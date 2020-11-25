Теперь у чемпионов России остаётся только одна задача в последних двух турах ЛЧ.

«Зенит» попрощался с Лигой чемпионов. Иммобиле сделал больше, чем Дзюба и Малком вдвоём

«Зенит», проиграв в Риме, завершил борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов: чемпионам России уже не догнать дортмундскую «Боруссию» и «Лацио».

Петербуржцам никак не сыграть оптимальным составом в этой Лиге чемпионов. Вот и перед матчем в Риме «Зенит» недосчитался по разным причинам пяти игроков – Вячеслава Караваева, Магомеда Оздоева, Вендела, Данила Кругового и Дмитрия Чистякова. Вроде бы восстановились Себастьян Дриусси и Сердар Азмун, но оба ещё не в том состоянии, чтобы начинать матч с первых минут. Аргентинец с иранцем остались в запасе.

Зато впервые с момента появления в Петербурге за «Зенит» сыграл в Лиге чемпионов Малком! Из-за травм бразилец пропустил девять матчей – весь групповой этап прошлой ЛЧ и первый круг нынешней. Наконец-то Сергей Семак отправился в Европу с самым сильным индивидуально игроком команды.

Начало матча получилось катастрофическим для «Зенита», сыгравшего в Италии по схеме 4-2-3-1. Семак ещё перед матчем заинтриговал, сказав, что кое-кто может выйти на непривычной позиции. Оказалось, что тренер имел в виду Далера Кузяева, который заменил Караваева на правом фланге обороны. Впрочем, ещё до перерыва Кузяев вернулся в полузащиту. Причина тому – ещё одна потеря в составе: травму получил Дуглас Сантос, а на правом фланге обороны появился вообще не игравший крайнего защитника в четвёрке Алексей Сутормин.

Обладателю «Золотой бутсы» прошлого сезона Чиро Иммобиле нельзя давать принимать мяч у штрафной, но зенитовцы уже на 3-й минуте прозевали открывание снайпера «Лацио» между линиями. Дуглас Сантос, неправильно оценив обстановку, поспешил выдернуться вперёд, бросил Иммобиле. Чиро забил потрясающий по исполнению гол!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

К середине первого тайма «Зенит» проигрывал 0:2. По делу. У сине-бело-голубых не получалось нормальное продвижение мяча – «Лацио» перекрывал все направления передач через центр. Сами гости плохо накрывали римлян, когда те выходили из обороны. То ли зенитовцы не понимали, как прессинговать, то ли из-за того, что игроки (прежде всего, Артём Дзюба с Малкомом) просто не добегали. Один-два варианта у хозяев при начале атаки всегда были. Когда же Андрей Мостовой потерял мяч на чужой половине поля, «Лацио» организовал стремительную контратаку, завершённую бильярдным ударом издали от Марко Пароло.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

После первого тайма «Зенит» сохранили в игре два шикарных сейва Михаила Кержакова и гол Дзюбы. Для чуть-чуть потерявших концентрацию итальянцев неприятным сюрпризом стало включение из глубины Ярослава Ракицкого, который свободно доставил мяч в штрафную центрфорварду. Дзюба – молодец в этом эпизоде: отклеился от одного из лучших защитников Серии А Франческо Ачерби и положил мяч в угол. К перерыву чемпионы России уступали по ударам – 5:8 (в створ – 2:5). Малком совершил 22 касания, однажды пробил и сделал одну ключевую передачу. Чуть не привёз гол «обрезом».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Лацио» вытаскивал «Зенит» большими силами на свою половину поля, чтобы использовать свободное пространство. Благодаря этому римляне и забили третий гол в начале второго тайма. У чемпионов России опять получился крайне неудачный, разрозненный прессинг, и хозяева провели образцовый контрвыпад. Вильмар Барриос переоценил свои возможности отбора – сфолил в штрафной на Иммобиле. Чиро спокойно забил с «точки».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Зенитовцы не опустили рук и при счёте 1:3, но у Семака просто не было ресурсов, чтобы перевернуть игру. Форма Дриусси и Азмуна оставляет желать лучшего, появление молодых Леона Мусаева и Даниила Шамкина – скорее приятный бонус на будущее. Класс «Лацио» выше, итальянцы находятся на другом уровне на сегодняшний день по сравнению с чемпионами России.

Во втором тайме петербуржцы превзошли римлян по ударам – 8:4 (в створ – 3:2). К сожалению, неплохая статистика не вылилась хотя бы в один гол, который вернул бы интригу в концовке. Игра показала, что и Малком пока тоже далёк от стопроцентной готовности: после перерыва бразилец совершил 31 касание мяча и нанёс неточный удар.

Теперь у «Зенита» одна цель в Лиге чемпионов – занять третье место и продолжить евросезон в плей-офф Лиги Европы. Всё решиться в Брюгге (2 декабря) и домашнем матче с «Боруссией» (8 декабря). Дортмунд обыграть тяжелее, но должны помочь свои трибуны. Если, конечно, болельщики смогут прийти на матч. Губернатор Петербурга Александр Беглов решает вопрос по поводу допуска зрителей на спортивные мероприятия. Остаётся надеяться, что футбольные матчи в Петербурге, как и в Москве, смогут посещать хотя бы 25% зрителей. Благо, с точки зрения организации безопасного допуска болельщиков к «Газпром Арене» нет вопросов.

Секреты «Газпром Арены»: работа в пандемию, расходы, распознавание лиц и что там с Евро А ещё – откуда лучше всего смотреть закат.

А вот на пустом стадионе шансов у «Зенита» будет меньше. Если петербургский клуб вылетит из еврокубков, то понесёт ощутимые имиджевые и финансовые потери.