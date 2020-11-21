«Сижу на лавочке и думаю — хотя бы на минутку выйти в матче ЧМ». Интервью с Черышевым

Сегодня ровно два года до ЧМ-2022 в Катаре. Повод, который даёт возможность абстрагироваться от сиюминутной повестки и вспомнить, как прошёл главный футбольный праздник планеты в нашей стране.
Мы пообщались с Денисом Черышевым, одним из основных действующих лиц команды, подарившей два года назад всей России неподдельное счастье. Поговорили об эмоциях, болельщиках, давлении, отборочных корзинах, Катаре и новом статусе сборной после ЧМ-2018. Разговор состоялся ещё до матча с Сербией, но это обстоятельство не сильно влияет на суть беседы о команде, в которую, как водится, остаётся только верить.
— В вашей жизни достаточно футбола топ-уровня: игра в одной из самых сильных лиг мира, матчи против «Барсы» и «Реала», еврокубки. Домашний чемпионат мира как-то выделяется на этом фоне?
— Сыграть на чемпионате мира — мечта детства. Так сложилось, что мы сыграли хорошо, мне удалось забить несколько голов. Поэтому, конечно, домашний чемпионат мира — самое незабываемое и яркое впечатление в моей карьере на данный момент.
— Три слова, чтобы описать домашний ЧМ-2018?
— Мечта, сказка, работа.
— Перед ЧМ-2018 у сборной тоже была серия без побед, многие эксперты скептически смотрели на турнирные перспективы команды. Чувствовалось ли в команде определённое давление?
— Да, ощущалось определённое давление — результаты команды нагнетали ситуацию. Но мы верили в то что делали и в работу тренерского штаба, готовились по своему плану и в итоге на поле доказали свою правоту, сыграли достойно.
— Негативный фон влияет на подготовку?
— Да, он может повлиять. Поэтому стараюсь не слишком погружаться в то, что пишут или говорят о команде или обо мне. На первом месте — мнение тренеров и то, что мы обсуждаем внутри с другими футболистами. Остальное не должно сбивать с толку.
— Для болельщиков это был грандиозный праздник. Удалось ли футболистам тоже почувствовать это?
— Можно сказать, что мы проживали этот праздник вместе с болельщиками. Когда возвращались после игр в Новогорск, там нас всегда уже ждали. Собиралось очень много болельщиков — эмоции, энергия передавались команде. По пути на тренировки, игры было то же самое — поддержка ощущалась постоянно, и чувствовалось, что все, что происходит — большая радость для людей. Я уже не говорю о том, что творилось на стадионах.
— Что особенно впечатлило вне футбольного поля?
— Опять же хочется сказать о болельщиках — было такое ощущение, что объединилась вся страна. Все радовались вместе, единый порыв.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Пересматривали матчи ЧМ-2018?
— Целиком нет. Иногда смотрю отрывки из наших игр, вспоминаю голы.
— Самый яркий эпизод турнира?
— Можно выделить два — день, когда мы по пенальти обыграли Испанию, нога Игоря Акинфеева, отбитый удар, вся команда бежит радоваться — просто незабываемый момент. И мой гол в ворота Хорватии тоже запомнился, конечно.
— Почему именно этот гол?
— Четвертьфинал чемпионата мира, мощный соперник — такое всё-таки не каждый день случается. До этого никогда не играл на таком высоком уровне. Удалось забить, мы верили в успех, но в итоге, к сожалению, уступили по пенальти.
— Какой матч из групповой стадии запомнился больше всего и почему?
— Матч с Саудовской Аравией. Это был наш первый матч, играли в «Лужниках», сумасшедшая атмосфера. Я начинал на скамейке запасных. Помню, сижу на лавочке и думаю — вот бы хотя бы на минутку выйти. В итоге вышел больше, чем на минуту, и забил два гола. Что тут скажешь — сказка просто.
— Установка на матч с Испанией — дотерпеть до пенальти?
— Первая задача была — максимально компактно сыграть в обороне, не позволить Испании создавать моменты у наших ворот. Потом уже искать и своих шансы, у нас хорошие футболисты впереди. Вспоминаю сейчас, что и в дополнительное время у нас были хорошие подходы, так что не могу сказать, что терпели.
— Матч с Хорватией — самый драматичный в карьере?
— Самый обидный точно. Дойти до одной четвёртой, хорошо сыграть и уступить по пенальти, тем более дома — это обидно. Перед матчем вообще не смотрели на статус соперника, настраивались обыграть любого.
— Очевидно, что на ЧМ-2022 ещё надо пробиться. Но насколько сильно успех на ЧМ-2018 повлиял на восприятие и новые задачи команды?
— Думаю, что другие сборные теперь к нам относятся с гораздо большим уважением, и готовятся соответственно. Да, в Катар ещё предстоит пробиться, будет непросто, но, если это произойдёт, то, конечно, перед командой будут стоять высокие задачи.
— Жеребьёвка отбора на ЧМ-2022 — 7 декабря. В команде как-то обсуждался рейтинг ФИФА, возможность посева во вторую или третью корзину?
— Да, эта тема звучала. Конечно, хотелось бы хорошей отборочной группы, чтобы попасть в Катар. Но какие бы не были соперники, квалификация будет трудной и потребует от нас максимальной концентрации и самоотдачи в каждом матче.
— Абстрагируемся от квалификации на ЧМ-2022. Что вы знаете о Катаре — стране, которая примет следующий чемпионат мира?
— Никогда там не был — не играл, не отдыхал, так что пока мало знаний об этой стране.
— Одна из особенностей этого турнира — компактность. Команды не будут летать из города в город и будут весь турнир жить и тренироваться на одной базе. Это может как-то сказаться на качестве футбола?
— На футболе это вряд ли отразится, но для болельщиков, это, наверное, очень удобно — не нужно никуда далеко летать и переезжать. Все находится рядом. Кстати, вспоминая поддержку болельщиков на чемпионате в России, хочется, чтобы и в Катаре на трибунах они тоже были. Если, конечно, мы туда пробьёмся.
— Чемпионат в Катаре пройдёт зимой. Другой формат календаря как-то повлияет на подготовку и функциональную готовность?
— Мне кажется, что зимой футболисты будут лучше готовы. Когда турнир проходит летом, позади целый сезон, и кто-то может уже потерять кондиции, подустать. Плюс не думаю, что будет холодно — в это время там хорошая футбольное погода. Так что в принципе неважно, когда турнир, надо пробиваться и решать свои задачи.
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