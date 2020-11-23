10 футболистов отыграли первый круг РПЛ без замен. Четверо — из «Спартака»!

Коронавирус ударил по клубам, заставив их в ускоренном режиме завершить прошлый сезон и без подготовки начать новый. Чтобы игроки смогли обойтись без травм РФС разрешил делать до пяти замен (включительно) в матче. В этом сезоне в чемпионате России есть 10 «железных» игроков, которые не присели на скамейку ни на минуту.
1. Роман Зобнин, «Спартак»
Статистика: 15 матчей, 1350 сыгранных минут, 1 гол, 2 голевые передачи
«Мотор» построений Тедеско в этом сезоне проводит все матчи. Помимо этого, Зобнин провёл без замен три последних встречи в сезоне-2019/20. С тех пор единственная пропущенная игра полузащитника «Спартака» выпала на кубковую встречу с «Енисеем». В 15-м туре с «Динамо» Роман спас красно-белых от поражения в дерби, отличившись в конце матча.
2. Александр Максименко, «Спартак»
Статистика: 15 матчей (4 — «сухих»), 1350 сыгранных минут, 16 пропущенных мячей
Уже больше года Максименко не даёт усомниться в выборе Доменико Тедеско. 32 матча подряд играет Александр в воротах «Спартака» в чемпионате России. В прошлом сезоне вратарь молодёжной сборной лишь раз уступил место в основе Артёму Реброву.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
3. Алекс Крал, «Спартак»
Статистика: 15 матчей, 1350 сыгранных минут, 2 голевые передачи
Полузащитник сборной Чехии блистает не только в «Спартака», но и в национальной команде. Крал вывел Чехию в высший дивизион Лиги наций, а в московском клубе отметился двумя голевыми передачами в матчах с «Локомотивом» и «Зенитом». В прошлом сезоне Алекс провёл 16 полных матчей, в этом — в шаге от повторения рекорда.
4. Лукас Айртон, «Спартак»
Статистика: 15 матчей, 1350 сыгранных минут, 2 гола, 1 голевая передача
Альтернативы бразильцу у Тедеско нет, об этом свидетельствует статистика Айртона. В прошлом сезоне Лукас выходил 27 раз в стартовом составе, а в этом — сыграл все матчи первого круга. Статистика подкрепляется хорошей игрой как в защите, так и в атаке: у Айртона дубль в матче с «Тамбовом» и голевая передача во встрече с «Уралом».
5. Игорь Акинфеев, ЦСКА
Статистика: 15 матчей (6 — «сухих»), 1350 сыгранных минут, 11 пропущенных мячей
Акинфеев — самый «железный» игрок ЦСКА. Последний раз легенда «армейцев» уступал место в воротах в сезоне-2017/18 в четвёртом и пятом туре: Акинфеев отсутствовал из-за проблем с коленом, а в основе выходил Помазун. Матч с «Сочи» в 15-м туре стал для вратаря ЦСКА сотым подряд, проведённым в чемпионате России.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
6. Серкейра Мурило, «Локомотив»
Статистика: 15 матчей, 1350 сыгранных минут, 1 гол
Если при Сёмине бразильский футболист не был ключевым игроком обороны, то при Николиче всё совсем иначе. Мурило сыграл все матчи первого круга, а в дерби со «Спартаком» отметился забитым мячом, который, впрочем, не помог «Локомотиву» избежать поражения. Несмотря на то, что центральных защитников редком меняют, Мурило — единственный игрок данного амплуа в нашем списке.
7. Михаил Кержаков, «Зенит»
Статистика: 15 матчей (5 — «сухих»), 1350 сыгранных минут, 12 пропущенных мячей
Кержаков надолго вытеснил Андрея Лунёва, проведя 15 матчей в чемпионате и три – в Лиге чемпионов. Воспитаннику «Торпедо» придётся сильно постараться, чтобы убрать Михаила из стартового состава. Кержаков уже повторил результат по числу «сухих» матчей прошлого сезона и готов к его обновлению.
8. Денис Кулаков, «Урал»
Статистика: 15 матчей, 1350 сыгранных минут, 1 голевая передача
Правый защитник «Урала» долго время является основным игроком стартового состава. В прошлом сезоне Кулаков впервые оказался вне заявки команды лишь в 24-м туре. В этом сезоне у Дениса одна голевая передача в матче с «Уфой».
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
9. Александр Беленов, «Уфа»
Статистика: 15 матчей (1 — «сухой»), 1350 сыгранных минут, 29 пропущенных мячей
29 пропущенных голов «Уфы» в этом сезоне — не повод сменить вратаря по мнению тренерского штаба команды. Уфимцы пропустили больше всех в сезоне и идут в подвале турнирной таблицы. В прошлом сезоне Беленов пропустил 17 голов в 26 играх и провёл 13 (!) матчей на ноль.
10. Илья Лантратов, «Химки»
Статистика: 15 матчей (3 — «сухих»), 1350 сыгранных минут, 26 пропущенных мячей
После выхода «Химок» в РПЛ Лантратов забетонировал место в воротах. Несмотря на семь пропущенных голов в Краснодаре, 25-летний вратарь остался первым номером подмосковной команды. В прошлом сезоне Илья сыграл всего 15 матчей в ФНЛ (восемь — на ноль) и пропустил девять мячей.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
- 23 ноября 2020
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