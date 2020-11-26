Обложки газет посвятили Марадоне. Даже в Индии и Саудовской Аравии

Смерть великого футболиста стала главной темой для СМИ по всему миру. И речь не только про спортивные издания. Французское национальная газета Libération, как правило, выносит на обложку общественно-политические темы, но на этот раз журналисты опубликовали фото с Марадоной в майке сборной Аргентины и заголовком «Небесный» (обыгрывается прозвище сборной Аргентины – «небесно-голубые»). Помимо обложки еще первые пять страниц были посвящены Марадоне.
В Великобритании многие издания опубликовали фотографию, на которой Марадона забивает рукой сборной Англии. Сразу несколько СМИ сделали заголовок «В руках бога». В том числе Daily Mirror, Metro и The Sun.
Португальская газета A Bola тоже опубликовала на первой странице фотографию с матча 1/4 финала ЧМ-1986 Аргентина – Англия – 2:1. Подпись внизу на португальском: «Последний финт».
Главная итальянская газета о спорте La Gazzetta dello Sport поместила на первую полосу Марадону с Кубком мира. Заголовок – «Я видел Марадону». Это фраза из легендарной песни, которую поют фанаты «Наполи» до сих пор: «Oh Mamà Mamà Mamà. Ho visto Maradona».
Испанская Mundo Deportivo опубликовала фотографию молодого Марадоны и заголовок «AD10S». По испански слово «adios» значит «прощай», а в 10 – это номер, под которым выступал аргентинец.
В Аргентине многие издания в соцсетях поменяли аватарки в память о Марадоне. В том числе газета Olé, которая сегодня вышла с заголовком «1960 – вечность». Первая дата – год рождения Марадоны.
А вот еще несколько обложек:
AS (Испания)
L'Équipe (Франция)
O Jogo (Португалия)
Okaz (Саудовская Аравия)
Anandabazar Patrika (Индия)
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