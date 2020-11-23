Сможете назвать всех лидеров по итогам первого круга в чемпионатах России? Тест!
ЦСКА ушёл на второй круг в лидерах в седьмой раз в российской истории.
Завершился первый круг чемпионата России – за чемпионство борются сразу несколько команд, но ЦСКА сумел оторваться от преследователей, пусть и ненамного.
ЦСКА – первый. Его сила – в воспитанниках, новой роли Чалова и «рынке» внутри раздевалки
Марков провожает первый круг и просит не лопаться и не трескаться.
В прошлый раз, когда «армейцы» по итогам 15 туров вышли на первое место, они стали чемпионами. А вообще, если смотреть на российскую часть истории, в 70% победители первого круга в итоге выигрывали золото.
Вспомните, кто в каком году уходил на второй круг на первом месте?
Золотая гонка РПЛ — местечковая возня. Цена ей — ноль побед в еврокубках и 0:5 в Белграде
Кто-нибудь верит, что после зимней паузы в 2021-м всё изменится?
Правила теста простые: высвечивается год, а вам нужно выбрать команду, которая тогда закончила первый круг на первом месте. Если вы ответили неправильно, то высвечивается следующий вопрос – поиграть в «угадайку» не получится. Если вы всё же захотите узнать правильный ответ, придётся обновить тест и начать всё заново.
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