Ну когда мы уже взглянем на другие виды спорта, а не будем жаловаться, что кто-то зажрался?

Уже даже «Бавария» сделала футболку с Медведевым. А мы всё на футбол молимся

Давайте по порядку, чтобы не запутаться. Очевидно, что в России футбол – самый популярный вид спорта. Это видно по запросам аудитории. По тому, на что мы кликаем в интернете. Очередной провал наших клубов в еврокубках моментально превращается в кучу негодования. Мы уверены, что пробили дно. А потом через неделю считаем, что пробили его снова. А после этого ещё и сборная России проигрывает – 0:5, и мы понимаем, что это не случайность, а шестой неудачный матч подряд.

И на этом фоне Роналду поддерживает бойца Хабиба Нурмагомедова, а «Бавария» выпускает футболку с фамилией теннисиста Даниила Медведева. Создаётся ощущение, будто европейцы ценят наш спорт больше нас, пока мы привязались к футболу.

Есть достаточно простые механизмы, которые имеют погрешность, но работают глобально. Чем выше спрос аудитории, тем больше денег он притягивает (и тем больше возможностей для развития). Условный сквош изначально имеет мизерную аудиторию, о нём мало кто слышал.

Есть виды спорта, которые знает каждый, – теннис, единоборства, шахматы, фигурное катание… Полно видов спорта, где наши спортсмены в топе. В синхронном плавании мы выигрываем вообще всё в XXI веке. Каждый раз: золото-золото-золото! Я однажды был на тренировке детей, которые занимаются синхронным плаванием. Помогал организовать съёмку бразильскому спортивному каналу SporTV. Навсегда запомню ответ одной из девочек (около 10 лет) на вопрос журналиста.

– Если у вас тренировки по 7 часов в день, то как вы отдыхаете?

– Спим, – ответила девочка с виноватым лицом.

В нормальном мире спортсмены свои трудом зарабатывают к себе внимание. И вроде бы зрители должны по чуть-чуть переключаться на другие виды спорта. Там ведь такие же личности – со своими заморочками, сомнительными публикациями в соцсетях, трогательными историями. Всё, как у футболистов, только другие спортсмены ещё почему-то успешны на международном уровне.

Я понимаю, что массовое внимание концентрируется именно на скандалах. Пускай такова реальность, но в том же фигурном катании столько жести происходит, что даже возню вокруг «Спартака» перекроет.

Когда вы в следующий раз будете говорить, что российские футболисты избалованы, то учитывайте, что это не только государственные монополии вбухивают бабки и дают зарплаты выше рынка. Вы, как зритель, точно так же балуете своим вниманием футболистов. Вам и самим было бы интересно посмотреть теннисный финал Итогового турнира ATP, только вы об этом, возможно, не знаете. Для вас Медведев – это запасной вратарь «Рубина», а не лучший теннисист России.

И знаете, что самое обидное? Я сегодня прочёл высказывание экс-теннисиста Марата Сафина. Даже он критикует Даниила Медведева не за то, что тот отдал гейм с 40:0, а за то, что болеет не за ту команду в футболе (Сафин является поклонником «Спартака». — Прим. «Чемпионата» ).

Кажется, нас уже не спасти.