Максименко сократил отставание от Акинфеева! Рейтинг вратарей РПЛ

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 15-го тура. Лидеры рейтинга доказали свою состоятельность.

Символическая сборная 15-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева В списке не оказалось ни одного футболиста ЦСКА и «Зенита».

Слово Владимиру.

С точки зрения игры вратарей 15-й тур получился очень качественным. Мы не увидели большого количества голов — практически в каждом матче голкиперы совершали важные спасения. Составить рейтинг было непросто. В первую очередь я учитывал сложность сейвов, их количество и прямое влияние на результат, когда команда забивает после спасения своего вратаря или в итоге выигрывает матч.

Матч «Ротора» и «Урала» был не очень зрелищным, но важным в борьбе за выживание. Помазун сыграл на ноль на выезде, действовал надежно. На 12-й минуте Давиташвили вошёл в штрафную с фланга, сместился в центр и пробил в дальний угол на средней высоте. Помазуну пришлось потрудиться, чтобы справиться с плотным ударом и, самое главное, избежать добивания. Илья принял правильное решение: вытянулся в струнку и кулаками отбил мяч к угловому флажку. В такой ситуации вратарю всегда сложно: убрав под правую ногу, Зурико открыл перед собой весь створ и мог бить как в дальний, так и в ближний угол.

Погребняк – кошмар «Спартака». Ушёл со скандалом, постоянно забивает родному клубу 9 мячей в 16 матчах. Павла не остановила даже «корона».

4. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Хотя у ворот Акинфеева в матче с «Сочи» была всего пара моментов, он действовал надёжно, когда имел хоть какие-то шансы спасти свою команду. Так, на 59-й минуте, уже при счёте 1:1 сочинцы провели быструю атаку, Терехов прострелил на линию штрафной, откуда Заболотный плотно пробил в касание под перекладину. Акинфеев сначала занимал позицию относительно футболиста, который простреливал, затем переместился по бьющему — времени на реакцию практически не было. Тем не менее он вытянулся в струнку и достал мяч дальней рукой в лучших вратарских традициях.

Важный момент, который не все болельщики могли заметить, случился на 62-й минуте. Заболотный выходил один на один после проникающего паса в штрафную, но Акинфеев своевременно выскочил из ворот и сократил дистанцию. Нападающий мог бы спокойно принимать мяч и расстреливать ворота, но вратарь не дал на это времени и вынудил нанести удар. Бить Заболотному было некуда – Игорь закрыл своим телом весь створ.

ЦСКА – первый. Его сила – в воспитанниках, новой роли Чалова и «рынке» внутри раздевалки Марков провожает первый круг и просит не лопаться и не трескаться.

Шунин хорошо сыграл в напряжённом дерби со «Спартаком», которое было важно ещё и с точки зрения борьбы за верхние строчки в таблице. На 44-й минуте Зобнин плотно бил с угла штрафной в девятку, но вратарь в классическом стиле в броске вытащил мяч и кончиками пальцев дальней руки перевёл его в штангу. Эффектный, динамичный и сложный момент. На 65-й минуте «Спартак» провёл ещё одну быструю атаку. Тот же Зобнин выходил один на один с Шуниным после проникающегося паса в штрафную. Антон своевременно вышел из ворот, сократил дистанцию и угол обстрела, отбив удар спартаковца низом.

Тедеско и Шварц испугались друг друга. Кокорин сыграл не так слабо, как все говорят Подробный тактический разбор субботнего дерби «Спартак» — «Динамо».

По количеству спасений в дерби, в том числе и непростых, Максименко заслужил второе место. Когда на 18-й минуте Фомин выстрелил со средней дистанции в верхний угол, вратарь сначала в броске достал мяч, а затем успел подняться и среагировать на добивание Н`жье.

На 64-й минуте Скопинцев сильно бил в упор с угла вратарской, но Максименко находился в правильной позиции и среагировал на мяч. А на 77-й минуте после выхода Дмитрия один на один он своевременно выскочил из ворот и своим телом закрыл весь створ. Бить динамовцу было некуда, он попробовал перекинуть вратаря, но Максименко успел среагировать и плечом перевёл мяч на угловой. На 87-й минуте Моро плотно пробил в угол со средней дистанции из-за частокола ног защитников. Максименко момент удара не видел, но успел сложиться, вытянуться в струнку и накрыть мяч, причём не перчатками, а предплечьем.

Зобнин – новый Глушаков. Если кто и сделает «Спартак» чемпионом, то именно он Цифры Романа за матч с «Динамо» вызывают восхищение.

Все вратари в нашей пятёрке участвовали в важнейших матчах, но только Лантратов принёс своей команде победу. Борьба за выживание обостряется — в Уфе «Химки» вели борьбу за 6 очков. Илья совершил два ключевых спасения, повлиявших на результат. На 36-й минуте при счёте 0:1 Фольмер вошёл в штрафную и забросил Кротову на дальнюю штангу, тот скинул Жемалетдинову, который в упор пробил головой в угол с линии вратарской. Лантратов трижды менял позицию — сначала играл по подающему, затем по игроку, который скидывал, и наконец по бьющему — а затем хладнокровно среагировал и вытянул мяч прямо с ленточки. Это важный момент ещё и потому, что через минуту «Химки» забили второй гол, хотя без спасения вратаря счёт мог стать ничейным. Вот почему мы оцениваем игру голкиперов с точки зрения влияния на результат.

На 70-й минуте Лантратов вообще совершил сейв тура. Кротов прострелил в штрафную, первый удар Жемалетдинова заблокировал защитник, но после отскока мяч оказался у Андрича. Нападающий бил с трёх метров из центра вратарской, но вратарь успел увидеть момент удара, выбросить руку и остановить мяч, который был в полёте меньше секунды. Убойный момент. Пропусти «Химки» первый гол так рано, матч мог бы закончиться вничью. Что касается гола Йокича, то у Лантратова в этом моменте не было шансов спасти свою команду. Отмечу также уверенную игру вратаря на выходах: Илья снимал все верховые подачи, даже в сложных ситуациях при скоплении игроков в штрафной.

В «Спартаке» зачехлили, а в «Химках» расцвёл! Мирзов снова в порядке Тедеско уже жалеет о своём решении?

В конце сезона Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2020/2021.