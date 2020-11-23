Золотая гонка РПЛ — местечковая возня. Цена ей — ноль побед в еврокубках и 0:5 в Белграде

А ведь кто-то, даже в зрелом уме и трезвой памяти, может считать происходящее сейчас в нашем чемпионате интересным и интригующим зрелищем. То один клуб лидирует, то второй, то третий. И словно в каком-нибудь порядочном сериале, чем дело закончится — неизвестно.

То «Зенит» премьерствовал — и многие поспешили его в третий раз короновать (лично я от своего прогноза не отказываюсь — у «Зенита» по-прежнему больше шансов на золото). Потом «Спартак» серию выдал, в единоличные лидеры выбившись. Теперь вот ЦСКА впереди всех — чемпион первого круга.

Жизнь наверху таблицы бурлит, кипит, бьёт ключом. Но какова реальная цена этой движухи? По гамбургскому (точнее, по белградскому) счёту — ноль побед в 12 матчах еврокубков и 0:5 от сербов в решающем поединке Лиги наций. Вот она – единственно объективная оценка всего нашего футбола сейчас. После этого относиться к так называемой золотой гонке РПЛ нужно соответствующе. Как смотреться в кривое зеркало. Где отражаться должны не победы лидеров в Волгограде и Саранске, а «Брюгге», «Севилья», «Фейеноорд»…

Хватит себя обманывать: какой чемпионат – такая и сборная. Прости их, Юрий Валентинович В элитной Лиге наций нам делать нечего. И за Евро страшно.

Какая БОРЬБА за золото? О чём вы вообще? Не более чем местечковая возня. Пир во время еврокубковой чумы. К тому же с весьма своеобразными представлениями о лидерстве, которое выглядит не столько заслугой, сколько следствием ошибок конкурентов. Да и длится это лидерство пару недель от силы. Чему тут радоваться? Какой интриге?

Взять последний тур — никто из первой тройки выиграть не смог. Хотя друг против друга не играли. Говорят — виноваты матчи сборных, после которых проходил тур. Ну конечно. А ещё коронавирус, цена на нефть, треки Моргенштерна и власть рептилоидов.

Где стабильность, качество, прогресс? Такими темпами и «Динамо» может за золото побороться. Которое совсем недавно провалилось в Европе с таким треском, что казалось, ещё долго не поднимется. А сейчас считается чуть ли не самой играющей командой в лиге. И «Ростов», продавший полкоманды и также опозорившийся в ЛЕ, но уже пятый. Потому что другие ещё хуже. А там, глядишь, и «Локомотив» с «Краснодаром» подтянутся. И даже «Ротор» с «Уфой».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В велоспорте это называется сюрпляс. Умение сохранять равновесие при отсутствии движения, чтобы заставить соперника двигаться вперёд, а самому занять выигрышную позицию позади него. Но там это целая наука — продуманная стратегия. Здесь же — толкотня не от хорошей жизни. Ведь как принято считать? Тот, кто меньше ошибся, у кого меньше потерь в матчах с менее классными командами, тот и чемпион. Порой кажется, что в нашем футболе всё наоборот. Всё – от противного. Кто больше наошибается, тот и станет чемпионом. И там, где нужно брать своё, они сейчас уступают друг другу дорогу «при отсутствии движения». «Только после вас» — «Нет уж, сначала вы...». Тьфу ты, сюрпляс для неимущих.

Отключите клубные симпатии (читай — жизнь по принципу «лишь бы моя любимая команда была наверху, а каким она образом там окажется и что происходит со всем остальным нашим футболом – НАПЛЕВАТЬ») и признайте очевидное – лидеры РПЛ в целом не становятся сильнее, а дружно превращаются в середняков. И получаем мы от такой их «конкуренции» не прогресс, а суету на пьедестале, бесполезную в серьёзных европейских делах. И чемпионом у нас становится не «Бест оф зе Бест», а самый сильный из слабых. Чувствуете разницу?

Нет, гегемония — это тоже нехорошо. Но ей хотя бы можно найти оправдание — успехи в Европе, как у той же «Баварии». У нас же ни гегемона, который бы паровозом тащил за собой весь локомотив, ни успехов.

«Локомотив» мог остановить «Баварию». Или это было бы чересчур? Антон Миранчук, похоже, собрался в бундеслигу.

Сейчас всё больше разговоров о том, что нужно дотерпеть, дожить этот страшный коронавирусный год с его невыносимым, нечеловеческим графиком. Ещё месяц, ещё 4 тура — и всё, долгожданный отдых.

А потом что? Разве, кроме графика, что-то изменится? Ну, честно, кто-то в это верит?

Как говорил товарищ Бунша: «Меня терзают смутные сомнения». В эпоху сомнительных тестов наш чемпионат — одно сплошное сомнение.

P.S. Уже на этой неделе еврокубков буду рад жесточайше ошибиться в своих выводах.