Как Карпин тащил к золоту Испании «Реал Сосьедад». Подножку сделал Мостовой

«Реал Сосьедад» – лидер Примеры после 10 туров. Кто бы мог представить это до начала сезона! Баски, финишировавшие в прошлом чемпионате Испании на шестом месте, удачно пользуются тем, что «Барселона» с мадридским «Реалом» продолжают искать себя. Команда Иманола Альгуасиля играет в симпатичный футбол: забила на сегодняшний день больше всех в Примере. В последний раз «Реал Сосьедад» боролся за золото почти 20 лет назад, когда за бело-голубых выступали российские легионеры полузащитники Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов. Вспоминаем, как это было.

Перед сезоном-2002/2003 «Реал Сосьедад» не относили даже к числу претендентов на попадание в еврокубки. Годовой бюджет клуба составлял всего около 40 млн евро, тогда как бюджеты лидеров чемпионата Испании были в три-четыре раза больше. Три предыдущих чемпионата бело-голубые завершали на 13-м месте. Такая стабильность обещала скорее борьбу за выживание. Тем более никто не знал, сможет ли прижиться в «Реале Сосьедад» новый французский тренер Рейнальд Денуэкс.

По сути, чемпионскую команду собирал предыдущий наставник, валлиец Джон Тошак, отправленный в отставку в марте 2002-го. Его стараниями в команде появились голландский вратарь Сандер Вестерфельд, от которого отказался «Ливерпуль», а также молодой турецкий форвард Нихат Кахведжи из «Бешикташа». Невысокий Нихат составил сумасшедший дуэт нападающих с рослым и мощным Дарко Ковачевичем. В сезоне-2002/2003 эта связка взорвёт Примеру. Турок забьёт 23 мяча, а серб – 20. В списке лучших бомбардиров чемпионата Испании их обойдут только Рой Макай из «Депортиво» и Роналдо из «Реала».



Ещё одним важным трансфером для «Реала Сосьедад» станет возвращение летом 2002-го Валерия Карпина. Восемью годами ранее экс-спартаковец начинал свою испанскую карьеру как раз в составе басков, потом ушёл в «Валенсию», а оттуда – в «Сельту». В клубе из Виго Валерий провёл замечательное время, однако перед сезоном-2002/2003 «Сельта» отказалась от услуг «ехавшего с рынка» 33-летнего россиянина. Карпин подписал двухлетний контракт с «Реалом Сосьедад» и доказал, что его поспешили списать в утиль.

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Тогда же клуб из Сан-Себастьяна взял и защитника «Овьедо» Серхио Бориса. Это был первый за 35 лет испанец в составе «Реала Сосьедад». Правда, твёрдым игроком основы Борис не стал.



Костяк команды составляли баски – защитники Лопес Рекарте, Игор Хауреги, Агустин Арансабаль, полузащитники Хави Де Педро, Микель Аранбуру и только начинавший взлёт к вершинам европейского футбола Хаби Алонсо. Будущий игрок «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» выдал потрясающий сезон, стал по нескольким опросам лучшим футболистом чемпионата Испании. Карпин, голкипер Вестерфельд, Нихат с Ковачевичем и аргентинский центральный защитник Габриэль Шуррер дополняли эту компанию на правах легионеров.



«Когда Денуэкс пришёл, мы вообще не побеждали на предсезонке, притом что годом ранее на сборах рвали всех, но быстро посыпались в чемпионате, – вспоминал Хохлов в интервью «Чемпионату». – А тут вышло наоборот: спарринги играли ужасно – зато в сезоне попёрло. Денуэкс — первый тренер, который устраивал теоретические разборы – раньше я с таким за рубежом не сталкивался. По настоянию француза на базе установили камеры, чтобы производить съёмку с разных точек. Он нам потом демонстрировал видеонарезки, распечатки».



К сожалению, сам Хохлов, в отличие от Карпина, выпал из основы при Денуэксе. Сыграл лишь 607 минут за весь чемпионат, но парой голов всё-таки отметился. В 2003 году Хохлов вернётся из Испании в «Локомотив».

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Тем не менее Денуэкс легко нашёл общий язык с командой. Карпин признавался, что ему подходил футбол француза, так как его стиль напоминал стиль прежнего тренера российского полузащитника – Хавьера Ируреты. Очевидно, что новый босс, хоть и был требовательным, не душил игроков. Карпин вспоминал в интервью для «Матч ТВ» смешной случай:



«Однажды у нас была тренировка в тренажёрном зале. Думал, занятие уже закончилось. Говорю своему напарнику по курению Дарко Ковачевичу: «Всё, ладно, пошли уже». Но оказалось, что ещё не закончилась, была ещё растяжка. Туда, где мы курили, заходит тренер и спрашивает: «Ребята, а вы что здесь делаете? Ну-ка давайте быстро на тренировку». Потом Рейнальд Денуэкс меня вызвал. Говорит: «Валера, ты куришь до тренировки и после тренировки, это понятно, но, пожалуйста, хотя бы во время тренировки не кури. Говорю: «Ок, хорошо мистер».

В 2003 году Валерий Карпин (в центре) мог стать чемпионом Испании в составе «Реала Сосьедад» Фото: Firo Foto/Getty Images

«Реал Сосьедад» со старта сезона заиграл дисциплинированно, жёстко, креативно, а, главное, на высоких скоростях. Схема 4-4-2 (точнее, 4-4-1-1, поскольку Нихат располагался глубже Ковачевича) работала идеально. Первый круг из 19 туров команда Денуэкса вообще прошла без поражений! Победила «Барселону» дома – 2:1, сыграла вничью с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» – 0:0. «Сельта» тоже попалась под горячую руку Карпина и компании, уступив в Сан-Себастьяне – 0:1. Бело-голубые выиграли первую часть сезона, и после этого все поняли, что в лице «Реала Сосьедад» действительно появился новый претендент на золото.

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Правда, в первом же туре второго круга прозвучал тревожный звонок – 0:3 от «Атлетика» в Бильбао в баскском дерби. Потом случились ещё два поражения с тремя пропущенными мячами. Лидерство уплывало, тем не менее команда Денуэкса по-прежнему цеплялась за свой шанс. Более того, в апреле «Реал Сосьедад» эффектно раскатал главного конкурента – мадридский «Реал». За 33 минуты матча на «Аноэте» в воротах Икера Касильяса побывало четыре мяча. «Галактикос» повезло избежать разгрома и уступить с более-менее приличным счётом 2:4.



За три тура до финиша баски опережали «сливочных» на одно очко. В первый день лета (чемпионат затянулся до 20-х чисел июня) «Реал Сосьедад» получил возможность увеличить отрыв, поскольку Мадрид накануне сыграл вничью с «Сельтой». Команда Денуэкса должна была побеждать «Валенсию», однако ведя в счёте и имея численное преимущество в последние 35 минут, умудрилась упустить победу из-за автогола Хауреги – 1:1.



А в следующем туре и сам «Реал Сосьедад» пострадал от «Сельты». Чемпионство у Карпина и Хохлова украл их соотечественник Александр Мостовой. Царь выдал прекрасный матч против басков в Виго. Забил два первых гола ударами из-за штрафной и головой на опережение после кросса с правого фланга. Нихат дважды сокращал разрыв, но бело-голубые проиграли – 2:3.

Александр Мостовой «похоронил» надежды «Реала Сосьедад» на чемпионство Фото: Adam Davy/Getty Images

Домашняя победа над «Атлетико» со счётом 3:0 в заключительном туре не стала золотой, поскольку мадридский «Реал» выиграл оба своих матча на финише чемпионата. «Аноэта» не дождалась настоящего праздника, хотя в иных обстоятельствах болельщики бело-голубых были бы счастливы из-за попадания в Лигу чемпионов. «Реал Сосьедад» завершил яркий сезон «всего лишь» на втором месте, отстав от «сливочных» на два очка.



Интересно, что после этого «Реал Сосьедад» вернулся на привычные позиции. Четыре года не поднимался выше 14-го места, а по итогам сезона-2006/2007 вообще вылетел из Примеры. Денуэкс ушёл из команды в 2004-м и почему-то больше не тренировал на профессиональном уровне.

«Звёзды сложились так, что залетало почти всё. Нихат, Ковачевич и я на троих забили больше 50 голов, – объяснял короткий взлёт «Реала Сосьедада» Карпин (сам российский полузащитник стал автором восьми мячей) в интервью «Sports.ru». – На следующий год всё резко изменилось – стали пятнадцатыми, хотя весь состав остался прежним – вообще никто не ушёл. У меня есть объяснение, почему так произошло. Все игроки – абсолютно все, включая меня – снизили к себе требования на полпроцента. А когда нет мастерства, даже полупроцентная расслабленность приводит к снижению результата. Не успеваешь добежать на 10 сантиметров – и нет гола в чужие ворота. Не успеваешь вернуться на 10 сантиметров – есть гол в твои».



Сан-Себастьян, несомненно, одно из самых душевных мест Испании. Побывав в этом городе, вы не забудете бухту Ла-Конча в форме ракушки и её пляжи, замечательные рестораны, забавный памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе на набережной. Будет здорово, если и сегодняшний «Реал Сосьедад» как минимум выиграет сражение за Лигу чемпионов, а не превратится в конце сезона в печальную пародию на героя.