«Спартак» не выиграет русско-немецкое дерби? Прогнозы на 15-й тур РПЛ

14-й тур выдался огненный, во всех смыслах. Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в нашем конкурсе набрал 9 баллов: угадал счёт матча «Тамбов» — «Ахмат», разницу в игре «Арсенал» — «Ротор» и исход встречи ЦСКА — «Ростов».
Читатель Алина Вельмезева из Казани заработала 4 очка. Она верно предсказала разницу в матче «Зенит» — «Краснодар» и исход встречи «Динамо» — «Локомотив». Выпускающий редактор «Чемпионата» Александр Титеев угадал счёт в матчах «Тамбов» — «Ахмат» и «Зенит» — «Краснодар» и исход встречи ЦСКА — «Ростов». Это 11 баллов.
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Продолжаем борьбу!
Прогноз специалистов
Олег Корнаухов, бывший защитник ЦСКА:
«Краснодар» — «Тамбов» — 2:1
Для «Краснодара» пауза на сборные была очень важна в плане психологии: пять матчей без побед давит на такой клуб. «Тамбову» эта пауза в плюс: немного сборников в команде, время восстановиться и подготовиться. Тамбовчане — неприятная команда для грандов, очень дисциплинированно играют в обороне и всегда умеют терпеть. «Краснодар» — фаворит, но ему будет очень тяжело, чтобы не говорили. Непонятно, в каком состоянии приедут игроки из сборных, но это не помешает взять «быкам» три очка.
«Ахмат» — «Зенит» — 1:1
У «Ахмата» большая диаспора игроков была в сборной: Ненахов, Анхель, Бериша. Тренерский штаб воспользуется этим перерывом на игры сборных, чтобы хорошо подготовить физически команду и непосредственно к «Зениту». Сине-бело-голубые стали пробуксовывать в чемпионате, много сборников было задействовано у Семака. Большой вопрос, в каком состоянии они вернутся. «Ахмат» даст бой и не проиграет.
«Локомотив» — «Арсенал» — 2:2
Во благо эта ситуация для «Арсенала» и нового тренера Дмитрия Парфёнова. У него была возможность как можно ближе познакомиться с командой и выстроить какие-либо элементы. Что касается «Локомотива», здесь аналогичная ситуация, как у «Зенита» и «Краснодара»: состояние сборников — физическое и психологическое. «Железнодорожники» должны быть априори фаворитами, не зря ведь они играют в Лиге чемпионов. Так как игра состоится после паузы, то будет ничья с забитыми мячами.
«Спартак» — «Динамо» — 0:0
Русско-немецкое дерби: встретятся два немецких тренера. У «Спартака» много проблем в составе: непонятно, будет ли готов Соболев, что с Джикией, который провёл три матча за сборную. Зобнин не играл последнюю игру, может быть посвежее. После перерыва на сборные сложно предсказывать матчи, так как мы не знаем состоянии всех остальных. Фаворита в этой встрече нет, будет ничья.
ЦСКА — «Сочи» — 2:0
Много игроков ЦСКА было в сборной, но у них меньше проблем — не все футболисты были задействованы в играх. Они будут готовы к матчу, но их сыгранность будет не совсем та, которую хотелось бы. Но им хватит несколько минут, чтобы понять, кто чего стоит. Другое дело — травмы: Дивеев пропустит игру, непонятно, что с Фернандесом. У красно-синих есть игра, ротация в отличии от «Сочи», у которого нет футболистов, которые делали разницу. У Федотова крепкая команда с хорошим тренерским потенциалом и грамотными специалистами. «Армейцам» будет непросто, но они фавориты и выиграют.
«Ротор» — «Урал» — 1:1
В последнее время «Ротор» показывает хороший футбол, где-то им не везёт, уровень мастерства не позволяет использовать какие-то моменты, но то, что команда показывает симпатичный футбол — это факт. Думаю, им пора понимать, что если не начнут набирать очки, то будет сложно в дальнейшем выкарабкаться из той ямы, в которую они попадают. «Урал» всегда был крепкой командой, но думаю, в этом матче «Ротор» зацепится за очки.
«Рубин» — «Ростов» — 1:2
«Рубин» преобразуется в сильную команду, есть ярко выраженный лидер — Хвича Кварацхелия. Карпин знает, как готовится к таким матчам. Думаю, что победа за жёлто-синими.
«Уфа» — «Химки» — 1:0
«Химки» усилились, начали набирать очки. У «Уфы» очень сложная ситуация, надо терпеть и выигрывать, так как в дальнейшем будет тяжелее. Будет тяжёлая игра, но Рашид Рахимов настроит ребят и возьмёт три очка.
Прогноз читателей
Евгений Кабанков (Калуга):
«Краснодар» — «Тамбов» — 2:0
Седьмой матч без победы может стать последним для Мусаева. Команде крайне необходимы домашние три очка, и в преддверии игры Лиги чемпионов, они возьмут своё. «Тамбов» закроется и как минимум два гола получит.
«Ахмат» — «Зенит» — 1:2
Пять лет «Зенит» не одерживает победу в домашнем логове грозненской команды. Травмы, плотный календарь, усталость ведущих игроков явно сказались на неудачах чемпиона в последних матчах. Но «Ахмат» может обжечься на сверхмотивации Дзюбы, который в свете последних событий будет лезть вон из кожи, чтобы принести пользу команде.
«Локомотив» — «Арсенал» — 2:0
Неизменно команды обмениваются домашними победами в последних сезонах РПЛ. Не думаю, что тенденция прервется. Туляки довольно блекло выступают в гостях, а любой результат кроме победы отбросит «Локомотив» ещё дальше от тройки лидеров.
«Спартак» — «Динамо» — 2:2
Очень здорово начал Шварц свой российский этап с «Динамо». В предыдущем туре в яркой игре динамовцы полностью переиграли «железнодорожников», и судя из новостей Сандро очень ждёт московское дерби. А какое дерби без огня, борьбы и множества голов?! Тедеско поставил спартаковцам отличный футбол, и даже потеря Соболева не отразится на атакующем потенциале красно-белых. Боевая ничья.
ЦСКА — «Сочи» — 3:1
«Армейцы» находятся в великолепной форме и по праву занимают первое место. Потеря Нобоа очень ослабляет потенциал команды Федотова, а ЦСКА в последних турах забивает немало мячей и показывает яркий футбол. Ставлю на победу красно-синих с разницей в два гола.
«Ротор» — «Урал» — 0:2
Каждый матч для команды Хацкевича является принципиальным. Слишком неуверенную игру демонстрирует «Ротор». Полагаю, Бикфалви, Погребняк и компания возьмут своё и добудут три очка.
«Рубин» — «Ростов» — 1:1
«Ростов» в пяти последних матчах не проигрывает «Рубину», но с приходом Слуцкого многое поменялось в игре команды. Казанцы подходят перед этой игрой в статусе фаворита, показывая яркий и атакующий футбол. Но все мы знаем, как умеет настраивать и мотивировать своих футболистов Карпин, потому команды поделят очки.
«Уфа» — «Химки» — 2:1
Обе команды являются лидерами чемпионата по пропущенным мячам, и никто не ожидал увидеть «Уфы» на последнем месте к середине чемпионата. Пауза на игры сборных должна пойти
Рахимову на пользу. Команде нужны голы и победы, чтобы спастись из критического положения. Пусть первая победа придётся на матч с «Химками».
Прогноз журналистов
Александр Алейников, выпускающий редактор «Чемпионата»:
«Краснодар» — «Тамбов» — 2:0
«Быки» последний раз побеждали больше месяца назад, и сейчас максимально удобная возможность прервать неудачную серию. «Тамбов» захлестнули финансовые проблемы, есть даже угроза, что команда бойкотирует матч. Правда… со «Спартаком» через два тура. А потому «Краснодару» всё же придётся приложить усилия, чтобы забрать три очка. И у них наконец-то это получится.
«Ахмат» — «Зенит» — 1:1
Питерцы едут в столицу Чеченской республики без Азмуна, Дриусси и Вендела, получившего травму в сборной Бразилии. Малком также вероятно пропустит матч. Учитывая, что грозненцы и так являются неудобным соперником для «Зенита», можно ожидать очередную потерю очков подопечными Сергея Семака.
«Локомотив» — «Арсенал» — 2:0
Ещё одна команда – претендент на медали, находящая на неприлично низком месте в таблице. Три поражения подряд отбросили «железнодорожников» на границу первой восьмёрки. Поразительно, как это сочетается с достаточно успешным выступлением в Лиге чемпионов. Впрочем, пауза должна пойти «Локомотиву» на пользу – не лёгкие, но всё же три очка с Тулой они заберут.
«Спартак» — «Динамо» — 2:1
Спартаковцы, возможно выйдут на дерби без капитана – Джикия получил небольшое повреждение в игре за сборную. История Соболева более загадочна, но его по крайней мере есть кому заменить. У «Динамо» потери не менее серьёзные – из-за коронавируса матч пропустит Антон Шунин, а из-за дисквалификации Сергей Паршивлюк и Себастьян Шиманьски. Победит тот, кто ошибётся меньше. Хочется верить, что это будет «Спартак».
ЦСКА – «Сочи» — 1:0
«Армейцы» потеряли в белградском кошмаре Игоря Дивеева и по-прежнему не могут рассчитывать на Марио Фернандеса. Но сила инерции довезёт ЦСКА до победы в игре с «Сочи» и, следовательно, к победе в чемпионате по итогам первого круга. А это уже 80% общего успеха. Статистика не врёт.
«Ротор» — «Урал» — 2:1
Волгоградцы не заслуживают завершить первый круг всего лишь с одной победой. И даже «Урал», выигравший два подряд выездных матча — в чемпионате и Кубке – им не помеха. Один из аутсайдеров чемпионата немного подтянется как минимум к зоне стыковых матчей.
«Рубин» — «Ростов» — 1:1
Казанцы и ростовчане чередуют поражения и победы в чемпионате. Пора обоим прервать безничейные серии. «Рубин» за время международной паузы потерял Хвицу Кварацхелию, Карла Старфельта и Хван Ин Бёма, поэтому на победу наиграть не получится, но Деспот спасёт команду от поражения.
«Уфа» — «Химки» — 1:0
Второй аутсайдер Премьер-Лиги также сумеет одержать в этот туре победу, до предела обострив борьбу за место под солнцем. «Химки» после смены главного тренера и перехода на правах аренды великого Мирзова резко прибавили в наборе очков, но пауза в чемпионате собьёт их наступательный порыв.
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