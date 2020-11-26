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Возможна ли отставка главного тренера сборной России Станислава Черчесова

Возможна ли отставка Станислава Черчесова
Грант Гетадарян
Уволят ли Черчесова? Что ждёт главного тренера сборной России
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Футбол / Сборная России 0

Станислав Черчесов останется главным тренером сборной России до конца чемпионата Европы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в РФС и собеседник, знакомый с ситуацией.

«Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы», — сказал источник в РФС.

Собеседник, знакомый с ситуацией, заявил, что никаких разговоров на тему отставки руководство РФС с тренерским штабом не вело. «Такого не было. Доверие со стороны руководства пока есть», — отметил он, добавив, что физическая готовность части игроков перед играми с Турцией и Сербией оставляла желать лучшего.

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Ещё один источник в РФС, пожелавший остаться анонимным, завил, что результаты сборной были раскритикованы внутри организации, но об отставке Черчесова всерьёз не говорили. «В РФС понимают озабоченность общественности, но существует проблема в готовности игроков. Некоторые клубы на сегодняшний день не могут обеспечить должный уровень подготовки. Это связано с тем, что одних игроков подводят к определённым датам и матчам, которые нужны клубам», — отметил анонимный источник в РФС.

В последние дни между Черчесовым и «Спартаком» с ЦСКА произошёл конфликт, связанный с игроками этих клубов — Александром Соболевым и Фёдором Чаловым. Источник в РФС рассказал, что в организации остались недовольны тем, как Черчесов в эфире «Матч ТВ» охарактеризовал игроков. «В РФС намерены тихо решить непонимания, которые возникли у Черчесова и клубов», — отметил источник в РФС.

Также в четверг в СМИ появилась информация о том, что в РФС рассматривают кандидатуру Курбана Бердыева в случае отставки Черчесова. Однако опрошенные собеседники «Чемпионата» не подтвердили эту информацию.

«Чемпионат» обратился в службу коммуникаций РФС, но там отказались комментировать вопросы, связанные с будущим Черчесова и ситуацией, которая сложилась с клубами.

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