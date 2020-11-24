Ещё одно обидное поражение «Краснодара» в ЛЧ. Кайо и Газинский повздорили по ходу матча

Российские клубы в Лиге чемпионов приучают нас к отсутствию побед. Увы, приходится рассуждать категориями: достойно проиграли или не очень. Так себе дилемма, но другой у нас для вас в этом сезоне нет. Этот матч «Краснодара» явно относится к категории достойных.

Гол «Севильи» на 4-й минуте очень хочется списать на невезение. Серьезно винить кого-то в этом пропущенном мяче тяжело (даже Кайо). Ракитич в одно касание пробил идеально в дальний угол. Игроки даже такого уровня попадают столь точно один раз из десяти, когда мяч находится в воздухе. У Городова изначально было не так много шансов. Кстати, 34-летний вратарь дебютировал в еврокубках (у Сафонова сомнительный результат теста на коронавирус).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

Если первые 40 минут «Севилья» выглядела лучше (намного лучше), то затем начался какой-то абсолютно безбашенный футбол. Голевые моменты возникали каждые пять минут – то у одних ворот, то у других. Будто «Краснодару» пришлось вспоминать, как вообще нужно действовать на высоких скоростях. И при этом еще без преимущества по владению.

Второй тайм начался с убойной атаки «Краснодара» – Кабелла вышел фактически один на один с вратарем, обвел его и уже, казалось, бил наверняка, но защитник добрался до мяча, который отлетел в штангу.

Во втором тайме у «Краснодара» действительно была атакующая игра. Во многом помог выход Вандерсона в перерыве. И именно бразилец отличился – после быстрой перепасовки Кабелла – Берг – Олссон.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

Во втором тайме пошёл какой-то дворовый футбол. В том плане, что солидной обороны не было ни у кого. И весьма по-дворовому смотрелась ссора Кайо и Газинского. Одноклубники повздорили не просто во время матча, а во время игры – в результате «Краснодар» едва не пропустил. Этот эпизод будто стал продолжением слов Шапи после предыдущего матча между «Краснодаром» и «Севильей» – нападающий тогда говорил, что у него есть вопросы, которые он высказал команде. Теперь игроки не стали дожидаться окончания матча, чтобы предъявить друг другу.

«Краснодар» явно играл на победу, но, увы, не смог сохранить и ничью. «Севилья» забила в контратаке на 95-й минуте, когда уже практически не было времени отыграться. Несмотря на это «Краснодар» имел момент на 96-й минуте, но воспользоваться им не удалось ни Ари, ни Мартыновичу.

Ещё один важный момент. Нужно понимать, что «Краснодар» пару раз простили не только нападающие «Севильи», но и главный арбитр Марко Гуида. Итальянец мог назначить пенальти за попадание мячу в руку Берга, однако рефери продолжил игру.

Радовать могут разве что два факта. Первый – у «Краснодара» возвращаются травмированные. Второй – поражение «Ренна» в параллельном матче (спасибо Оливье Жиру). По итогам группового этапа «Челси» и «Севилья» точно будут выше «Краснодара». Вопрос теперь только в том, кто займет третье место. В этом плане ключевым станет очный матч с «Ренном», который состоится через неделю в Краснодаре.