«Это даже хуже, чем Омск», — сказал Абрамович. И решил купить «Челси»

2003 год. Роман Абрамович купил полуразорённый «Челси» и начал большую историю. Пять чемпионств, пять побед в Кубке Англии, две – в Лиге Европы и одна сказка в Лиге чемпионов.

Но сказки могло и не быть, если бы Абрамович выбрал другой лондонский клуб. На тот момент он был близок к покупке «Тоттенхэма». Но эта сделка сорвалась. А Абрамович в дальнейшем кардинально поменял отношение к «Тоттенхэму».

Абрамович почти купил «Тоттенхэм», но ему не понравился Северный Лондон – сравнил его с Омском

Кен Бейтс – король в мире строительства в Великобритании. В 1982-м ему стало скучно развиваться в одной области, и он заглянул в футбол. Любимый «Куинз Парк Рейнджерс» был недоступен – тогдашние владельцы просто отказались продавать его. Поэтому он купил «Челси».

«Челси» тогда: вторая лига, слабые игроки, нулевые перспективы. Клуб в таком состоянии достался Бейтсу всего за фунт. За 21 год правления Бейтсом эволюция «Челси» пошла по волнообразному графику. Сначала было всё хорошо: возвращение в лигу, покупка хороших игроков и постепенное приближение к еврокубковой зоне.

Самые богатые футбольные олигархи списка «Форбс» и их деньги: Федун, Абрамович, Галицкий Но больше всё равно не у них, а у главы попечительского совета РФС.

Потом Бейтс сошел с ума: забил на клуб, ссорился с сотрудниками и в конце концов ограничил финансирование. Весной-2003 Бейтс занялся поисками нового покупателя. В числе кандидатов были бизнесмены из Катара, американцы. К этой компании со временем присоединился и Роман Абрамович, но он не рассматривал «Челси» как основной вариант.

Помимо «Челси» Абрамович думал о покупке «Тоттенхэма». Но эта сделка сорвалась.

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Несколько историй об этом.

Первую рассказал Герман Ткаченко в программе «Культ Тура» в 2016 году:

«Это правда, что перед покупкой «Челси» Роман Абрамович думал о покупке «Тоттенхэма». Но он купил «Челси», потому что этот клуб произвел большее впечатление. Он был ближе к вертолетной площадке, было близко к стадиону.

Я летел на ту встречу, на которой мы должны были подписать документы по «Тоттенхэму». По пути мы должны были заехать в «Челси».

Вторая история описана в книге «Клуб» – там много баек про жизнь клубов АПЛ. Одна посвящена Абрамовичу. В ней говорится, что, когда он ехал на встречу с руководством и владельцами «Тоттенхэма», то должен был проехать по Tottenham High Road – дорога, проходящая через спальный район Северного Лондона.

Когда машина Абрамовича завернула на эту улицу, он опустил стекло и сказал: «Это даже хуже, чем Омск».

Третья история – от бывшего директора «Челси» Марка Тейлора. Он тоже сказал, что Абрамович приехал на встречу с Кеном Бейтсом после переговоров с «Тоттенхэмом» – и приехал разочарованный. Бейтс же показал Абрамовичу бешеное желание продать клуб, потому что на тот момент уже 18 месяцев искал покупателей.

Абрамович хотел клуб из Лондона, поэтому попросил швейцарский банк UBS проанализировать жизнеспособность каждой команды. Выводы такие: «Арсенал» не продавался, у «Тоттенхэма» были слабые перспективы, а «Челси» выглядел самым подходящим вариантом.

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Кроме того, Дэниэль Леви (босс «Тоттенхэма») предлагал Абрамовичу только 29,9% акций клуба, а тот хотел контрольный пакет.

Абрамович срывал переход игроков в «Тоттенхэм», потому что не имеет с ними дело

Карлтон Коул – локальная легенда «Вест Хэма». Карьеру Коул начинал именно в «Челси». Там не пошло: конкуренция уничтожила практически все шансы закрепиться в команде и попасть в основу.

«Абрамович знает, что он неприкасаем – только если не разозлит Путина» Что писали в Англии, когда российский олигарх только купил «Челси».

Коул уходил в аренду в «Вулверхэмптон», «Уиган» и «Астон Виллу», прежде чем насовсем перешел в «Вест Хэм». Между этими вариантами у него была возможность присоединиться к «Тоттенхэму». Но ему не позволил Роман Абрамович.

Вот что рассказывал Коул:

«Я почти перешел в «Тоттенхэм». Я даже прошел для них медобследование и дал предварительное согласие на трансфер. Но Абрамович узнал об этом и сказал мне: «Ты должен вернуться в расположение команды. Ты не можешь перейти в «Тоттенхэм», мы не ведём с ними дел».

Дальше Абрамович предложил Коулу альтернативу – аренду в ЦСКА, но с условием, что тот получит в «Челси» новый контракт. Коул отказался: он мечтал о сборной Англии и не думал, что за ним будут следить, когда он будет в России.

«Я сказал Абрамовичу: «Приятель, я не перейду в ЦСКА. Я очень хочу попасть в сборную Англии».