вы и так всё знаете. Come on!» Как чудил первый немецкий тренер в РПЛ Назидательный пример для Доменико Тедеско и Сандро Шварца.

ЦСКА — «Сочи» — 3:1



«Армейцы» находятся в великолепной форме и по праву занимают первое место. Потеря Нобоа очень ослабляет потенциал команды Федотова, а ЦСКА в последних турах забивает немало мячей и показывает яркий футбол. Ставлю на победу красно-синих с разницей в два гола.



«Ротор» — «Урал» — 0:2



Каждый матч для команды Хацкевича является принципиальным. Слишком неуверенную игру демонстрирует «Ротор». Полагаю, Бикфалви, Погребняк и компания возьмут своё и добудут три очка.

«Тревожно за родителей. Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав у людей» «Ротор» Хацкевича сильнее всех в РПЛ пострадал от коронавируса.

«Рубин» — «Ростов» — 1:1



«Ростов» в пяти последних матчах не проигрывает «Рубину», но с приходом Слуцкого многое поменялось в игре команды. Казанцы подходят перед этой игрой в статусе фаворита, показывая яркий и атакующий футбол. Но все мы знаем, как умеет настраивать и мотивировать своих футболистов Карпин, потому команды поделят очки.

«Пап, я увидел слёзы Сёмина и заплакал». Жизнь Хвичи, который теперь кайфует в «Рубине» И регулярно нарушает странный запрет главного тренера.

«Уфа» — «Химки» — 2:1

Обе команды являются лидерами чемпионата по пропущенным мячам, и никто не ожидал увидеть «Уфы» на последнем месте к середине чемпионата. Пауза на игры сборных должна пойти



Рахимову на пользу. Команде нужны голы и победы, чтобы спастись из критического положения. Пусть первая победа придётся на матч с «Химками».

Прогноз журналистов

Александр Алейников, выпускающий редактор «Чемпионата»:



«Краснодар» — «Тамбов» — 2:0



«Быки» последний раз побеждали больше месяца назад, и сейчас максимально удобная возможность прервать неудачную серию. «Тамбов» захлестнули финансовые проблемы, есть даже угроза, что команда бойкотирует матч. Правда… со «Спартаком» через два тура. А потому «Краснодару» всё же придётся приложить усилия, чтобы забрать три очка. И у них наконец-то это получится.



«Ахмат» — «Зенит» — 1:1



Питерцы едут в столицу Чеченской республики без Азмуна, Дриусси и Вендела, получившего травму в сборной Бразилии. Малком также вероятно пропустит матч. Учитывая, что грозненцы и так являются неудобным соперником для «Зенита», можно ожидать очередную потерю очков подопечными Сергея Семака.



«Локомотив» — «Арсенал» — 2:0



Ещё одна команда – претендент на медали, находящая на неприлично низком месте в таблице. Три поражения подряд отбросили «железнодорожников» на границу первой восьмёрки. Поразительно, как это сочетается с достаточно успешным выступлением в Лиге чемпионов. Впрочем, пауза должна пойти «Локомотиву» на пользу – не лёгкие, но всё же три очка с Тулой они заберут.



«Спартак» — «Динамо» — 2:1



Спартаковцы, возможно выйдут на дерби без капитана – Джикия получил небольшое повреждение в игре за сборную. История Соболева более загадочна, но его по крайней мере есть кому заменить. У «Динамо» потери не менее серьёзные – из-за коронавируса матч пропустит Антон Шунин, а из-за дисквалификации Сергей Паршивлюк и Себастьян Шиманьски. Победит тот, кто ошибётся меньше. Хочется верить, что это будет «Спартак».

«Спартак» наезжает на Черчесова. Неужели из-за сборной Соболев усугубил травму? Теперь понятно, почему играл Заболотный, а не Соболев. Но кому от этого легче? Нападающий рискует пропустить матч с «Динамо».

ЦСКА – «Сочи» — 1:0



«Армейцы» потеряли в белградском кошмаре Игоря Дивеева и по-прежнему не могут рассчитывать на Марио Фернандеса. Но сила инерции довезёт ЦСКА до победы в игре с «Сочи» и, следовательно, к победе в чемпионате по итогам первого круга. А это уже 80% общего успеха. Статистика не врёт.



«Ротор» — «Урал» — 2:1



Волгоградцы не заслуживают завершить первый круг всего лишь с одной победой. И даже «Урал», выигравший два подряд выездных матча — в чемпионате и Кубке – им не помеха. Один из аутсайдеров чемпионата немного подтянется как минимум к зоне стыковых матчей.



«Рубин» — «Ростов» — 1:1



Казанцы и ростовчане чередуют поражения и победы в чемпионате. Пора обоим прервать безничейные серии. «Рубин» за время международной паузы потерял Хвицу Кварацхелию, Карла Старфельта и Хван Ин Бёма, поэтому на победу наиграть не получится, но Деспот спасёт команду от поражения.



«Уфа» — «Химки» — 1:0



Второй аутсайдер Премьер-Лиги также сумеет одержать в этот туре победу, до предела обострив борьбу за место под солнцем. «Химки» после смены главного тренера и перехода на правах аренды великого Мирзова резко прибавили в наборе очков, но пауза в чемпионате собьёт их наступательный порыв.

В «Спартаке» зачехлили, а в «Химках» расцвёл! Мирзов снова в порядке Тедеско уже жалеет о своём решении?

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