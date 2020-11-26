Конте год просил купить Видаля. А Видаль похоронил «Интер»

Артуро Видаль – игрок, которого Конте пытался купить ещё в «Челси». Тогда, в 2017-м году, он говорил, что с Артуро готов пойти на войну. Но Видаля не купили, и Конте пришлось воевать со своим клубом одному.



В «Интере» Конте в первый год получил Ромелу Лукаку, но не Видаля. «Барселона» отказалась отпускать чилийца в аренду, а покупать его «Интер» не потянул. Конте смолчал, но затаился и в ноябре обвинил клуб в плохой подготовке к сезону, потому что не купил необходимых игроков. «Интер» красиво ответил: уже зимой подписал топовейшего полузащитника, но только не Видаля, а Кристиана Эриксена, игрока совсем другого профиля. Конте не оценил.

Тренер троллил собственных болельщиков словами о недостаточной интенсивности Эриксена, усадил датчанина в запас, а в итоге всё дошло до открытого конфликта, когда футболист говорит, что не понимает, почему сидит в запасе, а тренер сообщает журналистам, что предоставлял игроку достаточно шансов проявить себя. Но это неважно — главное, что летом Конте наконец-то получил Видаля.

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Честно говоря, глядя на игру чилийца, такое яростное желание Конте с ним поработать сложно понять. Видаль действительно здорово прессингует (номер один в команде по прессинг-действиям и перехватам в пересчёте на 90 минут), но всё-таки от атакующего полузащитника ждём каких-то полезных действий и в атаке. Их нет.



Видаль не входит в первую десятку «Интера» по количеству пасов под удар или действий, которые привели к удару. Он делает много вертикальных передач (40 в чемпионате, больше только у Брозовича), но этого всё-таки маловато, чтобы оправдывать роль главного трансфера. Видаль в топ-5 «Интер» по количеству сыгранных минут и в чемпионате, и в Лиге чемпионов, но до сих пор не сделал ни одного результативного действия. Даже у потерявшегося на скамейке запасных Эриксена больше.



После серого старта сезона Видаль громко заявил о себе в матче с «Реалом», но стало только хуже. Чилиец бил по воротам, но запнулся о ногу Варана, который пытался помешать сзади, и упал. Похоже на пенальти? Очень, но ни арбитр Энтони Тейлор, ни видеопомощник так не считали. Тогда Видаль немножко сошёл с ума. Он полетел на судью, размахивая руками, получил предупреждение и наскочил на него ещё раз. Вторая жёлтая – «Интер» в меньшинстве на 33-й минуте.



На всё это со скамейки запасных смотрел Эриксен, который, по словам Антонио Конте, «получил больше шансов, чем другие». Интересно, что бы сказал Конте, если бы Эриксен играл, как Видаль.

Лука Модрич, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес, судья Энтони Тэйлор, Тони Кроос и главный антигерой матча Артуро Видаль (в центре) Фото: Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

А ещё на всё это смотрел с бровки сам Конте. За полтора года в «Интере» он очень изменился. Когда Антонио в порядке, в тренерской зоне его команды происходит больше событий, чем на поле: он кричит, ругается, каждую секунду что-то подсказывает, срывая голос, скачет и хватается за голову. Некоторых (например, Жозе Моуринью) это раздражает, но это стиль Конте, и он показывает, до какой степени тренер и команда едины. Но сейчас всего этого нет. Конте спокойно следит за игрой, максимум крикнет что-то ближайшему игроку или покачает головой при промахе. Это странно.



В «Интере» он получил огромный кредит доверия. Он заметен и в трансферах, и в огромной зарплате, которая, конечно, является ещё и показателем статуса. Конте – главный итальянский тренер десятилетия, который выигрывал чемпионате в каждом своём топ-клубе. «Интер» — клуб с историей, который пытается вернуться на вершину, не жалея денег. Они подходят друг другу идеально. Так казалось.



Теперь кажется, что ничего не вышло. Конте перестал быть собой, а «Интер», пропускающий нелепые голы и страдающий от нехватки дисциплины, точно не похож на его команду. При этом топовые игроки, которых в «Интере» достаточно, деградируют от матча к матчу. В какой бы плохой форме ни приехал Эриксен, у него был год, чтобы её набрать. А Хакими так точно был в порядке, когда перешёл из «Боруссии», и в первых матчах играл на другой скорости, чем остальная команда. Но быстро адаптировался. Шкриньяр и Коларов тоже играют у Конте хуже, чем до работы с ним.

Если бы не Ромелу Лукаку, который обожает тренера и показывает лучший футбол в своей жизни (серьёзно, он просто монстр), то работа Конте сейчас выглядела бы однозначным провалом. Бельгиец маскирует проблемы и тащит, но независимо от его успехов «Интер» не выглядит фаворитом в борьбе за скудетто и может не выйти из группы в Лиге чемпионов. А это рождает проблемы, которые придётся решать уже ближайшей зимой.

Лукаку начал в «Интере» лучше, чем Роналдо и Златан. Сейчас он тащит клуб Причина не в таланте.

Что делать дальше? Проблема в том, что у Конте не только гигантский контракт, но и гигантская неустойка (итальянские СМИ сообщали о 50 млн евро). То есть клуб просто вынужден довериться ему и плыть по течению. Но это стоит потери других ценных активов. Эриксен обошёлся в 20 млн евро, и это выглядело удачей год назад, но сейчас, после года вне игры, не факт, что его удастся продать хотя бы за такую же сумму. Были слухи об уходе Шкриньяра и Лаутаро.



По команде видно, что в раздевалке не всё в порядке. Конечно, не помешала бы инсайдерская информация, но кое-что можно понять и по поведению игроков на поле. У «Интера» не проходят комбинации даже в три быстрых паса. Дело не в техническом браке, а в недопонимании. Когда Лукаку отдаёт в недодачу, а Лаутаро просит на ход.



Когда Ашрафу создают изоляцию с Менди, а он не идёт в обводку, а медленно возвращает мяч в оборону. Когда Барелла делает два забегания за 10 секунд, но оба рывка игнорируются, хотя помех для паса нет. О сыгранности нет и речи, но команда не то чтобы собрана на коленке за одно лето. Состав качественный, костяк уже сложился.

Сейчас идеальный момент для «Интера» наконец-то подвинуть «Ювентус». Но миланцы всё портят Аномальные результаты тянутся уже месяц.

Частично слабые результаты можно списать на особенности функциональной подготовки (некоторые команды жертвуют осенью) или плотный график или просто стечение обстоятельств. Но в этом как раз и проблема: зачем нужен лучший из возможных тренеров, если потом приходится постоянно искать объяснения неудачам? В решающем для себя матче с «Реалом» «Интер» просто плохо играл – не только после удаления, но и до. Дело точно не в Видале, а в тренере, который вряд ли даже сможет объяснить, почему ему был так нужен именно Видаль.