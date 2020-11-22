Вратаря удалили в серии пенальти, но его блестяще заменил защитник! Крутой сюжет из США

Вчера вечером в матче первого раунда плей-офф MLS между «Орландо Сити» и «Нью-Йорк Сити» произошёл уникальный случай, который вызвал ажиотаж и бурю обсуждений. Прямо во время послематчевой серии пенальти судья Аллен Чапмен удалил с поля вратаря хозяев Педро Гальесе. Вместо него место в воротах занял защитник Родриго Шлегель — и потащил один из ударов, принеся «Орландо» победу в серии пенальти.

За что судья удалил вратаря «Орландо»?

Основное время матча закончилось со счётом 1:1. На 5-й минуте пенальти реализовал бывший футболист «МЮ» Луиш Нани, но уже спустя три минуты равновесие на табло установил защитник «Нью-Йорк Сити» Максим Шано. Под конец второго тайма бразильский защитник «Орландо» Руан получил две жёлтые карточки, отправившись отдыхать в подтрибунное помещение.



Хозяевам удалось перевести игру в добавленное время, где «Нью-Йорк Сити» так и не смог забить победный гол в ворота Педро Гальесе. Всё должно было решиться в серии пенальти. Вот тут-то и началось самое интересное!



При счёте 4:3 в пользу “Орландо” перуанский голкипер потащил удар соперника и уже начал праздновать победу. Оказалось, рано радовался. Судья усмотрел в действиях Гальесе нарушение — кипер слишком рано покинул ленточку. Согласно новым правилам, установленными летом этого года, если во время пробития пенальти вратарь ни одной ногой не касается линии ворот, то вначале он получает устное предупреждение от арбитра. А вот по старым правилам такое нарушение карается жёлтой карточкой.



В MLS судят по старым правилам, так как сезон у них начался ещё весной до введения новых. В итоге судья Аллен Чапмен показал жёлтую карточку Гальесе, для которого она стала второй в матче. Первую перуанец получил на 103-й минуте за затяжку времени. Место в воротах пришлось занять аргентинскому защитнику Родриго Шлегелю, потому что выпускать вратаря в послематчевой серии пенальти запрещено.

Тут же его партнёр по команде Луиш Нани не реализовывает пенальти, но уже через несколько минут воспитанник аргентинского «Расинга» тащит удар исландского полузащитника «Нью-Йорк Сити» Гудмундура Тораринссона, отправив свою команду в полуфинал плей-офф Восточной конференции.

Главный тренер «Орландо Сити» Оскар Пареха выдал мощную речь на послематчевой пресс-конференции.



«Я думаю, нам нужно больше времени, чтобы успокоиться и подумать о том, что произошло сегодня вечером. Анализ игры может подождать до завтра. То, что произошло в конце, я никогда раньше не видел. В этом вся прелесть этой игры, что мы люди и полны эмоций, ошибок, хороших вещей и всего остального. Сегодня мяч был на нашей стороне поля, вполне заслуженно. Но ребята показали сердце этой команды. Они показали интенсивность и самоотдачу, после того как мы потеряли Руана, а позже и Гальесе. Люди на стадионе говорят нам, как прекрасен футбол. Очевидно, что нам нужно внести много изменений в игру, но мы гордимся тем, что представляем этот вид спорта. Мы гордимся тем, что вдесятером победили и обыграли одну из лучших команд MLS. Будем готовиться к следующей игре, потому что турнир не прекращается, но то, что произошло сегодня, я навсегда сохраню в своей памяти», — сказал колумбийский тренер.



Вот так 23-летний аргентинец Родриго Шлегель без опыта игры в воротах смог совершить настоящий подвиг. Теперь его «Орландо» сыграет 29 ноября с победителем матча «Нью-Ингленд Юнион» — «Филадельфия Юнион».