Если и на следующей неделе без побед, можно будет в еврокубки вообще не заявляться. Зачем?

Перед матчами этой еврокубковой недели я в составах наших команд выделял четырех человек. Тех, от кого можно было ждать результата. Ставка сыграла лишь отчасти.
В какой-то степени оправдали ожидания Гильерме («сухарь» против «Атлетико») и Дзюба (гол в Риме и звание лучшего российского бомбардира в истории ЛЧ). Мусаев со своим «Краснодаром» обыграть «Севилью» снова не смог, Влашич снова не забил в Лиге Европы.
На следующей неделе, к которой мы подходим (а точнее, подползаем) без единой победы в 16 матчах, выделять никого не хочется. По той простой причине, что следующая неделя – это уже касается абсолютно всех без исключения. Это уже ва-банк.
«Локомотив» — «Зальцбург», «Краснодар» — «Ренн», «Брюгге» — «Зенит», ЦСКА – «Вольфсберг». По-хорошему мы должны выигрывать все четыре матча. Но может так случиться — даже с высокой степенью вероятности, — что не выиграем в итоге ни одного. И самое страшное, что вряд ли кто-то будет такому раскладу сильно удивляться.
«Зальцбург» в первом туре «Локомотив» моментами возил, и австрийцам тоже хочется в Лигу Европы. «Ренн» четыре матча подряд проигрывает — почему бы Камавинге и компании не прервать эту серию в Краснодаре? «Брюгге» дома с «Лацио» 1:1 сыграл. «Вольфсберг»… Хрен его знает, что «Вольфсберг», но и он наверняка может выкинуть какую-нибудь пакость.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Дожили. Докатились. Уже перед такими матчами в себя не верим. Катарсис.
Рвёмся в еврокубки, а зачем? Что нам там делать? Только премиальные за участие получать? За участие…
Но надо собраться. «Ведь если сломаться, то можно нарваться и тут» (это не я придумал — бард спел). В конце концов это будет уже декабрь. 2020-й уходит. А известно — как ты встретишь новый год (если хотите — как отыграешь последние матчи в старом), так его и проведёшь. Чем не мотивация, когда другие не работают? Ну-ка, золотой актив!
Не хочется больше оправданий. Лимит, менталитет, колдовство, Чалов не так открывается, Кайо вообще всё не так делает… Просто выйдите и сделайте так, как надо. Хватит уже этой стыдобы.
P.S. Одного человека всё-таки отмечу. Эджуке, дорогой (причём — во всех смыслах этого слова), ну ты уж как-нибудь соберись, ладно?
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