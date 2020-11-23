Клопп и Моуринью – лидеры! «Ливерпуль» побеждает, несмотря на потерю защитников и Салаха

«Ливерпуль» победил «Лестер» и вернулся на вершину таблицы АПЛ. После девяти туров чемпион делит по набранным очкам первое место с «Тоттенхэмом». Уже скоро, 16 декабря, команды Юргена Клоппа и Жозе Моуринью сыграют на «Энфилде».

Матч начался с минуты молчания в память о Рэе Клеменсе. Легендарный голкипер «Ливерпуля» ушёл из жизни неделю назад. За воротами лежал букет, к которому было прикреплено послание со словами «Ты никогда не будешь один».

«Это тяжело – боль повсюду». Легендарный вратарь «Ливерпуля» боролся с раком 15 лет Рэй Клеменс однажды победил болезнь, но она всё равно вернулась.

«Ливерпуль» продолжает считать потери из-за травм и коронавируса. Перед матчем с «Лестером» таковых набралось семь – защитники Вирджил Ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес, полузащитники Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен и форвард Мохамед Салах. Хорошо хоть Эндрю Робертсон с Фабиньо успели восстановиться, а то линию обороны было бы вообще не из кого формировать. Впрочем, квартет Милнер – Матип – Фабиньо – Робертсон иначе как экспериментальным не назовёшь.



Однако при счёте 0:0 «Лестер» практически не проверял новую ливерпульскую четвёрку защитников. Гости надеялись разве что на рывки Джейми Варди (лишь 10 касаний в первые 45 минут) за спины защитникам. Запомнился только момент с попаданием мяча в руку Жоэлю Матипу, но судья решил, что это не тянет на нарушение и пенальти.



К середине первого тайма счёт по ударам был 6:0 в пользу команды Юргена Клоппа. Красные создавали моменты, даже несмотря на плотную оборону «Лестера» по схеме 5-4-1. Садио Мане и Диогу Жота грамотно открывались между линиями, Кёртис Джонс находил пространство благодаря смещениям вглубь и на фланг. Мяч у «Ливерпуля» двигался быстро, а «Лестер» с большим трудом и минимальным риском выходил из обороны, так как хозяева устраивали ловушки для опорных полузащитников гостей Нампалиса Менди и Юри Тилеманса. Чемпион забил на 21-й минуте, подав третий угловой. Точнее, забил защитник Джонни Эванс, пославший мяч в собственные ворота головой в борьбе с Мане. Каспер Шмейхель был готов к чему угодно, но не к харакири от Эванса.

Только после этого «Лестер» впервые пробил по воротам, когда крашеный под блондина темнокожий защитник Уэсли Фофана – настоящая машина ростом 190 см! – вытащил мяч из обороны на силовом дриблинге. До перерыва у «лис» было несколько хороших подходов к воротам «Ливерпуля», прежде всего, через зону Джеймса Милнера. Штатного хавбека либо вытаскивали с позиции правого защитника, либо обходили на скорости. Тем не менее «Ливерпуль» контролировал игру. В результате на 41-й минуте Жота сделал счёт 2:0. Блестяще сыграл Робертсон, укротивший мяч после длинной передачи и ловко убравший с пути неаккуратно выдернувшегося на него Марка Олбрайтона. Португальский вингер в свою очередь выиграл борьбу на опережение у Кристиана Фукса.

В начале второго тайма хозяева лишились из-за травмы ещё одного игрока – поле покинул Наби Кейта, у которого, похоже, повреждение задней поверхности бедра. В целом же картина игры не поменялась. Красные эффективно прессинговали команду Брендана Роджерса – предшественника Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля», выигрывали единоборства и забирали подборы на чужой половине. В результате Эванс едва не сотворил второй автогол в борьбе с Роберто Фирмино, отправив мяч головой в штангу.



Чтобы хоть что-то начало клеиться на чужой половине поля, Роджерс снял с игры одного из защитников (Фукса) и добавил игрока в группу атаки. Вышел турок Дженгиз Ундер, который доставил столько проблем сборной России в Лиге наций. Но увеличение количества предложений впереди не отразилось на качестве атакующей игры «лис». А вот у «Ливерпуля» стало больше пространства для контрвыпадов. На 77-й минуте в сумасшедшей атаке хозяев Фирмино с Мане дважды попали в штангу, а защитник вынес из ворот мяч, который почти полностью, за исключением каких-то миллиметров, пересёк линию.

На 87-й минуте «Ливерпуль» всё-таки сделал свою победу крупной. Чемпионы забили после своего восьмого углового в матче. Лучше бы Ундер вообще не приходил в свою штрафную на стандарты, потому что то, как он опекал Фирмино, ниже всякой критики.

«Ливерпуль» перебил «Лестер» – 24:11 (в створ – 13:4). Безоговорочная победа Клоппа над Роджерсом.