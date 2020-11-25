10 разочарований первого круга РПЛ. Здесь самый дорогой игрок и главный новичок лета

Ни один топ-клуб чемпионата России не обошёлся без своего представителя в этом списке.

Первый круг РПЛ подарил свои открытия и разочарования. В этом материале обсуждаем последних. В наш рейтинг попали по два представителя «Спартака» и «Локомотива», а также игроки ЦСКА, «Зенита», «Краснодара», «Динамо», «Рубина» и даже «Химок». Сможете угадать все фамилии, не прокручивая составленный в алфавитном порядке список?

Самим же игрокам пожелаем не обижаться на попадание в антитоп, а выдать в пику критикам такой второй круг, чтобы заслужить от «Чемпионата» включение в число героев второй половины сезона.

10 игроков, которые удивили нас в первом круге РПЛ. Приятно В топе в основном молодёжь, но есть и два «дедушки».

Атакующий полузащитник «Спартака» в нынешнем сезоне не похож на себя. То ли дело в роли, которую ему отводит на поле Доменико Тедеско, то ли в состоянии самого Бакаева. Главный тренер считает, что причина спада в игре Зелимхана – пропущенные из-за коронавируса весенние сборы команды. Как бы то ни было, у Бакаева всего один гол и три голевые передачи в 14 матчах РПЛ. По индексу InStat (270 баллов) он лишь 12-й в рейтинге игроков «Спартака».

Зелимхан Бакаев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Для ЦСКА трансфер за 8,5 млн евро – очень дорогая покупка. По идее новичок должен сразу начать отрабатывать вложенные деньги. Дороже в летне-осеннее окно были только Вендел и Деян Ловрен из «Зенита», а также Чидера Эджуке, которого тоже взяли «армейцы». Однако Гайч словно на другую планету попал и никак не может найти себя. Он сыграл в 11 матчах, но в основу попал всего дважды и отметился одной голевой передачей. Танк пока не стреляет, наиграл на скромные 222 балла от InStat.

Когда нападающий уходил из «Краснодара» в «Рубин», от него ждали прогресса и прорыва. Потенциал Игнатьева, бесспорно, высок, но в Казани самый дорогой новичок зимы 2020-го (7 млн евро, согласно Transfermarkt) разочаровывает ещё больше, чем в родном клубе. Иван проигрывает конкуренцию Джордже Деспотовичу за место в основе, забил лишь два гола с пенальти в 10 матчах РПЛ. Не впечатляет и в молодёжной сборной. Его индекс – 224 балла. Неужели Игнатьев совсем потерял интерес к футболу?

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Иван Игнатьев Фото: РИА Новости

Летом Камано стал одной из двух дорогих покупок «Локомотива» под Лигу чемпионов – стоил 5,5 млн евро. По большому счёту именно гвинеец должен был заменить в команде Алексея Миранчука. У Франсуа неплохая статистика выступлений за «Бордо» (30 голов и 14 голевых передач в 139 матчах), так что «Локо» брал игрока с подтверждённым уровнем. Тем не менее пока Камано на поле – человек-невидимка. Выходил 11 раз (в основе – 6), результативных действий не совершал. Заработал 254 балла от InStat.

Ещё один представитель красно-белых в подборке антигероев первой части сезона РПЛ. Переход Кокорина в «Спартак», несомненно, самый обсуждаемый трансфер лета. В форварда верили, он должен был «сделать красиво». На выходе же у Александра всего семь появлений на поле (в основе – три) и один-единственный гол с пенальти. Кажется, как и в случае с Бакаевым, главный тренер пока не до конца понимает, каким образом встроить Кокорина в свою систему. У новичка всего 232 балла: это очень мало.

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От лучшего бомбардира чемпионата Чехии, бившего рекорды не самой слабой лиги в Европе, и игрока сборной России тоже ждали большего. Пусть даже в закрытой РПЛ забивать труднее, нежели в других чемпионатах. Комличенко имеет моменты, однако с реализацией есть проблемы. Сыграл 13 матчей (в основе – 10), а забил всего два мяча. Причём один из них с пенальти. Невысокая оценка от InStat – 241 балл – подтверждает, что центрфорварду необходимо прибавлять в командных действиях.

К Малкому вопросы прежде всего по результативности, ведь с самого дорогого игрока лиги и спрос велик. Он должен забивать и отдавать не меньше Николы Влашича, а у бразильца один гол и один голевой пас в 11 матчах. Статистика вингера – огромное разочарование. В целом же Малком не так плох. В рейтинге InStat он вообще занимает седьмое место среди всех футболистов РПЛ с 312 баллами. Например, зенитовец совершает 76% успешных ТТД, у него 7 обводок с 78% успеха за 90 минут игры.

Что происходит с одним из самых надёжных и умных игроков своего амплуа, которого ценили Лучано Спаллетти и Фабио Капелло? В 21 год Могилевец, если помните, попал в заявку сборной России на ЧМ-2014. Сейчас Павел мог бы быть важной фигурой в национальной команде. Но с приходом в «Рубин» Леонида Слуцкого полузащитник потерял место в основе, поэтому в октябре перешёл за практикой в «Химки». Самое удивительно, что и в новой команде Могилевец почти не играет, лишь четыре раза вышел на замену.

Павел Могилевец Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Второй игрок из «железнодорожников» в антитопе – нападающий Смолов. Кандидат в сборную России проявляет себя только эпизодами, а этого недостаточно, чтобы убедить Станислава Черчесова и болельщиков. Возможно, на Фёдора сильно повлиял отказ «Сельты» от его услуг, хотя в «Локомотиве» Марко Николич, кажется, доверяет Смолову больше, чем Юрий Сёмин. У бывшего первого снайпера РПЛ лишь 3 гола в 12 матчах. В рейтинге игроков команды он 15-й с 246 баллами.

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Фёдор Смолов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иногда, наблюдая со стороны, совершенно невозможно понять, почему игрок вдруг теряет блеск в глазах. Молодой Сулейманов, как и Игнатьев с Могилевцем или более возрастные Кокорин со Смоловым, в какой-то момент как будто перестал получать удовольствие от футбола. Шапи скорее работал, а не играл. Мучительно долго не мог забить. У него в первом круге 14 матчей (в основе – 4) и всего один гол «Химкам». Его оценка – 249 баллов. Даже в своей команде он не попадает в число пятнадцати сильнейших.