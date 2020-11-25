Легендарная разминка Марадоны. Такого не вытворял никто, кроме него!

Диего Марадону запомнят не только благодаря его потрясающему дриблингу, голам и трофеям. Это был великий артист, чьи выступления завораживали публику даже вне рамок 90 минут игры. Аргентинец с лёгкостью вызывал улыбки и восхищение своими нестандартными поступками или яркими высказываниями.
Легендарное видео – разминка Марадоны перед ответным полуфиналом Кубка УЕФА с «Баварией» в апреле 1989 года. В первой игре «Наполи» победил дома немцев со счётом 2:0, поэтому неудивительно, что в Мюнхене Диего был расслаблен. Аргентинский форвард не сомневался в успехе своей команды.
В течение двух минут Марадона жонглировал мячом, танцевал под музыку, сам себе хлопал, улыбался и подпевал. Даже развязанные шнурки не мешали маэстро демонстрировать свои трюки. Видели вы когда-нибудь что-то подобное в исполнении других футболистов?
Показал аргентинец мастер-класс и в ходе самой игры с «Баварией». «Наполи» добился ничьей – 2:2, которая устраивала итальянцев, а сам Марадона сделал две голевые передачи на бразильца Кареку.
Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images
В тот сезон «Наполи» выиграл свой единственный европейский трофей. В финале, состоявшим из двух матчей, итальянцам опять достались немцы – «Штутгарт». Первый матч в Неаполе выиграли хозяева – 2:1 (Марадона забил с пенальти), а ответная встреча завершилась вничью 3:3. Интересная история: накануне финала президент «Наполи» Коррадо Ферлаино пообещал Диего, что отпустит его в «Марсель», где аргентинцу предложили в два раза большую зарплату и виллу с парком размером 6000 квадратных метров. Однако после победы босс неаполитанского клуба взял свои слова назад, сказав Марадоне: «Ты не продаёшься. Я просто хотел тебя мотивировать».
«Наполи» и Марадона были созданы друг для друга. Теперь клубный стадион «Сан-Паоло» собираются переименовать в честь Диего.
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