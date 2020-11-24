Мусаев, Дзюба, Гильерме, Влашич — почему именно они сейчас должны зарешать в еврокубках

Открывая второй круг групповых этапов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, наши клубы должны вспомнить классику. А.С. Пушкин, «Узник». «Пора, брат, пора!» 0 побед в 12 матчах — нам давно пора избавляться от позорной «баранки».
Другой вопрос — кому по силам устранить треклятый пробел?
В Лиге чемпионов на этой неделе одержать победу будет крайне сложно. «Краснодар» принимает «Севилью», «Зенит» играет в Риме, «Локомотив» — в Мадриде. Шансы на успех, мягко говоря, невелики.
И тут на ум приходит уже другая классика. Ф.М. Достоевский, «Униженные и оскорблённые». Может быть, те люди, которым сейчас нужно доказывать больше, чем остальным, те самые униженные и оскорблённые, способны сотворить нечто сверхординарное?
Мусаев. В провале «Краснодара» во втором тайме севильского матча все дружно обвинили главного тренера «быков». Не достучался, не завёл, не перестроил. Дошло до обвинений в трусости и несоответствии. В ответ тренер ощерился: «Если для команды нужно уйти, я уйду. Все так драматизируют, что у меня чувство, как будто я ограбил детский дом, кого-то убил. Нужно видеть не только счёт на табло, нужно видеть, как всё складывается».
А складывается так, что хочется увидеть прежде всего победный счёт на табло. Тем более дома Мусаев с «Краснодаром» уже обыгрывал «Севилью» – два года назад в Лиге Европы. Как насчёт повторить и показать всем критикам любимый жест Симеоне?
Дзюба. Тут и напоминать ничего не надо. Провал в Дортмунде, где его «съел» Хуммельс, громкий скандал, невызов в сборную… Ответный матч с «Лацио» — лучшая возможность для опального капитана подтвердить предположения тех, кто после разгрома команды Черчесова в Сербии горько вздыхал: «А вот был бы в составе Дзюба...».
Фото: РИА Новости
Гильерме. И тоже привязка к сборной. Русского бразильца Черчесов сделал крайним в белградском фиаско, заменив уже в перерыве при счёте 0:4 с формулировкой «ни разу не выручил». Если против «Атлетико» Гиля затащит, как, например, с «Зальцбургом», или в домашней игре с теми же «матрасниками», кошмар недельной давности будет восприниматься исключительно как чёрный день и досадное недоразумение.
Стоит признать, что на этой неделе взять три очка в Лиге чемпионов для наших команд будет сродни подвигу. Тому же «Локомотиву» и ничьи в Мадриде — за глаза. Поэтому главная ставка именно на победу – это, конечно, матч ЦСКА – «Фейеноорд» в Лиге Европы.
И здесь пора бы взяться за дело Влашичу. Он не унижен и не оскорблён, но в еврокубках за «армейцев» хорват, которого сейчас многие и небезосновательно считают лучшим футболистом РПЛ, в последних 10 матчах забил лишь 1 мяч (и тот — в ничего не значащей ответной игре с «Эспаньолом» в прошлом декабре). Пора, brate, пора! Кто за тебя в Европе забивать будет – Пушкин, что ли?
Кстати, у Александра Сергеевича в «Узнике», если помните, орёл товарищем был. В наших футбольных реалиях совсем другие расклады. Сербы – «орлы», «Лацио» – «орлы». В Белграде сборную поклевали, в Риме «Зениту» хорошо бы ответить.
Хочется уже победы. И тогда, как писал в упомянутом романе Достоевский: «Как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь или кто-то подтолкнёт тебя локтем. Новый взгляд, новые мысли… Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!»
Одна победа.
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