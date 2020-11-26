Попов вернулся в «Спартак». Газизову готовят замену?

Какими при нём были трансферы и почему ему доверял Эмери.

Трансферы в «Спартаке». Бывший игрок и сотрудник клуба Дмитрий Попов стал спортивным директором, чтобы наладить «вертикаль» между академией и главной командой, а также подключаться к трансферам.

Как это скажется на позиции генерального директора Шамиля Газизова, пока не известно, но близкие к ситуации СМИ пишут, что Попов останется, а Газизов уйдёт зимой. Тем более Попов пришёл на место пришедшего с Газизовым Наримана Акавова, который в тестовом режиме занимался покупкой Кокорина, Урунова и Мозеса. У Попова – официальная должность. А значит и максимум доверия?

Пока все на местах, а Газизов политкорректно называет нового коллегу сильным специалистом, давайте вспомним, чем знаменит Попов, какими при нём были трансферы и почему именно ему доверял Эмери.

Дмитрий Попов в «Спартаке» Фото: РИА Новости

Попов = 🇪🇸. Удивлялся вину перед играми, дружит с Рианчо, сделал Сетьена тренером сборной России

• Полузащитник и в отдельных матчах защитник, Попов заиграл только в 15 лет и стремительно уехал в Европу. Старт карьеры в «Шиннике» – четыре сезона и два чемпионства в «Спартаке», включая хет-трик в победном матче с «Динамо» (7:1 в 1991-м) – попадание на обложку еженедельника «Футбол» – в 1993 году с нападающим Дмитрием Радченко уехал в «Расинг» из Сантандера и на первом же командном ужине перед игрой удивился, что тренеры разливают игрокам вино.

«Мы переспросили, когда у нас игра, не послезавтра? У нас-то любой запах был неприемлемым. – вспоминал Радченко. – Нам объяснили, что это нормальное явление, тренер сам налил каждому игроку по бокалу, мы покушали, посмотрели матч чемпионата, легли спать и великолепно себя чувствовали. Захотел – выпил. Не хочешь – не пьешь. Это Испания. Вино здесь – образ жизни».

• Зимой 1995-го Попов отдал голевую на Радченко в матче против «Барселоны»: «Расинг» победил 5:0, а Попов так влюбился в север Испании, что играл там до 1996-го, купил дом и подружился с тогда ещё тренером «Расинга» по физподготовке Раулем Рианчо.

Рауль Рианчо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пока Рианчо работал в «Спартаке», выезжал с базы несколько раз – ужинал в центре как раз с Поповым.

• В «Расинге» с русскими футболистами не только в футбол, но и в шахматы играл будущий тренер «Барселоны» Кике Сетьен, который, по словам наших игроков, часто задавал вопросы про Россию. И увлёкся так сильно, что в 2005 году согласился на неожиданное предложение Попова: стать тренером-консультантом сборной России по пляжному футболу, где Дмитрий играл с Карпиным и Мостовым.

Валерий Карпин и Дмитрий Попов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Испанизация «Спартака», странный Де Зеув и аргентинский защитник, которого не понимал Карпин

• С декабря 2006 года Попов работал в селекционном штабе «Спартака», а в 2008 году стал спортивным директором – отвечал за трансферы, договаривался с футболистами, жал руки на приветственных фотографиях, летал в Аргентину для подписания Маркоса Рохо. Его первая сделка – продажа Фернандо Кавенаги в «Бордо».

Маркос Рохо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Свою трансферную работу Дмитрий описывал так:

1. «Постоянно рассматриваем ведущие лиги в фоновом режиме: каждый тур следим за теми, кто неплохо выглядит в составах своих команд, причем в их число входят как молодые игроки, так и опытные».

2. «На каждую позицию могу навскидку назвать руководству три-четыре фамилии. К примеру, когда еще до приобретения Сухи вели поиск человека на место центрального защитника, отработали порядка 60 человек».

3. «Дальше надо смотреть, хочет конкретный футболист ехать в Россию или нет, готовы ли его продавать».

• Работа Попова по трансферам удивила и повернула в сторону «Спартака» Макгиди: за игрой ирландца следили несколько лет и знали про него всё.

• При участии Попова в команде появились бразильцы Алекс, Ари и Ибсон, непонятный Деми Де Зеув (Карпин раскритиковал), машина Эменике, испанцы Хурадо и Серхио Родригес, а также аргентинцы Нико Пареха и Хуан Инсаурральде. Попов много прожил в Испании, говорил на языке и свободно чувствовал себя на переговорах. Но попадал не всегда.

Деми Де Зеув и Валерий Карпин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Инсаурральде капитанил в «Боке», стоил чуть больше трёх миллионов евро и начудил в первом же матче за «Спартак»: забил и в свои, и в чужие. От генерального директора Карпина прозвучала фраза «Сам не понимаю, что за игрок этот Инсаурральде». Оказалось, «Спартак» хотел итальянца Давиде Астори, игрок отказался, так что Попов экстренно вытащил Инсаурральде. Итог – меньше сорока матчей за четыре года и аренда в ПАОК.

• Попов работал спортивным директором до августа 2016-го, когда «Спартак» вылетел в Лиге Европы от «АЕК» и ушёл Дмитрий Аленичев. Последние трансферы – Попов (Ивелин), Мельгарехо, Гранат и Зе Луиш.

После Дмитрий оставался в тени, но общался с Федуном и генеральным директором Сергеем Родионовом: например, помог с переходом бразильца Айртона.

Друг и переводчик для Эмери

После года совместной игры в «Толедо» Эмери называл Попова надёжным и командным игроком, а Дмитрий через 12 лет предложил его тренером в «Спартак». Полгода испанского тренера в Москве пересказывать не будем: наверняка вы вспомните Дзюбу и Карпина, сравните их трофеи с тем, что теперь есть у Эмери. Из неожиданного: Эмери рассказывал, что «Спартак» хотел подписать Черышева, но что-то пошло не так.

Попов не только дружил и помогал советами, но и был переводчиком Эмери все его полгода в «Спартаке», а после скорого отъезда вспоминал и анализировал неудачи испанца. Главная проблема – игроки не уважали Эмери, который не мог контролировать Макгиди (ирландец демонстративно не слушался), не штрафовал за нарушение режима и как-то раз забыл паспорт на матч Лиги чемпионов, так что вылет команды задержали на три часа.

Недоверие, нелюбовь и никакого уважение со стороны игроков = Эмери проработал в «Спартаке» полгода.

«Тренер, игроки, президент, спортивный директор: все мы должны были сесть за стол переговоров и открыто поговорить друг с другом. У Унаи не получилось здесь потому, что мы этого не делали», – итог от друга-переводчика Попова.

Унаи Эмери Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

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Теперь Попов – старый новый спортивный директор «Спартака».



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