Тедеско прервал победную серию Шварца. Но всё было бы хуже, если бы не Зобнин

Московское дерби в немецком исполнении завершилось вничью. Доменико Тедеско прервал трёхматчевую победную серию соотечественника Сандро Шварца во главе «Динамо». Бело-голубые не смогли обойти принципиального соперника в таблице: «Спартак» по-прежнему на два очка впереди, хотя отставание от лидера чемпионата ЦСКА после 15-го тура может увеличиться.

Главные события матча «Спартак» – «Динамо»:

— Георгий Джикия, несмотря на полученное в сборной России повреждение, смог принять участие в дерби, а вот Александр Соболев не попал в заявку «Спартака». Центрфорварда заменил в группе атаки Александр Кокорин. До этого экс-зенитовец попадал в основу только в двух матчах РПЛ – с «Тамбовом» и «Химками».



— У «Динамо» вернулся в ворота Антон Шунин, пропустивший матчи за сборную России из-за сомнительного теста на коронавирус. Дисквалифицированных Сергея Паршивлюка и Себастьяна Шиманьского заменили Гильермо Варела (дебют новичка в основе) и Никола Моро. На острие атаки снова появился Николай Комличенко.

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— Это дерби было ознаменовано 100-летием со дня рождения Константина Бескова. Футболисты «Спартака» и «Динамо» надели перед игрой майки, посвящённые легендарному для обоих клубов тренеру. Фанаты красно-белых вывесили баннер со словами Бескова: «Спартак» прекрасен не потому, что он нам нравится, а потому, что велик сам по себе. А от того прекрасна и жизнь, прожитая в «Спартаке» и во имя футбола».

— Стартовые 15 минут прошли с преимуществом «Динамо». Команда Шварца агрессивно прессинговала на чужой половине поля, разбирая соперников один в один, была лучше на мяче. Заработала несколько угловых. Вообще до перерыва бело-голубые восемь раз подали с угла поля, но новому главному тренеру динамовцев ещё нужно поработать над этим компонентом. Гости ничего не получили со своих угловых, если не считать момент у Даниила Фомина, возникший в результате ошибки Александра Максименко на выходе.

— Потом «Спартак» выдавал неплохие отрезки, однако в целом Тедеско вряд ли может быть доволен первым таймом. Красно-белые уступили по ударам – 5-8 (в створ – 0-4). План Тедеско не очень эффективно работал. Хозяева выдавливали гостей на фланги, рассчитывали на контратаки с участием своего трио Кокорин – Ларссон – Понсе. Тем не менее форвардам похвастать было нечем: аргентинец дважды неточно пробил, россиянин со шведом вообще не стреляли по цели. Кокорин перед перерывом загубил хороший момент, тогда как Роман Зобнин попал в штангу (здорово сыграл Шунин – потащил сложный мяч!). Впрочем, и динамовец Моро перед уходом команд в раздевалки сотряс каркас ворот, угодив в перекладину.

Шварц помог Тедеско лишиться работы. Отомстил за все прошлые обиды сразу! В субботу немецкие тренеры впервые столкнутся в России — в рамках дерби “Спартак” — “Динамо”.

— В начале второго тайма, в отличие от начала первого, интереснее выглядел «Спартак». Связано это было в том числе с игрой «Динамо». Бело-голубые уже не так активно оказывали давление на владеющего мячом соперника, поэтому красно-белые доходили до штрафной Шунина в позиционном наступлении и били по воротам. Вряд ли Шварц просил свою команду включить эконом-режим, по крайней мере от бровки тренер призывал игроков действовать активнее.



— По такой игре стал чаще встречаться с мячом Кокорин. Если до перерыва он совершил 20 касаний мяча, то за полтайма после перерыва – 17. Самый обсуждаемый новичок «Спартак» несколько раз неплохо сыграл в подыгрыше, но по большому счёту опять ничего особенного не показал. Эта игра – ещё один аргумент в пользу тех, кто скептически настроен к трансферу форварда. Кокорин, ни разу не пробив, покинул поле на 74-й минуте – его заменил Зелимхан Бакаев.

— Вскоре после того, как ушёл с поля Кокорин, «Динамо» забило. Эпизод сложился удачно для Дмитрия Скопинцева. Фланговый защитник оказался в центре нападения, а мяч после отскока удобно лёг ему под левую ногу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

— «Спартак» был близок к поражению, однако красно-белых выручил Зобнин. Ответный гол – полностью заслуга Романа. Он выиграл подбор, ушёл от Скопинцева и Ивана Ордеца, пробил по воротам и сам же добил. Вообще, в центре поля у спартаковцев далеко не всё получалось, но Зобнин показал характер и, в отличие от Кокорина, огорчил бывшую команду.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Во втором тайме динамовцы тоже перебили спартаковцев – 8-6 (в створ – 5-5). Тем не менее ничья, наверное, справедливый исход дерби.