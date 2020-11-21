Зобнин – новый Глушаков. Если кто и сделает «Спартак» чемпионом, то именно он

Роман Зобнин – абсолютно лучший игрок матча «Спартак» – «Динамо». Не только визуально, но и по данным InStat. Его индекс – 353 балла: никто даже близко не подобрался к таким цифрам. Его статистика – шедевр «классики»: 108 технико-тактических действий при 83% успешных, шесть ударов (четыре в створ), 91% точных передач, шесть отборов, шесть перехватов, семь подборов мяча, 23 единоборства с 52% успеха и даже три обводки за три попытки. Но, главное, Зобнин забил потрясающий гол, который спас красно-белых от поражения.

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Говорят, Роман повторил карьерный рекорд по ударам за матч. Наверное, отчасти сегодняшний кураж полузащитника можно связать с именем соперника. Всё-таки из «Динамо» он уходил со скандалом и выслушал от динамовских болельщиков столько неприятных слов, что теперь каждое поражение от бело-голубых будет восприниматься, как личная трагедия. Хотя Зобнин признавался в интервью «Чемпионату», что уже спокойнее вспоминает прошлое:



«На самом деле я уже остыл и болельщиков понимаю. Да, тогда злился на них немного, но сейчас прошло много времени. В любом клубе такие болельщики есть, я зла не держу. Когда переходил в «Спартак» из «Динамо» понимал: любить меня от этого сильнее не станут. Но это был не решающий фактор».

«Вёл себя как животное». Дикая история – три года назад на Зобнина напали фанаты «Динамо» Полузащитник «Спартака» рассказал о борьбе за лидерство РПЛ, крутости Тедеско и отношении к старому конфликту с болельщиками.

Тем не менее в шести матчах с «Динамо» у Романа всего одно поражение. Зобнин забил бело-голубым в феврале, забил и сейчас. Кажется, поставь его в ворота против динамовцев, он всё равно создаст хотя бы один момент.



Если кто и сделает «Спартак» чемпионом в этом сезоне, то именно Зобнин. Он без потери качества закроет любую позицию, хоть в центре, хоть на фланге, он вытащит команду тогда, когда у неё мало что получается, как при 0:1 с «Динамо». Полузащитник превращается в такого же лидера, каким был Денис Глушаков в «золотой» сезон. Пусть Роман не обладает глушаковским ударом, его влияние на результат столь же высоко. Зобнин – лучший игрок «Спартака» и по всему сезону с 314 баллами от InStat.

Мирослав Ромащенко, правая рука Станислава Черчесова в сборной России, называл Зобнина систематизирующим игроком и ключевой фигурой национальной команды на ЧМ-2018. Быть может, тот факт, что сборная России в отсутствие спартаковца потерпела своё самое крупное за много лет поражение со счётом 0:5, не просто совпадение. Машина заглохла – центрхав, как эвакуатор, довезёт её до нужного адреса. По крайней мере, не позволит превратиться в бесформенный кусок железа, что случилось в Сербии, пока сам способен будет двигаться. Каждому бы российскому футболисту характер Зобнина.