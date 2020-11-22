ЦСКА выиграл первый круг. В прошлый раз после этого он стал чемпионом

В матче 15-го тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» на своём поле. Подопечные Виктора Гончаренко оступились, но, тем не менее, закончили первый круг в статусе лидера чемпионата. Такого не случалось с «армейцами» уже пять лет!

ЦСКА – единоличный лидер РПЛ! Такого не было больше года Гол Дзагоева – добрая примета для «армейцев».

Впервые с начала октября в составе «армейцев» появился Георгий Щенников. Он занял привычное место слева в обороне, тогда как Бактиёр Зайнутдинов перешёл на правый фланг (Марио Фернандес продолжает восстанавливаться от травмы). В атаке вышел Фёдор Чалов, которого из глубины поддерживали Арнор Сигурдссон и Никола Влашич.



«Сочи» играл без Кристиана Нобоа, но и без него в составе гостей хватало известных фамилий – Джанаев, Жоаозиньо, Заболотный, Цаллагов, Юсупов, Мевля.



ЦСКА сразу же взялся за дело. «Армейцы» забрали мяч под свой контроль и уже на 5-й минуте открыли счёт. Дивеев выполнил заброс на Влашича, который «стрелял» вдоль вратарской на Чалова. Защитники «Сочи» выбили мяч, но Сигурдссон первым оказался на подборе. Удар исландца Джанаев отбить не смог.

После «быстрого» гола игра выровнялась. ЦСКА это было только на руку – атака «армейцев» куда опаснее на свободном пространстве. Несколько раз хозяева выбегали в контратаку, в то время как подходы «Сочи» не несли серьёзной опасности. Правда, лишь до 23-й минуты, когда Бурмистров сравнял счёт. Мяч заметался по штрафной «армейцев», и воспитанник ЦСКА забил в ворота своего родного клуба.



Через пару минут сочинцы и вовсе вышли вперёд. Артур Юсупов получил возможность пробить – его удар с левой пришёлся под самую штангу. На радость «армейцев», гол отменили после просмотра ВАР (был офсайд).



До перерыва команды обменялись опасными моментами, однако по-настоящему голевых среди них не было. Немного испугал всех Жоаозиньо, получивший удар по голове. Показалось даже, что он потерял сознание. К счастью, всё обошлось. Ничья выглядела наиболее логичным исходом первого тайма – 1:1.

Едва футболисты вышли из раздевалок, как Заболотный попал Дивееву по лицу. Недавно защитник «армейцев» получил повреждение в матче за сборную России – перелом носа и небольшое сотрясение. Лазарет ЦСКА переполнен, игроков обороны катастрофически не хватает, поэтому Дивеев остался на поле.



Долгое время опасных моментов не возникало вообще. На 58-й минуте «Сочи» провёл интересную, размашистую атаку. На удар вывели Заболотного, который бил в касание с линии штрафной. Мяч шёл под перекладину, но Акинфеев свою команду выручил. Чуть позже



Заболотный снова имел шанс забить – он здорово открылся в штрафной ЦСКА и выходил на ударную позицию. Акинфеев успел сократить дистанцию, чем смутил форварда «Сочи». Мяч после его удара прошёл мимо ворот.

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Свежий Эджуке, выскочив на поле со скамейки, как обычно, бросился обводить всех подряд. Также Гончаренко выпустил Бистровича – хорват поменял Щенникова и занял место в центре поля. Зайнутдинов при этом ушёл на левый фланг обороны, справа стал играть Марадишвили. Позже на поле появились Гайч с Ахметовым, заменившие Чалова и Сигурдссона.



Свежая кровь «армейцам» не помогла. Во втором тайме ЦСКА, по сути, так и не удалось создать опасность у ворот гостей – ни до, ни после замен. Ближе к успеху, как ни странно, был «Сочи». Под конец матча хозяева могли вырвать победу, но удар Эджуке потащил Джанаев.



Несмотря на ничейный результат, по итогам 15-го тура «армейцы» вышли на первое место. ЦСКА выиграл первый круг РПЛ, чего не случалось с сезона-2015/2016. Тогда «армейцы» лидировали почти на всей дистанции чемпионата и взяли титул.