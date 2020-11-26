Марадона долго не признавал первого сына. Но спустя почти 30 лет всё же принял его

В среду скончался легендарный футболист Диего Марадона. Его сын 34-летний Диего Синагра узнал о смерти отца в реанимации, куда попал из-за коронавирусной инфекции. Итальянский журналист Танкреди Палмьери в своём “твиттере” сообщил, что Марадоне-младшему позвонил известный телеведущий, чтобы узнать его реакцию на смерть отца. На тот момент он ещё не знал, что потерял его. Рассказываем об их тяжёлых отношениях, которые наладились только незадолго до смерти футбольной звезды.

Марадона не признавал сына почти 30 лет

Диего Армандо Марадону Синагру родила в 1986 году жительница итальянского Неаполя Кристиана Синагра, когда Марадона-старший выступал за «Наполи». Через год после рождения сына она заявила в итальянской прессе, что биологическим отцом мальчика является лидер сборной Аргентины. Кристиане пришлось воспитывать его в одиночку, так как футболист не признавал отпрыска. Он не давал по этому поводу комментариев и отказывался делать ДНК-тест.



В 1993 году суд в Италии признал Диего Синагру внебрачным сыном Марадоны, разрешив ему использовать фамилию отца. На тот момент мальчику было 7 лет, и он действительно был очень похож на Диего-старшего. Но аргентинский футболист продолжал избегать его и не платил алименты.

Месси – с другой планеты, а Марадона – бог. Осмысляем, почему Диего можно было всё «Не важно, что Диего делал со своей жизнью. Важнее то, что он сделал с моей».

Синагра Марадона пошёл по стопам отца. В 11 лет он начал заниматься в академии «Наполи», а потом оказался в «Дженоа». В 2001 году молодой футболист даже провёл один матч за итальянскую сборную до 17 лет. Но построить славную карьеру в футболе у Марадоны-младшего не получилось. Он решил попробовать себя в пляжном футболе, и преуспел — стал вице-чемпионом мира 2008 года в составе сборной Италии.



Все эти годы Диего Синагра пытался построить нормальные отношения с отцом, но Марадона всячески избегал его. По информации газеты Clarin, в 2009 году он извинился перед внебрачным сыном за многолетний игнор, а в 2015-м всё же признал его.



Спустя год молодой итальянец прилетел в Аргентину на долгожданную встречу с отцом. Они встретились в Нордельте в одном из ресторанов за ужином, где Марадона назвал его своим сыном, пообещав никогда не бросать.

12 октября 2016 года они сыграли в благотворительном матче на «Олимпийском стадионе» в Риме. Оба пребывали в прекрасном настроении, общаясь перед матчем с легендой «Ромы» Франческо Тотти и его сыном Кристианом. Хорошие отношения у отца и сына сохранились вплоть до смерти Диего-старшего.



Помимо Диего Синагры у Марадоны осталось ещё 10 детей. Некоторые СМИ утверждают, что их гораздо больше, но великий футболист до конца своей жизни так и не принял их в свою большую семью.