Сын опального российского олигарха стал чемпионом Норвегии. Хайкин таки нашёл свою команду

25-летний российский голкипер Никита Хайкин стал чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимт». Его клуб впервые в истории выиграл национальную Элитсерию, прервав семилетнюю гегемонию «Мольде» и «Русенборга». Неудивительно, что российскому болельщику футболист Хайкин мало известен — ведь в РПЛ он не провёл ни одного матча. Рассказываем, как наш соотечественник оказался в скромном норвежском клубе и чем уникален «Будё-Глимт».

Занимался в академии «Челси», а во взрослом футболе дебютировал в 21 год

Хайкин родился в израильском городе Нетания в семье бизнесмена Ильи Хайкина. Когда Никите исполнилось два года, его семья переехала в Москву. Он начал заниматься футболом в ФШМ «Торпедо», затем на протяжении полутора лет числился в академии московского «Динамо».



Отец футболиста имел не очень хорошую репутацию в России из-за нескольких дел о мошенничестве. В августе 2007 года прокуратура Мособласти объявила его в международный розыск, а суд города Видное по ходатайству следствия — заочно арестовал. На тот момент Хайкин-старший уже уехал в Великобританию, а через год получил на Туманном Альбионе статус политического убежища. Со временем к нему присоединился сын Никита.



Хайкин-младший начал заниматься в академии «Челси» и однажды даже попался на глаза Роману Абрамовичу.



«Это событие случилось уже на второй неделе моего пребывания в «Челси». Даже контракт тогда ещё не был подписан. Мы увидели в небе вертолет, он сел на футбольное поле, и перед нами предстал сам Абрамович. Мне потом рассказали, что ему показали находящегося на просмотре российского вратаря, то есть меня. Владелец клуба минут пять смотрел на мою работу, как я отражал удары. Признаюсь, для меня это был шок. Сам хозяин «Челси» наблюдает за моими действиями! Говорят, я ему тогда понравился», — рассказывал российский голкипер.

Позже футболист побывал в клубах других российских бизнесменов – в «Портсмуте» Владимира Антонова и «Рединге» Антона Зингаревича. Но разрешение на работу в Англии не получил и перебрался в португальский «Насьонал». Пробиться в состав и там не удалось, и Никита принял решение вернуться в Россию, подписав контракт «Мордовией».

«Получилось так, что я сидел без клуба практически полгода. Пытался уйти в «Чарльтон», потому что хотел остаться в Англии. И всё это время были какие-то варианты в России, но я не хотел возвращаться туда, где мне будет некомфортно. Было бы глупо, если бы я не пытался, да? «Мордовия» выходила даже чуть раньше, я сначала отказался, но уже через полгода созвонился сам с Юрием Палычем Сёминым. Первый раз так, наверное, набрал, сказал, что мне нужно перейти к вам, и очень жалею, что не сделал этого раньше. Сказал, что не могу уже сидеть без клуба. Ну и всё. Я приехал на сборы, он посмотрел и сказал, что могу остаться. Можно сказать, он спас мою карьеру», — рассказывал Хайкин в интервью Sports.ru.



Тем не менее в Саранске он играл только в молодёжном первенстве, пропустив семь мячей в 11 играх. Так и не дебютировав в основном составе «Мордовии», Хайкин отправился в краснодарскую «Кубань». Но и там ни одного матча в основе ему не выделили. За молодёжную команду краснодарского клуба Никита провёл 10 матчей, в которых пропустил 10 голов.

Летом 2016 года российский голкипер вернулся в Израиль, подписав соглашение с «Бней Иегудой» из Тель-Авива, и наконец дебютировал во взрослом футболе! Спустя семь месяцев после подписания контракта Хайкин впервые сыграл в местной “вышке” против тель-авивского «Маккаби». Ему шёл 22-й год. За весь сезон в «Бней Иегуде» он сыграл всего в двух матчах, пропустив три гола, но при этом стал обладателем Кубка Израиля. В июле 2017 года российский футболист покинул клуб из Тель-Авива и переехал в город Кфар-Сава, в местный «Хапоэль».



Здесь он играл уже чаще. За 17 матчей в стартовом составе «Хапоэля» Хайкин пропустил 18 мячей, в семи играх оставив свои ворота «сухими». Вместе с клубом он финишировал на десятом месте во второй лиге Израиля, а летом вновь стал свободным агентом.



До марта 2019 года Никита тренировался самостоятельно, пока на него не вышел скромный норвежский клуб «Будё-Глимт». С ним-то Хайкин и стал чемпионом — впервые в жизни!

Клуб из 50-тысячного городка за северным полярным кругом и болельщики с большими жёлтыми зубными щётками на играх

«Будё-Глимт», основанный в 1916 году, базируется в городке Будё (расположен за северным полярным кругом) с населением примерно в 50 тысяч человек. Больших достижений за исключением двух побед в Кубке Норвегии (1975, 1993) у этого клуба не было. Семь из последних 15 сезонов «Будё-Глимт» провел во второй лиге Норвегии, а два года назад чуть было снова не вылетел из Элитсерии.



С 70-х годов прошлого века у фанатов «Глимта» (в переводе с норвежского – «молния») появилась странная традиция приносить на стадион большие жёлтые зубные щётки. А однажды они даже умудрились установить на территории домашней арены гигантского надувного лосося.

Поворотным моментом в истории клуба стало назначение бывшего лётчика-истребителя Бьёрна Маннсверка на должность тренера по психологической подготовке. Норвежец служил в Афганистане и был приглашён в качестве мотиватора футболистов.

Некоторые из нынешних игроков «Будё-Глимта» хотели раз и навсегда закончить с футболом. Например, капитан Ульрик Салтнес страдал от проблем с желудком и подумывал об окончании карьеры, в то время как вице-капитан Патрик Берг был готов покинуть клуб, за который играли его дед, отец и два дяди. Сам Салтнес отметил вклад тренера по психологической подготовке.



«Я не думаю, что без Бьёрна и умственной работы было бы возможно играть так, как сейчас мы это делаем», — отметил он.



На тот момент Маннсверк убедил их остаться в команде и после неудачного сезона, в котором «Будё-Глимт» чуть не вылетел, в клубе началась белая полоса. В сезоне Элитсерии-2019 скромный норвежский клуб занял второе место с отставанием от чемпиона «Мольде» в 14 очков. А уже в этом году ситуация в таблице изменилась, и команды поменялись местами. Воскресная победа «Будё-Глимта» со счетом 2:1 над «Стрёмгодсетом» (Хайкин вышел в старте) позволила ему уйти в отрыв от «Мольде» на 18 очков. Теперь они могут побить ещё и несколько приличных рекордов.

В ближайших пяти турах клуб Хайкина может установить рекорды по количеству очков, побед, забитых мячей, а также стать чемпионом с самым большим очковым отрывом от второго места.

Им нужно ещё три очка, чтобы превзойти достижение 2014 года, когда «Мольде» набрал 71 очко в чемпионате. “Будё” также не хватает всего четырёх забитых мячей до рекордного количества голов «Русенборга» в 1997 году – 87.

Самый большой отрыв от второго места за всю историю норвежского футбола зафиксирован у «Русенборга», который в 1995 году выиграл чемпионат с разницей в 15 очков. Сейчас «Будё-Глимт» опережает «Мольде» на 18 очков. Если такой отрыв сохранится, Хайкин и компания войдут в историю и по этому показателю.

В этом сезоне они в шести матчах забили шесть или более голов, обыграв, например, «Олесунн» со счетом 7:0 перед международным перерывом.

Никита Хайкин сыграл немаловажную роль в чемпионском сезоне «Будё-Глимта». С середины августа этого года он стал основным голкипером норвежского клуба, сыграв в квалификации Лиги Европы против «Милана» на «Сан-Сиро» (3:2).

В завершающемся сезоне Элитсерии россиянин провёл 15 матчей, пропустил 16 голов и совершил 41 сейв при пяти «сухарях». «Будё-Глимт» уже стал самым северным чемпионом Норвегии, а в ближайших играх может переписать ещё несколько страниц истории. Держим кулаки за соотечественника.