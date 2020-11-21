Тренд на экологичность и рабский труд. Что происходит в Катаре за два года до ЧМ

До чемпионата мира в Катаре – ровно два года. Писать это в ноябре кажется настолько же странным, как о кубке мира по биатлону в июле, но пора уже смириться с мыслью, что нас действительно ждёт первый осенне-зимний мундиаль – время всё-таки идёт нещадно быстро.



Как там в Катаре за два года до ЧМ? Всё готово? Какие проблемы? Могут ли перенести турнир в другую страну?



Сейчас всё расскажем.

Катар выиграл право на проведение ЧМ в 2010 году, опередив по итогам финального голосования заявки США, Южной Кореи, Японии и Австралии.

Даты проведения – 21 ноября – 18 декабря.

32 участника.

8 стадионов в 5 городах: «Лусаил», Международный стадион «Халифа», «Аль Байт», «Аль Райян», «Аль Джануб», «Аль Тумама», «Рас Абу Абуд», «Эдьюкейшн Сити».

4 матча в день. Самое длинное расстояние между объектами – 75 км.

«Чёрный пиар» и агенты ЦРУ. Как Катар боролся за проведение ЧМ Новое расследование, которое в очередной раз ставит под сомнение честность выборов страны — хозяйки ЧМ-2022.

Готовы 3 стадиона из 8 – на них в этом году прошло более 100 матчей. Ещё три – в завершающей стадии строительства, остальные сдадут в 2021-м

«Лусаил». Самый большой стадион ЧМ-2022

Вместимость: 80 000

Начало строительства: 2017

Окончание строительства: 2021

Город: Лусаил (его строят с нуля с 2006 года в рамках программы «Катар-2030»)

Расстояние от Дохи: 16 км

Здесь пройдут матчи группового этапа, плей-офф и финал, а после чемпионата мира внутреннее пространство планируют перестроить для размещения различных гражданских объектов. На «Лусаиле» появится школа, жилые помещения с террасами (для этого полностью переделают верхний ярус), кафе и рестораны, медицинские клиники и общественное футбольное поле. Всё, что разберут в процессе, пойдёт не на свалку, а по возможности используется при перестройке или же будет передано нуждающимся в спортивной инфраструктуре. Модель устойчивого развития была заложена ещё при строительстве: для орошения поля используется переработанная вода, что позволяет сохранять до 40% пресной воды по сравнению с другими стадионами.

Катар представил проект главного стадиона ЧМ-2022. Он будет золотым Арену строят с нуля вместе с целым городом.

Ход строительства Фото: Оргкомитет ЧМ-2022

Как он будет выглядеть Фото: Оргкомитет ЧМ-2022

Международный стадион «Халифа». Самый старый стадион Катара

Вместимость: 68 000

Окончание строительства: 2017 (реконструкция)

Город: Доха

Стадион построили ещё в 1976 году, и за это время он повидал немало турниров: Кубок наций Персидского залива по футболу — 2004 и 2019, летние Азиатские игры — 2006, Кубок Азии по футболу — 2011, Панарабские игры — 2011, чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019 и клубный чемпионат мира по футболу. К ЧМ-2022 стадион реконструировали, добавив систему кондиционирования, 12 000 мест и подсветку на фасад. На «Халифе» пройдут матчи группового этапа, плей-офф и игра за третье место.

Фото: Оргкомитет ЧМ-2022

«Аль Байт». Стадион матча-открытия

Вместимость: 60 000 (после – 32 000)

Начало строительства: 2014

Окончание строительства: 2020 (в завершающей стадии)

Город: Эль-Кхора

После чемпионата мира стадион займёт местная команда «Аль Кхор», а на месте sky-box появится пятизвёздочный отель. Также в функционал стадиона будет включён торговый центр, фуд-корт, тренажёрный зал и филиал центра спортивной медицины.

Фото: Оргкомитет ЧМ-2022

«Рас Абу Абуд». Стадион, который исчезнет после ЧМ

Вместимость: 40 000

Начало строительства: 2018

Окончание строительства: 2021

Город: Доха

Стадион примет матчи группового этапа, а после окончания турнира его полностью демонтируют – такое в истории чемпионата мира произойдёт впервые. «Рас Абу Абуд» строят, используя морские контейнеры и модульные стальные элементы, большинство из которых перерабатываемы, поэтому все материалы, которые останутся после разборки арены, пойдут на строительство других спортивных объектов в Катаре и за рубежом.

Ход строительства Фото: Оргкомитет ЧМ-2022

Как будет выглядеть Фото: Оргкомитет ЧМ-2022

«Эдьюкейшн Сити». Стадион, которым будут пользоваться студенты и преподаватели

Вместимость: 40 000 (после – 20 000)

Начало строительства: 2016

Окончание строительства: июнь 2020

Город: Доха

Арена примет матчи группового этапа и игры плей-офф до 1/4. После турнира верхний ярус стадиона будет демонтирован, а сиденья отдадут странам, нуждающимся в спортивной инфраструктуре. «Эдьюкейшн сити» планируют использовать как точку притяжения местного сообщества, включая студентов и преподавателей, а его территорию обустроить торговыми зонами, конференц-центром, оздоровительными комплексами и двумя школами.

Фото: Оргкомитет ЧМ-2022

«Аль Тумама». Стадион четвертьфиналов

Вместимость: 40 000 (после – 20 000)

Начало строительства: 2017

Окончание строительства: 2021

Город: Доха



Стадион примет только четвертьфинальные матчи, а дальше его ждёт похожая судьба, что и «Эдьюкейшн Сити»: количество мест сократят в два раза, кресла и другие материалы отдадут нуждающимся, а территорию превратят в общественный центр с удобствами для занятия различными видами спорта, включая гандбол, волейбол, баскетбол и даже плавание. На самом стадионе планируют открыть филиал спортивной клиники и бутик-отель.

Кстати, строят его в виде мужского головного убора гафии (традиционной вязаной шапочки, которую носят мужчины Ближнего Востока).

Фото: Оргкомитет ЧМ-2022

«Аль Райян». Стадион местной команды и огромный спортивный кластер

Вместимость: 40 000 (после – 20 000)

Начало строительства: 2001-2002, 2016 (реконструкция)

Окончание строительства: 2020 (завершающая стадия)

Город: Эр-Райян

«Аль-Райян» появится на месте старого «Ахмед бин Али» — домашнего стадиона местной команды, выступающей в чемпионате Катара. Особенность конструкции новой арены в том, что при строительстве использовали переработанные материалы от старого комплекса, а то, что не пригодилось, пошло на искусство и превратилось в художественные инсталляции. Территорию вокруг планируют превратить в целый спортивный кластер, обустроив её полями для крикета и футбола, детской игровой площадкой, открытым тренажёрным залом, теннисными кортами, скейт-парком, центром водных видов спорта и беговыми дорожками. Помимо этого, к стадиону будет примыкать построенный ранее торговый центр.

Фото: Оргкомитет ЧМ-2022

«Аль Джануб». Стадион от Захи Хадид с раздвижной крышей

Вместимость: 40 000 (после – 20 000)

Начало строительства: 2014

Окончание строительства: май 2019

Город: Эль-Вакра

Сделать крышу раздвижной предложила архитектор Заха Хадид, чтобы выполнить одну из главных задач проекта – защитить зрителей и футболистов от знойного солнца: при необходимости поле и трибуны можно полностью спрятать от солнечных лучей за 30 минут. А чтобы внутри не было жарко, под сиденьями установили системы кондиционирования и охлаждения воздуха, способные опустить температуру воздуха до 18 градусов. Ещё один важный момент – песчаные бури. При разработке концепции стадиона этому уделили большое внимание: настолько, что тестировали 3D-модель в аэротрубе, пытаясь найти идеальную форму арены, которая выдержит ветровую нагрузку.



После чемпионата мира стадион сократят в два раза и он станет новым домом для местной команды «Аль Вакра». Рядом – большой парк «Аль Джануб» с велосипедными и беговыми дорожками, детские площадки, позже появится рынок, мечеть и школа.

Фото: Оргкомитет ЧМ-2022

Катар заявил, что хочет сделать этот ЧМ самым экологически чистым. Перестройка стадионов и переработка материалов – лишь часть этой программы

Совместно с ФИФА Катар разработал стратегию по устойчивому развитию, в котором особое внимание уделено двум моментам – рабочим и окружающей среде. Сперва об экологии.

Продвижение низкоуглеродных решений для снижения выбросов парниковых газов.



Что планируют делать:



– оптимизировать количество временных генераторов энергии;



– сократить количество ненужных поставок;



– использовать «чистые» технологии;



– сократить количество туристических и бизнес-поездок на время ЧМ;



– закупить материалы, которые максимизируют энергоэффективность и сокращают выбросы;



– электрический транспорт: метро (строят), электробусы (закупят) и трамваи (прокладывают пути);



– высадить деревья и растения около стадионов и тренировочных площадок (около 850 000 кв метров).



Вода. Использование переработанной воды для орошения парков и газонов на стадионах.



Мусор. В Катаре перерабатывается всего 10% отходов, но к 2022 году эту цифру хотят довести до 15%. Для болельщиков будут установлены баки для сортировки мусора.



Повышение энергоэффективности. Построить солнечные электростанции на 500 мВт, чтобы снизить зависимость от нефти и газа.



Полностью со стратегией можно ознакомиться здесь.

Правозащитники долгое время пытались повлиять на отмену ЧМ в Катаре из-за отношения к рабочим. Строители стали чуть ли не рабами

Международная неправительственная организация Amnesty International («Международная амнистия») на днях выпустила очередной доклад о жизни рабочих, трудящихся на стройках в Катаре. В нём рассказывается о жёстких трудовых злоупотреблениях и эксплуатации мигрантов. Об этом не раз писали международные СМИ, снимали фильмы телекомпании, но их долгое время не слышали.



Рабочие, приехавшие в Катар преимущественно из Непала, Индии и Бангладеша, попадали в систему кафала: человек становится привязанным к своему работодателю, отдавая ему все свои документы, без возможности вернуться на родину без особого разрешения. Безработных людей завлекали высокими зарплатами и жильём, но, приезжая в Катар, они, по сути, попадали в рабство. Многим рабочим, которые трудились на стройках, месяцами не выплачивали зарплату и не отпускали домой.

1400 человеческих жизней. Такова цена стадионов ЧМ по футболу Рабство XXI века. Но власти это не волнует.

ЧМ-2022 в Катаре под угрозой срыва. Рабочие объявили забастовку Им платят 6 долларов в день. Они считают эти условия рабскими и отказываются строить стадионы к мундиалю.

Недавно Катар всё же расширил трудовые права мигрантов, ослабив систему, а также подняв минимальную оплату труда до $275 + надбавки. Но лучше вряд ли стало. Мигранты продолжают трудиться на стройках по 16 часов без выходных, хотя по новым законам рабочий день сократили до 10.



На фоне этого все красивые слова о пожертвовании материалов разобранных стадионов нуждающимся, экологичности и использовании наследия ЧМ во благо обществу выглядят лицемерно.