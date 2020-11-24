«Краснодар» — «Севилья», «Лацио» — «Зенит». Онлайн. Парни, побеждать будем?!

Привет, друзья! Предлагаем вам провести этот насыщенный футбольный вечер в нашей компании. А добрым он будет или не очень, зависит от «Краснодара» и «Зенита». И тем, и другим сегодня кровь из носу нужно побеждать — если, конечно, они ещё не смирились с участью евроаутсайдеров и не отчаялись выйти в плей-офф. В первом круге группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы российские клубы не одержали ни победы на толпу. Хочется верить, что круг второй в этом плане получится более жизнеутверждающим. Заведомо невыполнимыми локальные задачи чёрно-зелёных и сине-бело-голубых не назовёшь: ни «Севилья», ни «Лацио» неуязвимыми монстрами не выглядят. С обоими соперниками можно играть, у обоих можно отбирать очки. Ждём вечера и болеем за наших!