«Армейцы» потеряли два очка, играя в большинстве, а Чалов, как и Антон Миранчук накануне, не смог ответить на критику Черчесова.

Чалов не забивает в Европе. Может, Черчесов не так уж и неправ?

Безвыигрышная серия российских клубов на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы нынешнего сезона растянулась до 16 матчей. ЦСКА, не сумев в большинстве дожать «Фейеноорд», остался на последнем месте в своём квартете. Когда же это наконец закончится?!

Как и в последнем матче РПЛ с «Сочи», в заявке ЦСКА не оказалось Марио Фернандеса, Виктора Васина, Вадима Карпова, Алана Дзагоева и Константина Кучаева. Виктор Гончаренко не исключал участие Фернандеса и Васина во встрече с голландцами, но, видимо, оба защитника пока не готовы на сто процентов. Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат недосчитался в свою очередь восьми игроков.

«Армейцы» сильно сыграли стартовые 15-20 минут. С той интенсивностью, которую хотел видеть Гончаренко и которую красно-синие потеряли во втором тайме игры в Роттердаме. Большинство своих ударов до перерыва ЦСКА нанёс именно в этот отрезок.

Первым пробил Бактиёр Зайнутдинов. Обычно на правом краю обороны играет правоногий защитник, а вингер может быть левшой. Однако у «армейцев» в силу кадровых обстоятельств получилось сегодня наоборот. Зайнутдинов мог исполнить Арьена Роббена, смещаясь в центр, чтобы атаковать ворота с левой. Казахстанский универсал взаимодействовал на своём фланге то с Чидерой Эджуке, то с Арнором Сигурдссоном, которых Гончаренко по каким-то причинам менял местами. Но, конечно, не был опасен так на чужой половине как Фернандес.

Тем не менее к перерыву счёт по ударам оказался почти равным – 9:8 (в створ – 1:3). «Армейцам» опять не хватило возможностей, чтобы все 45 минут отыграть стабильно. В какой-то момент ближе к голу была уже команда Адвоката.

Особенное внимание в свете последних событий – к Фёдору Чалову. Нападающий сборной России прилично двигался, совершил 31 касание мяча, отметился в первом тайме одним ударом и двумя (ключевыми) передачами под удар. Вратарь «Фейеноорда» вытащил сложный мяч после его выстрела в ближний верхний угол.

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Сценарий игры поменяло раннее удаление после перерыва центрфорварда «Фейеноорда» Николая Йоргенсена. Датчанин перестарался, работая локтями. Йоргенсен попал по лицу обоим центральным защитникам ЦСКА (напомним, у Игоря Дивеева перелом носа) – это два «горчичника».

Команда Адвоката закрылась – «армейцы» искали свободное пространство на чужой трети. Никола Влашич и Эджуке открывались в разных зонах, стремясь внести хаос в оборону соперника, а Гончаренко выпустил второго нападающего. Как ни странно, им стал Илья Шкурин, не Адольфо Гайч. Центрфорвард из Беларуси едва не оправдал решение тренера уже через минуту после появления на поле, забив первыми двумя касаниями. К сожалению, судья зафиксировал положение вне игры. Возможно, офсайда бы не было, если бы на матч привезли систему VAR.

Однако в целом «армейцам» недоставало интересных индивидуальных и коллективных действий в атаке, поэтому мяч редко доходил до нападающих. Гончаренко заменил Чалова на 80-й минуте. Во втором тайме Фёдор совершил 18 касаний мяча, трижды пробил по воротам. Пожалуй, он, как и Антон Миранчук накануне, не смог ответить на критику со стороны Станислава Черчесова так, как должен был. За последние 10 матчей в Лиге Европы Чалов забил всего один гол.

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В концовке ЦСКА грузил на больших форвардов. Во втором тайме красно-синие нанесли 13 ударов (в створ – 3), тогда как голландцы – ноль. И всё-таки «Фейеноорд» удержал ничью, спокойно защищаясь в меньшинстве.

После поражения «армейцев» в Роттердаме Гончаренко сравнили с плотником, который бросил вызов «столяру» Адвокату. Сегодня наставник ЦСКА мог превратиться в искусного резчика по дереву на фоне титулованного коллеги. Но в этом сезоне ни один тренер РПЛ ничего не может сделать с нашими «деревьями». Даже при игре 11 на 10.