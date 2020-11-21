Тренд на экологичность и рабский труд. Что происходит в Катаре за два года до ЧМ

До чемпионата мира в Катаре – ровно два года. Писать это в ноябре кажется настолько же странным, как о кубке мира по биатлону в июле, но пора уже смириться с мыслью, что нас действительно ждёт первый осенне-зимний мундиаль – время всё-таки идёт нещадно быстро.
Как там в Катаре за два года до ЧМ? Всё готово? Какие проблемы? Могут ли перенести турнир в другую страну?
Сейчас всё расскажем.
Даты проведения – 21 ноября – 18 декабря.
32 участника.
8 стадионов в 5 городах: «Лусаил», Международный стадион «Халифа», «Аль Байт», «Аль Райян», «Аль Джануб», «Аль Тумама», «Рас Абу Абуд», «Эдьюкейшн Сити».
4 матча в день. Самое длинное расстояние между объектами – 75 км.
Готовы 3 стадиона из 8 – на них в этом году прошло более 100 матчей. Ещё три – в завершающей стадии строительства, остальные сдадут в 2021-м
«Лусаил». Самый большой стадион ЧМ-2022
Вместимость: 80 000
Начало строительства: 2017
Окончание строительства: 2021
Город: Лусаил (его строят с нуля с 2006 года в рамках программы «Катар-2030»)
Расстояние от Дохи: 16 км
Здесь пройдут матчи группового этапа, плей-офф и финал, а после чемпионата мира внутреннее пространство планируют перестроить для размещения различных гражданских объектов. На «Лусаиле» появится школа, жилые помещения с террасами (для этого полностью переделают верхний ярус), кафе и рестораны, медицинские клиники и общественное футбольное поле. Всё, что разберут в процессе, пойдёт не на свалку, а по возможности используется при перестройке или же будет передано нуждающимся в спортивной инфраструктуре. Модель устойчивого развития была заложена ещё при строительстве: для орошения поля используется переработанная вода, что позволяет сохранять до 40% пресной воды по сравнению с другими стадионами.
Ход строительства
Фото: Оргкомитет ЧМ-2022
Как он будет выглядеть
Фото: Оргкомитет ЧМ-2022
Международный стадион «Халифа». Самый старый стадион Катара
Вместимость: 68 000
Окончание строительства: 2017 (реконструкция)
Город: Доха
Стадион построили ещё в 1976 году, и за это время он повидал немало турниров: Кубок наций Персидского залива по футболу — 2004 и 2019, летние Азиатские игры — 2006, Кубок Азии по футболу — 2011, Панарабские игры — 2011, чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019 и клубный чемпионат мира по футболу. К ЧМ-2022 стадион реконструировали, добавив систему кондиционирования, 12 000 мест и подсветку на фасад. На «Халифе» пройдут матчи группового этапа, плей-офф и игра за третье место.
Фото: Оргкомитет ЧМ-2022
«Аль Байт». Стадион матча-открытия
Вместимость: 60 000 (после – 32 000)
Начало строительства: 2014
Окончание строительства: 2020 (в завершающей стадии)
Город: Эль-Кхора
После чемпионата мира стадион займёт местная команда «Аль Кхор», а на месте sky-box появится пятизвёздочный отель. Также в функционал стадиона будет включён торговый центр, фуд-корт, тренажёрный зал и филиал центра спортивной медицины.
Фото: Оргкомитет ЧМ-2022
«Рас Абу Абуд». Стадион, который исчезнет после ЧМ
Вместимость: 40 000
Начало строительства: 2018
Окончание строительства: 2021
Город: Доха
Стадион примет матчи группового этапа, а после окончания турнира его полностью демонтируют – такое в истории чемпионата мира произойдёт впервые. «Рас Абу Абуд» строят, используя морские контейнеры и модульные стальные элементы, большинство из которых перерабатываемы, поэтому все материалы, которые останутся после разборки арены, пойдут на строительство других спортивных объектов в Катаре и за рубежом.
Ход строительства
Фото: Оргкомитет ЧМ-2022
Как будет выглядеть
Фото: Оргкомитет ЧМ-2022
«Эдьюкейшн Сити». Стадион, которым будут пользоваться студенты и преподаватели
Вместимость: 40 000 (после – 20 000)
Начало строительства: 2016
Окончание строительства: июнь 2020
Город: Доха
Арена примет матчи группового этапа и игры плей-офф до 1/4. После турнира верхний ярус стадиона будет демонтирован, а сиденья отдадут странам, нуждающимся в спортивной инфраструктуре. «Эдьюкейшн сити» планируют использовать как точку притяжения местного сообщества, включая студентов и преподавателей, а его территорию обустроить торговыми зонами, конференц-центром, оздоровительными комплексами и двумя школами.
Фото: Оргкомитет ЧМ-2022
«Аль Тумама». Стадион четвертьфиналов
Вместимость: 40 000 (после – 20 000)
Начало строительства: 2017
Окончание строительства: 2021
Город: Доха
Стадион примет только четвертьфинальные матчи, а дальше его ждёт похожая судьба, что и «Эдьюкейшн Сити»: количество мест сократят в два раза, кресла и другие материалы отдадут нуждающимся, а территорию превратят в общественный центр с удобствами для занятия различными видами спорта, включая гандбол, волейбол, баскетбол и даже плавание. На самом стадионе планируют открыть филиал спортивной клиники и бутик-отель.
Кстати, строят его в виде мужского головного убора гафии (традиционной вязаной шапочки, которую носят мужчины Ближнего Востока).
Фото: Оргкомитет ЧМ-2022
«Аль Райян». Стадион местной команды и огромный спортивный кластер
Вместимость: 40 000 (после – 20 000)
Начало строительства: 2001-2002, 2016 (реконструкция)
Окончание строительства: 2020 (завершающая стадия)
Город: Эр-Райян
«Аль-Райян» появится на месте старого «Ахмед бин Али» — домашнего стадиона местной команды, выступающей в чемпионате Катара. Особенность конструкции новой арены в том, что при строительстве использовали переработанные материалы от старого комплекса, а то, что не пригодилось, пошло на искусство и превратилось в художественные инсталляции. Территорию вокруг планируют превратить в целый спортивный кластер, обустроив её полями для крикета и футбола, детской игровой площадкой, открытым тренажёрным залом, теннисными кортами, скейт-парком, центром водных видов спорта и беговыми дорожками. Помимо этого, к стадиону будет примыкать построенный ранее торговый центр.
Фото: Оргкомитет ЧМ-2022
«Аль Джануб». Стадион от Захи Хадид с раздвижной крышей
Вместимость: 40 000 (после – 20 000)
Начало строительства: 2014
Окончание строительства: май 2019
Город: Эль-Вакра
Сделать крышу раздвижной предложила архитектор Заха Хадид, чтобы выполнить одну из главных задач проекта – защитить зрителей и футболистов от знойного солнца: при необходимости поле и трибуны можно полностью спрятать от солнечных лучей за 30 минут. А чтобы внутри не было жарко, под сиденьями установили системы кондиционирования и охлаждения воздуха, способные опустить температуру воздуха до 18 градусов. Ещё один важный момент – песчаные бури. При разработке концепции стадиона этому уделили большое внимание: настолько, что тестировали 3D-модель в аэротрубе, пытаясь найти идеальную форму арены, которая выдержит ветровую нагрузку.
После чемпионата мира стадион сократят в два раза и он станет новым домом для местной команды «Аль Вакра». Рядом – большой парк «Аль Джануб» с велосипедными и беговыми дорожками, детские площадки, позже появится рынок, мечеть и школа.
Фото: Оргкомитет ЧМ-2022
Катар заявил, что хочет сделать этот ЧМ самым экологически чистым. Перестройка стадионов и переработка материалов – лишь часть этой программы
Совместно с ФИФА Катар разработал стратегию по устойчивому развитию, в котором особое внимание уделено двум моментам – рабочим и окружающей среде. Сперва об экологии.
Продвижение низкоуглеродных решений для снижения выбросов парниковых газов.
Что планируют делать:
– оптимизировать количество временных генераторов энергии;
– сократить количество ненужных поставок;
– использовать «чистые» технологии;
– сократить количество туристических и бизнес-поездок на время ЧМ;
– закупить материалы, которые максимизируют энергоэффективность и сокращают выбросы;
– электрический транспорт: метро (строят), электробусы (закупят) и трамваи (прокладывают пути);
– высадить деревья и растения около стадионов и тренировочных площадок (около 850 000 кв метров).
Вода. Использование переработанной воды для орошения парков и газонов на стадионах.
Мусор. В Катаре перерабатывается всего 10% отходов, но к 2022 году эту цифру хотят довести до 15%. Для болельщиков будут установлены баки для сортировки мусора.
Повышение энергоэффективности. Построить солнечные электростанции на 500 мВт, чтобы снизить зависимость от нефти и газа.
Полностью со стратегией можно ознакомиться здесь.
Правозащитники долгое время пытались повлиять на отмену ЧМ в Катаре из-за отношения к рабочим. Строители стали чуть ли не рабами
Международная неправительственная организация Amnesty International («Международная амнистия») на днях выпустила очередной доклад о жизни рабочих, трудящихся на стройках в Катаре. В нём рассказывается о жёстких трудовых злоупотреблениях и эксплуатации мигрантов. Об этом не раз писали международные СМИ, снимали фильмы телекомпании, но их долгое время не слышали.
Рабочие, приехавшие в Катар преимущественно из Непала, Индии и Бангладеша, попадали в систему кафала: человек становится привязанным к своему работодателю, отдавая ему все свои документы, без возможности вернуться на родину без особого разрешения. Безработных людей завлекали высокими зарплатами и жильём, но, приезжая в Катар, они, по сути, попадали в рабство. Многим рабочим, которые трудились на стройках, месяцами не выплачивали зарплату и не отпускали домой.
Недавно Катар всё же расширил трудовые права мигрантов, ослабив систему, а также подняв минимальную оплату труда до $275 + надбавки. Но лучше вряд ли стало. Мигранты продолжают трудиться на стройках по 16 часов без выходных, хотя по новым законам рабочий день сократили до 10.
На фоне этого все красивые слова о пожертвовании материалов разобранных стадионов нуждающимся, экологичности и использовании наследия ЧМ во благо обществу выглядят лицемерно.
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