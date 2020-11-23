ЦСКА ушёл на второй круг в лидерах в седьмой раз в российской истории.

Сможете назвать всех лидеров по итогам первого круга в чемпионатах России? Тест!

Завершился первый круг чемпионата России – за чемпионство борются сразу несколько команд, но ЦСКА сумел оторваться от преследователей, пусть и ненамного.

ЦСКА – первый. Его сила – в воспитанниках, новой роли Чалова и «рынке» внутри раздевалки Марков провожает первый круг и просит не лопаться и не трескаться.

В прошлый раз, когда «армейцы» по итогам 15 туров вышли на первое место, они стали чемпионами. А вообще, если смотреть на российскую часть истории, в 70% победители первого круга в итоге выигрывали золото.

Вспомните, кто в каком году уходил на второй круг на первом месте?

Золотая гонка РПЛ — местечковая возня. Цена ей — ноль побед в еврокубках и 0:5 в Белграде Кто-нибудь верит, что после зимней паузы в 2021-м всё изменится?

Правила теста простые: высвечивается год, а вам нужно выбрать команду, которая тогда закончила первый круг на первом месте. Если вы ответили неправильно, то высвечивается следующий вопрос – поиграть в «угадайку» не получится. Если вы всё же захотите узнать правильный ответ, придётся обновить тест и начать всё заново.