«Вёл себя как животное». Дикая история – три года назад на Зобнина напали фанаты «Динамо»

Летом 2016-го года московское «Динамо» вылетело в ФНЛ. Но один из самых заметных молодых игроков команды – Роман Зобнин, остался в элите: полузащитник перешёл к принципиальному сопернику бело-голубых – в московский «Спартак». Спустя год «Динамо» вернулось, и у болельщиков «Динамо» появился шанс увидеть Зобнина на стадионе. Закончилось всё дико – фанаты динамовцев попытались не просто задеть полузащитника словами, но и «разобраться» с ним буквально – решили на него напасть. Специально для «Чемпионата» Зобнин рассказал, как относится к той истории спустя несколько лет и как живёт сегодня. Про готовность «Спартака» бороться за первое место в РПЛ, особенности главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, и свою позицию на поле (бОльшую часть сезона полузащитник провёл на неродном для себя правом фланге) Роман тоже рассказал.

Игроки «Динамо» и «Спартака» – про настрой на дерби и немецких тренеров. Готовимся! Зобнин рассказывает, как будет играть против бывшего клуба.

«Было ужасно, взрослый мужчина вёл себя как животное»

«Спартак» и «Динамо» встречались в первом туре чемпионата России-2017/2018. Красно-белые – в ранге чемпионов страны, «Динамо» – победителя ФНЛ. Хотя этот статус для дерби ничего не значил – встреча в итоге завершилась вничью – 2:2, а «Динамо» выглядело ничем не хуже «Спартака». Но происходящее на трибунах «Арены Химки» затмило всё, что было на поле.



Зобнин пропускал игру из-за травмы, но на матч всё-таки приехал: полузащитник наблюдал за игрой из VIP-ложи стадиона вместе с женой. Ниже – на центральной трибуне, находились фанаты «Динамо». Романа они заметили не сразу, но как только увидели – начали оскорблять. Но на этом останавливаться захотели не все – кто-то попытался пробраться к Зобнину. Романа защитили друзья, а сам игрок после матча рассказал коллегам из ТАСС, что ушёл с трибуны внутрь. С матча же Зобнин уехал пораньше – чтобы избежать конфликта.

Сейчас Зобнин – лидер сборной. А казалось, что он пропадёт из большого футбола в 19 лет Привёз гол и был заменён на 16-й минуте. А потом исчез из основы на 8 месяцев.

Роман о произошедшем высказался достаточно спокойно, а вот его жена эмоции сдерживать не стала:



«Болельщики сидели чуть ниже ложи, увидели Ромку, – писала тогда Рамина Зобнина в своём «твиттере». – Просто начали кричать и потом начали лезть наверх. Ужасно было. Далее подошла охрана. Мужчина, взрослый. Наверно, дети есть. А он вёл себя как животное. После этого меняется мнение о людях. Не дай бог кому-нибудь столкнуться с ним».

Сейчас Зобнин не держит зла на фанатов «Динамо» и живёт спокойной жизнью

Спустя три с лишним года Зобнин к тому конфликту относится спокойно и даже понимает фанатов:



«На самом деле я уже остыл и болельщиков понимаю, – рассказал он «Чемпионату». – Да, тогда злился на них немного, но сейчас прошло много времени. В любом клубе такие болельщики есть, я зла не держу. Когда переходил в «Спартак» из «Динамо» понимал: любить меня от этого сильнее не станут. Но это был не решающий фактор».

Зобнин: Черчесов раздал всем спартаковцам по маленькой шоколадке Полузащитник Роман Зобнин стал гостем редакции «Чемпионата» и раскрыл секреты чемпионского успеха «Спартака».

Зобнин вообще живёт спокойной жизнью – в отличие от многих звёздных футболистов РПЛ Роман поселился за городом – поближе к природе, а в Москву ездит не так часто. И менять в такой жизни особо ничего не хочет:



– Я недалеко от города живу, около пяти километров от МКАДа. Но нет такого, что мне постоянно нужно туда добираться – вся моя жизнь проходит дома и на стадионе, в Москве особо никуда не хожу.



– Не хватает времени или Москва – слишком быстрый для тебя город?

– Скорее просто времени мало. Но иногда выезжаешь: одни пробки, суета – я такое не люблю. Мне хочется быть ближе к природе, чтобы всё спокойно было.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Если бы ты мог выбрать любое место в мире для жизни – что бы ты выбрал?

– Да я бы дома остался просто (смеётся). Меня всё устраивает: тишина, спокойствие, а до стадиона всего 45 минут на машине.



– Но в Москве наверняка есть любимые районы?

– Мы с семьёй любим гулять по паркам. Недалеко от нас ВДНХ, «Сокольники», который вообще «спартаковским» считается (улыбается). Можно доехать до Парка Горького. Там здорово с детьми гулять, хотя зимой очень холодно.

– Для футболистов при переходе в другой клуб часто важно, где базируется клуб. Для тебя в этом плане не очень хочется перемен?

– Конечно. Да и любой скажет, что имея семью, менять что-то тяжело и особо не хочется.

Сегодня на «Динамо» Зобнин настраивается, как на любое дерби. А из-за возвращения в центр поля ему стало проще

– Наверняка все мысли сейчас – о «Динамо», которое догоняет «Спартак». Насколько тяжело подходить к этой игре после осечек в прошлых матчах?

– Мы переключались на сборные, это может помочь – пауза лишней не будет. Да, потеряли пять очков в прошлых двух играх, но матчем с «Динамо» заканчивается первый круг. И нам необходимо побеждать, чтобы оставаться в лидирующей группе.



– Психологически в этом сезоне «Спартаку» труднее, ведь вы идёте в первой тройке, какое-то время лидировали. Команда готова к лидерству?

– На самом деле, впереди ещё половина сезона. Но хотелось бы быть готовыми к борьбе за первое место. Потери очков с «Ростовом» и «Уралом» не связаны с тем, что мы были первыми и на нас давила какая-то дополнительная ответственность. Это две отдельные игры, а «Спартак» всегда выходит на поле с большой ответственностью – за какой клуб мы играем и сколько за нами людей, все прекрасно понимают.



– А тебе лично лидировать легко или нет?

– По своему опыту могу сказать, что лидировать всегда сложнее, чем догонять. Может, это только для меня так, но я помню, как мы лидировали в 2016-м: тогда каждый матч давался тяжело, в решающем матче мы с трудом обыграли дома «Томь» – тогда лидерство и близость чемпионства действительно давили. В Ростове и Самаре тоже были неудачные матчи.



– Но в плане футбола, наверное, тебе должно быть чуть проще – ты окончательно перебрался в центр поля с правого фланга.

– Мне стало проще в том, что больше не нужно постоянно переключаться от сборной к клубу – от центрального полузащитника к правому защитнику. В матче с Турцией мне было легко – сразу поймал свои функции. А так, мне нормально играть и справа, и в центре.

Зобнин возвращается на чемпионский уровень. Так мощно он после ЧМ-2018 ещё не выглядел Прекрасные новости для «Спартака» и сборной России за полгода до Евро. Внутри – цифры, подчёркивающие исключительную игру Романа.

– Сейчас вокруг РПЛ очень много разговоров о судействе и трактовок эпизодов. У тебя есть чёткое понимание всех новых правил?

– У нас была лекция судейского комитета, он пытался нам донести все эти изменения. Но непонятные моменты всё равно есть, тема эта сложная, зацикливаться на ней не хочется. Мы обсуждали с ребятами, думали: ну сделали бы уже так, что если мяч касается руки, неважно, в каком она положении, это считалось бы нарушением правил. Тогда все бы руки в штрафной просто убирали, и вопрос был закрыт. А все эти положения вызывают вопросы.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– На матч с «Динамо» у тебя, как человеку, игравшему за него, особый настрой?

– Именно на «Динамо» – нет, но есть настрой на дерби. Нет такого, что на «Динамо» я выхожу как-то по-особенному, каждое дерби для меня очень важно. Да и времени прошло уже много с тех пор, как я играл за «Динамо».

Несколько слов о Тедеско: футболистов особенно подкупает уважение тренера к России и желание немца учить русский язык

– На матч с «Динамо» лидеры «Спартака» настраивают новичков как-то по-особенному?

– В основном это делает тренер. Он даёт понять перед такими матчами, как с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» или «Локомотивом», насколько это важные игры. Они ведь наши конкуренты, на них необходимо особенно настраиваться. И заряда от Тедеско нам хватает, плюс все русские ребята понимают всё без слов, а иностранцы у нас давно – тоже понимают, что это за игры (улыбается).

«Сергей, я люблю тебя». Тедеско заговорил по-русски, но матерится пока на итальянском Разбираем словарь Доменико.

– Ты сказал, что заряда от Тедеско вам хватает. А какой Доменико в жизни?

– Тедеско – человек, умеющий находить язык со всеми. Он всегда поможет, если кто-то не играет, то всегда объяснить почему. В этом плане он большой специалист.



– Общаетесь на русском с ним?

– Да на разных общаемся (улыбается). Плюс у нас переводчик есть ведь. Но человек приехал в новую для себя страну, начал учить её язык – значит, уважает Россию, хочет здесь надолго остаться. Нас, футболистов, это тоже подкупает. Игроки – они ведь как дети, всё подмечают. И для нас, особенно русских, это очень приятно.