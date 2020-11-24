Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Киев» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Краснодар — Севилья, Лацио — Зенит: прямая трансляция 24 ноября 2020, Лига чемпионов

«Краснодар» — «Севилья», «Лацио» — «Зенит». Онлайн
«Чемпионат»
«Краснодар» — «Севилья», «Лацио» — «Зенит». Онлайн. Парни, побеждать будем?!
Последний шанс зацепиться за плей-офф ЛЧ.
Футбол / Лига чемпионов 0

Привет, друзья! Предлагаем вам провести этот насыщенный футбольный вечер в нашей компании. А добрым он будет или не очень, зависит от «Краснодара» и «Зенита». И тем, и другим сегодня кровь из носу нужно побеждать — если, конечно, они ещё не смирились с участью евроаутсайдеров и не отчаялись выйти в плей-офф. В первом круге группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы российские клубы не одержали ни победы на толпу. Хочется верить, что круг второй в этом плане получится более жизнеутверждающим. Заведомо невыполнимыми локальные задачи чёрно-зелёных и сине-бело-голубых не назовёшь: ни «Севилья», ни «Лацио» неуязвимыми монстрами не выглядят. С обоими соперниками можно играть, у обоих можно отбирать очки. Ждём вечера и болеем за наших!

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020