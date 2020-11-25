Последние месяцы жизни Марадоны. Как они прошли

Не стало Диего Марадоны. Плачет Аргентина. В слезах – Неаполь. А вместе с ними скорбит весь футбольный мир. Судьба отмерила «Золотому мальчику» всего 60 лет.

Мы помним визит Марадоны в Россию на чемпионат мира 2,5 года назад. Его эксцентричное поведение на матче Аргентина – Нигерия в Санкт-Петербурге, госпитализацию после игры и конфликт с ФИФА. После этого Диего работал тренером и техническим директором клуба «Дорадос де Синалоа» из второго мексиканского дивизиона, а осенью 2019-го вернулся в Аргентину, где не тренировал на клубном уровне с 1995-го.

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Последний год жизни Марадона провёл в основном в Ла-Плате: он возглавил слабейшую на тот момент команду чемпионата – «Химнасию и Эсгриму». Уже через пару дней после назначения легендарного аргентинца количество официально зарегистрированных болельщиков этого клуба увеличилось на несколько тысяч человек. Диего поднял команду с последнего, 24 места на 19-е, но всё равно не спас бы от выбывания, если бы федерация не остановила досрочно чемпионат и не отменила вылет из-за пандемии коронавируса.

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Игроки «Химнасии и Эсгримы» не скучали с Марадоной. После первой победы с командой в октябре над «Годой Крус» (4:2) новый тренер исполнил зажигательный танец в раздевалке. Диего не боялся выглядеть смешным в глазах других ради того, чтобы создать нужную атмосферу в коллективе.

Впрочем, уже тогда говорили о плохом состоянии здоровья одного из ярчайших игроков в истории футбола. Его дочь Джаннина Марадона написала в соцсетях:



«Он умирает, не потому что его тело так решило. Что-то губит его изнутри, он не осознает этого. Я не верю в параметры нормальности, это далеко от того, что он заслуживает. Молитесь за него, пожалуйста! Спасибо!».

Через 2,5 месяца после назначения в «Химнасию и Эсгриму» Марадона решил покинуть команду. Причиной неожиданного решения тренера стал уход с поста президента клуба Габриэля Пеллегрино. Диего даже успел попрощаться с игроками, заплакав на последней тренировке. Тем не менее болельщики и новое руководство уговорили Марадону остаться. Два дня спустя он объявил о продолжении работы в Ла-Плате.

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Куда бы ни приехал Диего с «Химнасией и Эсгримой», ему была уготована особая встреча. Например, перед выездным матчем с «Ньюэллс Олд Бойз» толпа фанатов хозяев пришла к отелю, в котором остановились гости: люди пели песни в честь кумира, а Марадона танцевал на балконе своего номера и сбрасывал футболки с автографами. На игру для него приготовили трон, сидя на котором он руководил действиями футболистов.

В январе Марадона отказался возглавить сборную Венесуэлы, а потом продлил контракт с «Химнасией и Эсгримой» до 31 декабря 2021 года. Тем временем продолжали ходить слухи о зависимости Диего от наркотиков и алкоголя. В феврале появилось видео на эту тему: в ходе одного из матчей чемпионата Аргентины помощник приносит тренеру неизвестное вещество, после чего члены штаба закрывают Марадону от камер. Кроме того, весной сообщалось, что Диего изолирован от игроков команды из-за подозрений в связи с возможным заражением коронавирусом.

Фото: Getty Images

Летом врач легендарного аргентинца Леопольдо Луке рассказал о состоянии Марадоны в интервью местным СМИ:



«Он давно принимает рецептурные анксиолитики, – признался Луке. — Это лечение, которое мы продолжаем, потому что некоторые лекарства нельзя просто так убирать. В организме развивается толерантность, и резкий отказ от них может вызвать проблемы. Однако он пьёт, но мы над этим работаем. Диего полностью очищен от кокаина, тем не менее иногда он чрезмерно употребляет алкоголь. Этот карантин и семейные проблемы ужасны для него».

В конце октября, состоялся матч, посвящённый 60-летнию Марадоны. Перед началом встречи Диего вручили памятную доску, но сам юбиляр не остался на игру, сославшись на плохое самочувствие. Через три дня стало известно, что тренер «Химнасии и Эсгримы» госпитализирован в Ла-Плате.



Врач Марадоны утверждал: жизни его клиента ничего не угрожает, и Диего сможет покинуть больницу в любой момент, как самочувствие улучшится. Однако 3 ноября Марадона перенёс экстренную операцию из-за кровоизлияния в мозг. Восстановление вроде бы шло хорошо – спустя неделю тренера выписали. Но Диего сразу отправили в другую клинику для лечения от алкогольной зависимости. Писали, что у него началась «ломка». И вот сегодня сердце Марадоны остановилось.

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