Самый болезненный фэйл! Игрок промахнулся и влетел пахом в штангу

Шерифф Синюан мог сделать себе имя в матче с топ-клубом АПЛ, а вместо этого насмешил всю Европу.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Мольде» – «Арсенал» случился комичный эпизод, который можно назвать промахом сезона в еврокубках. Впрочем, главному герою этой истории – игроку норвежской команды Шериффу Синюану – было явно не до смеха. Все болельщики-мужчины, несомненно, посочувствуют 24-летнему гамбийцу.

На 15-й минуте при счёте 0:0 «Мольде» удалась хорошая комбинация, которая завершилась передачей с левого полуфланга. Синюан отклеился от защитников и выскочил на дальнюю штангу, чтобы в падении замкнуть прострел. Гамбиец всё сделал правильно, но ему не хватило мастерства. Шерифф умудрился послать мяч с метра практически параллельно воротам и попасть во вратаря. Хуже того, по инерции въехал в стойку, ударившись самым уязвимым местом!

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Этот промах подкосил не только Синюана, а всю команду. Во втором тайме норвежцы пропустили трижды. Счёт открыл Николя Пепе, который после кросса слева принял мяч и при помощи рикошета от рук вратаря поразил дальний верхний угол. Потом Рейсс Нелсон завершил быструю атаку, здорово сыграв на опережение. В концовке матча 19-летний нападающий Фоларин Болагун сделал победу «канониров» крупной, приняв мяч в штрафной, развернувшись и нанеся точный удар по центру.

«Арсенал» повторил рекорд «Зенита»: лондонцы в третий раз вышли в плей-офф Лиги Европы после четырёх туров. У команды Микеля Артеты максимальный результат – 12 очков. «Мольде» занимает второе место в группе с шестью очками.

Что касается антигероя дня Синюана, то он родился и прожил всю жизнь в Норвегии. Тем не менее решил выступать за сборную Гамбии, сыграл за неё уже пять матчей. Теперь темнокожего защитника запомнят и в Англии, правда, скорее, болельщики и журналисты, нежели скауты клубов АПЛ.