Клубы пошли в атаку на Черчесова. Вслед за «Спартаком» на тренера сборной наехал ЦСКА

Не успели утихнуть страсти вокруг интервью со Станиславом Черчесовым, как в российском футболе новый скандал. Вслед за «Спартаком» сборную и главного тренера решил прихлопнуть ЦСКА. Что стало причиной и почему атакуют Черчесова? Восстанавливаем хронику событий.

«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талант, который ничего не делает». Черчесова понесло Обвинил ведущих во вранье, накатил на Газизова и жёстко прошёлся по Чалову с Миранчуками.

• На следующий день после разгромного поражения от Сербии (0:5) бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков выдал любопытный инсайд, благодаря чему футбольная общественность узнала о травме Александра Соболева: «Насколько знаю, у Соболева перед игрой возникли боли в колене. Даже не так – у него «защёлкнуло» колено. Заблокировало. Почему так случилось – это медицинский вопрос, не знаю. Анатомические особенности, неудачно наступил, подвернул? Не знаю».

• Доменико Тедеско, который по традиции собирает пресс-конференции перед матчами, пролил свет на случившееся. Оказывается, Соболев, мягко говоря, был не в оптимальных кондициях: «У Соболева были проблемы с коленом, которые тревожат его с первого вызова в сборную, но мы старались контролировать ситуацию. Когда пришёл вызов в последний раз, мы связались с врачами сборной и объяснили ситуацию. Они сказали, что всё понимают, но вызов всё равно поступил. В сборной его захотели посмотреть, провести исследования, узнать, что именно его тревожит. Александр туда поехал, это нормальная ситуация. Он сыграл 30 минут с Молдавией, но сейчас у него есть проблемы».

Александр Соболев и Станислав Черчесов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

• По словам генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, тренерский штаб сборной подверг серьёзной опасности здоровье игрока: «Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, всё равно поехал в расположение основной команды. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьёзной опасности здоровье нашего игрока».



• Ответ сборной России последовал незамедлительно: «Александр Соболев был включён в заявку на матч, но участия в нём не принял. Это связано с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. Вставая с кресла, игрок почувствовал дискомфорт. Подобная ситуация возникала у него и ранее в расположении клуба».



• 23 ноября Александр Соболев перенёс операцию на колене в одной из римских клиник. Нападающий улыбался, демонстрируя спартаковский ромб. Федун рассказал о претензиях к врачам сборной России после травмы Соболева.



• Казалось, конфликт сошёл на нет. Но Станислав Черчесов решил прийти на эфир «Матч ТВ» и ответить, как анонсировал канал, на все вопросы. Первая часть интервью прошла буднично, но во второй половине главный тренер сборной был в ударе.



• В первую очередь досталось Газизову и Соболеву: «Ситуация с травмой Соболева? Для меня слова гендиректора «Спартака» — это такое же удивление, как и для вас, — начал Черчесов. — С Федуном я был в переписке, он всё знал. Меня удивляет, что футболист молчит. Почему футболист молчит? Он все тренировки провёл. Соболев был на сборе, все тренировки провёл, никаких проблем не было. Если человек говорит, что с ним всё нормально, что я должен делать? Если футболист готов и тренируется, я ему должен сказать, что он больной? Я каждый день спрашиваю, и мне говорят, что всё нормально».



• Леонид Федун не остался в стороне и выразил недовольство травмой Александра Соболева: «Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, — сказал Федун коллегам из «РБК-Спорт». — Ну что тут сделаешь. Скорее претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально. Я Черчесова попросил, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Однако сам Соболев рвался в сборную, и врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение».

Станислав Черчесов и Леонид Федун Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

• Черчесов же продолжал жечь, оставив сюрприз на конец интервью:



«Что касается золотого актива в лице Чалова и Миранчуков, давайте так: золотому активу нужно хотя бы стать позолоченным. Этот актив сидит, пьёт чай дома, а я тут сижу перед вами. Это не говорит, что они плохие, лишь о том, что нужно слушать. Этот актив должен что-то делать. Я говорю открыто, пусть они меня тоже слышат. Они на поле должны показывать. За меня никто не играл.

Чалов играет с Молдавией – проявляй себя. Кстати, о птичках: Чалов должен правильно понять — сколько его не было, 1,5 года? Сейчас я нашёл его в лучшем состоянии, чем во время прошлого вызова. Заболотный вышел, потому что он приносит больше пользы. Можно вспомнить и его пять моментов с Сербией, и три момента против ЦСКА. А сколько было моментов у Чалова? Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает. Пусть не обижается только — я его таковым не считаю».

«Он считает болельщиков за идиотов?» Реакция соцсетей на интервью с Черчесовым Неужели это коварный план главного тренера сборной России?

Чалов, может, и не обиделся, чего не скажешь о ЦСКА. Неожиданно на сайте «армейцев» появился ответ на высказывание главного тренера сборной России.



«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала.



В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.



Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся. Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот».

Евгений Гинер Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Критика Станислава Черчесова не прошла бесследно. «Спартак» и ЦСКА действуют по принципу: «Лучшая защита — это нападение». Но сегодняшнее заявление «армейцев» смело можно назвать атакой. Черчесов рассказал об общении с Леонидом Федуном, но, видимо, с Евгением Гинером у тренера сборной более холодные отношения. Следим за развитием событий. Ничего непонятно, но очень интересно.

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Апдейт: В «Сочи» отреагировали на слова Черчесова про «бездарного» Заболотного:



«Антону где-то не везёт, но дело в том, что он создаёт много моментов. Можно эти моменты не создавать и вовсе. Ему нужно перейти этот психологический рубеж и забивать мячи. Сейчас у него период то всплеска, то спада. Для нашего клуба он ценен, да и в сборную его вызвали и оценили его игру.

Антона постоянно пытаются зацепить в прессе, пишут нелицеприятные вещи. Если сейчас обращать на это внимание… Черчесов же сказал, что это не он так называет, а что его так начинают поливать грязью после незабитых мячей. Это же не главный тренер делает. Черчесов говорит о том, что об этом пишут именно в прессе и обычные любители футбола. Под таким давлением любому футболисту тяжело раскрываться, не только Антону.



Повторюсь, что Черчесов сказал, что не он его так называет. Станислава Саламовича устраивает, что он создаёт моменты, но хромает реализация, и это не значит, как многие упоминают, что он бездарный. Антону не стоит на этом концентрироваться, пусть те, кто его таковым считает, и живут с этим мнением. Какая тут может быть позиция, когда негатив обрушивается в большом объёме? Нет смысла зацикливаться на этом, нужно готовиться к играм. А то, что Антона вызвали в сборную, значит, что в нём видят потенциал».