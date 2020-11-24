«Краснодар» — «Севилья», «Лацио» — «Зенит». Онлайн. Парни, побеждать будем?!
Последний шанс зацепиться за плей-офф ЛЧ.
Привет, друзья! Предлагаем вам провести этот насыщенный футбольный вечер в нашей компании. А добрым он будет или не очень, зависит от «Краснодара» и «Зенита». И тем, и другим сегодня кровь из носу нужно побеждать — если, конечно, они ещё не смирились с участью евроаутсайдеров и не отчаялись выйти в плей-офф. В первом круге группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы российские клубы не одержали ни победы на толпу. Хочется верить, что круг второй в этом плане получится более жизнеутверждающим. Заведомо невыполнимыми локальные задачи чёрно-зелёных и сине-бело-голубых не назовёшь: ни «Севилья», ни «Лацио» неуязвимыми монстрами не выглядят. С обоими соперниками можно играть, у обоих можно отбирать очки. Ждём вечера и болеем за наших!
Рекомендуем вам
- 24 ноября 2020
-
16:35
-
16:30
-
16:14
-
15:56
-
15:55
-
15:14
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:41
-
14:24
-
14:20
-
13:43
-
13:42
-
13:31
-
13:15
-
13:02
-
12:53
-
12:34
-
12:31
-
12:04
-
11:52
-
11:27
-
11:17
-
10:57
-
10:55
-
10:22
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:26
-
08:30
-
08:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам