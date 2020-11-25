«Он считает болельщиков за идиотов?» Реакция соцсетей на интервью с Черчесовым
Неужели это коварный план главного тренера сборной России?
Накануне главный тренер сборной России Станислав Черчесов выдал огненное интервью в эфире «Матч ТВ». Некоторые высказывания специалиста вызвали бурю негодования в социальных сетях. Чем были недовольны возмущённые пользователи? Отвечаем.
«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талант, который ничего не делает». Черчесова понесло
Обвинил ведущих во вранье, накатил на Газизова и жёстко прошёлся по Чалову с Миранчуками.
Интервью с Черчесовым — ответ на все вопросы нашего футбола.
Может, проблема глубже?
Мнение, которое имеет право на жизнь.
Дело ведь в интонации?
Чаепитие до весны.
Черчесов считает болельщиков за идиотов?
Вызов в сборную по блату и отсутствие прогресса: читатели «Чемпионата» о работе Черчесова
Черчесов надоел почти всем, многие требуют его отставки. Но есть те, кто считает его лучшим тренером сборной.
Справедливое замечание от коллеги.
Черчесов такой, какой есть.
Обижаться не стоит. Надо привыкнуть.
Ох уж этот прямой эфир.
Коварный план Станислава Саламовича?
«Я просто делаю свою работу». Главный герой вечера Денис Казанский поблагодарил неравнодушных.
Итоги интервью.
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