Пять минут эфира могут стоить Черчесову работы в сборной. Что он хотел до нас донести?

Резонанс от выступления Черчесова в эфире «Матч ТВ» получился даже больше, чем после поражения нашей сборной от Сербии. На главного тренера наезжают не только болельщики, но и клубы: неделю назад на тренерский штаб накатил «Спартак» из-за Соболева, сегодня с заявлением про «физрука» выступили в ЦСКА. Происходящее уже напоминают травлю. Но когда к травле присоединяются клубы – это уже война.

«Он считает болельщиков за идиотов?» Реакция соцсетей на интервью с Черчесовым Неужели это коварный план главного тренера сборной России?

Черчесов, безусловно, корпоративную этику нарушил – так откровенно переходить на личности в прямом эфире нельзя. А одно из «правил журналистики», особенно когда речь идёт об интервью, – выцепить хорошую цитату для заголовка, чтобы хайпа было больше. И справились с этим ведущие «Матч ТВ» прекрасно.



«Чалов должен правильно понять — сколько его не было, 1,5 года? Сейчас я нашёл его в лучшем состоянии, чем во время прошлого вызова. Заболотный вышел, потому что он приносит больше пользы. Можно вспомнить и его пять моментов с Сербией, и три момента против ЦСКА. А сколько было моментов у Чалова? Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает. Пусть не обижается только — я его таковым не считаю».



«Золотой актив в лице Чалова и Миранчуков? Давайте мы так: золотому активу нужно хотя бы стать позолоченным. Этот актив сидит, пьёт чай дома, а я тут. Это не говорит, что они плохие, лишь о том, что нужно слушать. Этот актив должен что-то делать. Я говорю открыто, пусть они меня тоже слышат. Они на поле должны показывать. За меня никто не играл».

«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талант, который ничего не делает». Черчесова понесло Обвинил ведущих во вранье, накатил на Газизова и жёстко прошёлся по Чалову с Миранчуками.

Получилось ярко. Но если перевести всё на более приятный для болельщиков язык, то что хотел донести Черчесов? Заболотный больше старается, функционально отлично готов и имеет больше моментов – банально больше открывается и ищет возможности забить. Черчесова всегда подкупали объём работы и дисциплина, а не талант. При этом Чалова главный тренер сборной ещё и похвалил, да и по Заболотному сразу оговорился – он бездарным его не считает. С Миранчуками тренер тоже прозрачно намекнул: нужно больше работать. Чем не дополнительная мотивация для игроков? Способ многие могут посчитать странным, но Черчесов пошёл на него осознанно.

Что по остальным тезисам Черчесова? Поражение в товарищеских матчах (в Лиге наций) действительно не катастрофа, а про выход на Евро все уже стали как-то забывать. Глобальный успех с Евро для нас гораздо важнее. Провал в Сербии и последние неудачные поражения отчасти действительно стечение обстоятельств. Ряда основных игроков реально не было, и Черчесов нехотя, но всё-таки сказал об этом (главный тренер даже заявил: «вы хотите, чтобы я сделал то, что делать не люблю»). Аргументы про низкую интенсивность матчей РПЛ по сравнению с играми сборной тоже никто не заметил, хотя здесь тренер в лоб говорил: «Ребята, в РПЛ играть проще, игроки приезжают в сборную не готовыми к этому уровню, и подготовить их за пару дней физически сложно, а здесь ещё и команда не команда, а «оптимальное сочетание».

«Спартак» наезжает на Черчесова. Неужели из-за сборной Соболев усугубил травму? Теперь понятно, почему играл Заболотный, а не Соболев. Но кому от этого легче? Нападающий рискует пропустить матч с «Динамо».

За яркими словами про Заболотного и Миранчуков суть высказываний Черчесова потерялась. Черчесов не сумел донести аудитории свои тезисы на понятном ей языке, дважды ляпнул лишнее (и это лишнее все запомнили лучше всего) и позволил толпе растерзать его ещё больше, чем трём ведущим вчера вечером. А когда к толпе присоединяются большие лидеры, то свержение власти уже не за горами. И теперь эти пять минут прямого эфира могут стоить Черчесову работы в сборной России – в ЦСКА заявили, что «многие считают его физруком», в «Спартаке» недовольны тем, что здоровья Соболева сборная поставила под угрозу. Критику болельщиков Черчесов и РФС пережить могут, но когда в дело вмешиваются Леонид Федун и Евгений Гинер (а без их согласования такие заявления в клубе бы не сделали), отбиться гораздо сложнее.