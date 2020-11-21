Странный пенальти от Карасёва лишил «Зенит» победы. Где судья увидел нарушение?

Теперь в РПЛ защитника наказывают за удар соперника головой ему в локоть!

«Зенит» не сумел победить «Ахмат» и выйти на первое место в РПЛ. Симпатичная команда Андрея Талалаева после трёх побед подряд сумела остановить и действующего чемпиона России. Впрочем, ключевое решение, повлиявшее на ход игры в Грозном, принял столичный судья Сергей Карасёв.

Главные события матча «Ахмат» – «Зенит»:

— В Грозном встретились самая жёсткая и самая корректная команды чемпионата. У «Ахмата» после 14 туров РПЛ было больше всех фолов (241) и карточек (44 жёлтых, шесть красных). У «Зенита», напротив, наименьшее количество нарушений и «горчичников»: 121 фол, 23 жёлтых и две красные карточки. Тем не менее сегодня чаще фолили петербуржцы – 14 против 11 раз, а Ярослав Ракицкий заработал удаление.



— Артём Дзюба вышел в основе «Зенита», но снова без капитанской повязки – она досталась Деяну Ловрену. В заявке чемпионов России не оказалось Магомеда Оздоева, Вендела, Себастьяна Дриусси, Сердара Азмуна и Данила Кругового. Малком вернулся в состав после полуторамесячного перерыва из-за травмы, однако начал игру на скамейке.

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— В начале матча давление «Ахмата» было даже более агрессивным, чем зенитовское. Команда Талалаева навязывала большое количество единоборств, игроки группы атаки высоко прессинговали, а хавбеков и форвардов «Зенита» накрывали в момент приёма мяча. Чемпиону было непросто развивать атаки, но класс есть класс: гости открыли счёт первым же ударом на 16-й минуте. Дуглас Сантос, игравший в Грозным опорным полузащитником, резко подключился из глубины поля и выдал хороший пас в штрафную. Далер Кузяев правой ногой обработал мяч, а левой пробил под перекладину, забив красивый гол своему бывшему клубу.

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— При счёте 1:0 «Зенит» контролировал игру, владел преимуществом, тем не менее пропустил уже через 10 минут. Гости допустили коллективную ошибку в обороне. У «Ахмата» возник лишний игрок в середине, потом Юрий Жирков, проводивший четвёртый матч за 10 дней, не заблокировал подачу, а Вячеслав Караваев отпустил Бернарда Беришу. По-видимому, защитник решил, что капитан «Ахмата» находится в офсайде, вот только вне игры не было – Ловрен не сделал шага вперёд. Бериша всё исполнил на высшем уровне: пробил в падении внешней стороной стопы.

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— В целом первый тайм получился равным. «Ахмат» нанёс на один удар больше (5:4), однако по попаданиям в створ минимальный перевес был у «Зенита» (1:2). Дзюба в эти 45 минут мало чем запомнился: ноль ударов, ноль ключевых передач, 17 касаний мяча. Более того, одна из самых опасных атаки сине-бело-голубых завершилась тем, что Дзюба неудачно встал на пути мяча, когда был близок к голу Караваев.

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— После перерыва Сергей Семак перешёл на игру в три центральных защитника. Заменил Караваева (на правого защитника в последнее время тоже свалилась очень большая нагрузка в «Зените» и сборной России), выпустил новичка Дмитрия Чистякова. Один из тройки игроков обороны гостей и забил уже на 48-й минуте. После подачи Дугласа Сантоса со штрафного Ловрен продавил наверху Антона Швеца.

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— Ещё через пять минут случился самый странный момент игры – очень спорный пенальти в ворота «Зенита». Судья Карасёв, воспользовавшись помощью системы VAR, почему-то решил, что Чистяков попал локтем в лицо сопернику. Хотя на повторе видно: Чистяков выпрыгивал так, как всегда выпрыгивают игроки, не размахивал руками и даже не видел Владимира Ильина. Форвард сам врезался в защитника. Бериша удачно исполнил с «точки» паненку.

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— Во второй раз быстро отыгранный гол воодушевил «Ахмат». Команда Талалаева до конца на равных сражалась с чемпионом. Чаще била после перерыва – 7:5 (в створ – 3:1). Выдержала давление «Зенита». Хотя Семак придумал интересный ход: при владении мячом Ракицкий поднимался на позицию центрхава. Да и замены тренер гостей делал на усиление атаки: на последние 15 минут вышел Малком, потом дебютировал лучший снайпер фарм-клуба Станислав Крапухин. Но ни бразилец, ни молодой Крапухин, ни Дзюба (11 касаний и один удар за тайм) не склонили чащу весов в пользу «Зенита».