Криштиану провёл восьмой матч за 24 дня, хотя игра ничего не решала. Зачем?

Албанский полузащитник Мюрто Узуни отпраздновал гол в ворота «Ювентуса» фирменным движением Криштиану Роналду и целых 15 минут был в центре внимания – пока Роналду не получил мяч метрах в 25 от ворот, пробросил под левую ногу и поймал вратаря дальним ударом в ближний угол. А потом вместо обычного празднования скорчил гримасу и кому-то показал рукой, как бы говоря: «Да, это тебе».

Криштиану Роналду и его реакция после забитого мяча Фото: Daniele Badolato/Getty Images

Законы драматургии требуют, чтобы Роналду так ответил самому Узуни, но на одной из фотографии чётко видно, что нет: Криш показывает жест куда-то в другую сторону. Возможно, на камеру. Возможно, Марселю Хайстеру, который перед матчем пожаловался, что в прошлом матче Роналду отмахнулся от просьбы обменяться футболками. На самом деле, это неважно. На фоне этой локальной попсовой истории теряется более глубокая: Роналду провёл восьмой матч за 24 дня.

Год назад португалец говорил, что, если бы всё зависело от него, он вообще не играл бы в чемпионате Италии. Только в Лиге чемпионов и за сборную. Итальянцы обиделись на снобизм, но зря: Криштиану обманывал. Возможно, даже самого себя. Просто понадобился коронавирус, чтобы это выяснить. Три недели без игры – и Роналду стал психовать. Разнёс ПЦР-тест в своём «инстаграме», пока его сестра разводила конспирологические версии о тайном заговоре. А после возвращения он играет без пауз и передышек.

Роналду не заметил коронавируса. Португалец вышел и принёс победу «Ювентусу» Второй подобный дубль в карьере Криштиану.

Восемь матчей за 24 дня. Семь голов. Криштиану тащит «Ювентус» и выручает Андреа Пирло в Серии А с аутсайдерами (четыре гола «Специи» и «Кальяри»). Первый гол забил уже через три минуты после возвращения. Это уже неплохо иллюстрирует уровень его мотивации, но если этого недостаточно, вот ещё один факт: А вот что нужно знать о его игровом голоде: в число этих восьми матчей попал и товарищеский матч с Андоррой. Игра с отрицательной спортивной ценностью. Но Криштиану всё-таки отбегал 45 минут и не ушёл без гола. Кстати, матч с «Ференцварошем» тоже не имел турнирного значения. «Барселона» и «Ювентус» уже обеспечили себе выход из группы. Можно позволить себе отдых. Некоторые так и делают.



Рональд Куман не вызвал Лео Месси на матч с киевским «Динамо». Да и для самого Роналду это привычная история: в «Реале» он тоже иногда не попадал в заявку на проходные игры, а Зинедин Зидан говорил, что португалец знает своё тело лучше всех и должен быть в идеальном состоянии к главным матчам сезона. Которые, как известно, проходят не осенью. Но сейчас, после коронавируса, Криш вернулся в игру с жадностью, как… ну как человек с зависимостью возвращается к её причине. В этой связи есть одно предположение – не более чем предположение, но если оно верно, то многое объясняет.

Тестостерон – дофамин – нарциссизм – величие

Победа – неважно, в спорте, или в видеоигре, или в переговорах, любое достижение – повышает уровень тестостерона. Более того, любая победа повышает не только уровень тестостерона, но и чувствительность мозга к его действию. А вот что даёт тестостерон: ощущение уверенности в себе и осознание своего статуса, это не считая чисто механического усиления активности. Также тестостерон подавляет тревожность и снижает восприимчивость к постороннему мнению. В моменте ты лишён сомнений и знаешь, что способен на всё.



Каждый футболист регулярно испытывает всплеск тестостерона – это происходит после каждой победы. Но у форвардов это случается ещё чаще, потому что гол – это тоже победа, он вызывает соответствующую реакцию организма. Чем больше забиваешь, чем чаще выигрываешь матчи, тем больше всплесков тестостерона, даже без учёта правильной диеты и образа жизни. Феноменальная результативность Криштиану превращает его в машину по выработке тестостерона.

Одна из реакций организма на повышение тестостерона – выделение дофамина, который иногда упрощённо называют гормоном счастья. Правда, существует также дофаминовая зависимость. В середине XX века некоторые не вполне этичные эксперименты с крысами и обезьянами показали, что ради выброса дофамина животные способны даже причинять себе вред. О том, как связаны дофаминовая зависимость и футбол, я уже написал в одной из статей на «Чемпионате», поэтому не буду повторяться. Механика ясна и так. Разница в том, что в данном случае никто себе не вредит.

Я ненавижу хайп. Он опаснее, чем наркотики Шок-контент о шок-контенте.

Зависимость форварда от чувства, которое он испытывает после гола, заставляет его не вредить себе, а наоборот: до бесконечности совершенствоваться. Схема работает так: гол – всплеск тестостерона – дофаминовый ответ – счастье. А фоном продолжают действовать эмоции, вызванные тестостероном: ощущение собственной офигенности и Чувство Собственной Важности. Почему это тоже имеет значение?



Профессор Венского университета Штефан Дёринг разделяет психопатологическое нарциссическое расстройство, которое делает человека антисоциальным – и здоровый нарциссизм, самовлюблённость, которая мотивирует человека превращает его в лидера, ведущего за собой. А за последние 10 лет исследования Мельбурнского университета, кафедры социальной психологии университета Ульма и ещё парочки других доказали: мужчины с высоким уровнем тестостерона, добиваясь успеха, становятся нарциссами.



Попробуйте спроецировать это на Роналду.



Роналду – человек, который на упрёк, что он слишком много смотрит в зеркало, ответил: «Неправда. С такими идеальными волосами, как у меня, достаточно пары минут». Который однажды сказал: «Если бы вся команда играла на моём уровне, мы бы всегда были первыми». Человек, в защиту которого Оуэн Харгривс однажды сказал: «Что вы, я знаю Криштиану, он не эгоманьяк! Он первый скажет, если вы в чём-то хороши». Спасибо, Оуэн.



Мы не знаем Криштиану лично, но его публичные проявления всем известны. И они идеально соответствуют схеме, в которой повышенный уровень тестостерона наслаивается на изначально нарциссические черты характера (усиленные постоянным успехом), а с помощью дофамина всё это приводит к устойчивой зависимости. А всё вместе делает Криштиану вот таким. Он не только великий футболист. Он ещё и не может остановиться.

Криштиану Роналду Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Это всего лишь предположение. Но оно неплохо объясняет, зачем ему в 35 лет играть каждые три дня. Потому что для него футбол даже не цель, а средство. Ради ощущений, которые даёт забитый гол, человек с таким сочетанием личных качеств, особенностей профессии (форвард) и условий работы (сильный клуб, постоянные победы) захочет играть хоть каждый день.



Если эта версия верна, то это хорошая новость для всех нас. Потому что в этом случае Роналду будет находить всё новые и новые способы сохранять молодость, а потом, когда это станет физически невозможно, всё равно продолжит находить новые способы забивать голы. Я не хочу сказать, что он в 70 лет обязательно будет забивать через себя за сборную пенсионеров, но чего-то экстраординарного ждать можно.

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