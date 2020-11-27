Из-за него спорили Тедеско и Газизов. Гуга – один из виновников революции в «Спартаке»

В «Спартаке» разгорается очередная революция. Даже если Газизов и сохранит свою текущую должность гендиректора на какое-то время (в чём есть сомнения), ему всё равно вряд ли позволят собрать свою команду: назначенный им руководитель селекционного отдела Нариман Акавов ушёл спустя пару месяцев, на замену прибыл старый добрый знакомый Дмитрий Попов. Развитие истории – совсем скоро.

«Либо он, либо я». Газизов грозит Федуну уходом из «Спартака», Зарема – новый гендиректор? Запасаемся попкорном – всё вокруг клуба говорит о скорой смене власти. Не прошло и пяти месяцев.

Клуб так и не смог выработать единую генеральную линию по ключевым вопросам – наблюдается привычное для эпохи Федуна разделение на лагеря, каждый из которых рвётся к тотальной власти. Газизов свою войну проигрывает. И уж точно не помог пока ещё действующему генеральному директору тот факт, что за четыре с лишним месяца он не смог завоевать доверие Доменико Тедеско. Если с командой Цорна, куда входил в том числе бывший шеф-скаут Антон Чистяков, у главного тренера было тотальное взаимопонимание, то с Газизовым и Акавовым всё иначе.



А началось всё с сорванного трансфера 22-летнего правого защитника Гуги из «Атлетико Минейро». Сразу несколько источников внутри клуба подтверждают, что именно из-за неприезда бразильца отчасти похолодели отношения между тренером и руководством.

Как кандидатура Гуги появилась в «Спартаке»

Позиция правого защитника нуждалась в усилении несколько трансферных окон подряд. Логично, что варианты прорабатывались ещё при Цорне. Гуга – кандидатура от шеф-скаута Антона Чистякова, возглавившего селекцию «Спартака» в феврале 2020, но покинувшего должность в августе, вскоре после назначения Газизова. В шорт-листе Чистякова Гуга шёл под первым номером.

«Спартак» выбирает нового правого защитника. Кто круче – Гуга или Лала? Молодой перспективный бразилец или опытный состоявшийся француз – кто из них усилит команду по сравнению с Рассказовым.

— Я давно его вёл, несколько раз смотрел живьем, и он полностью вписывался в нашу схему и игровую философию, — рассказал бывший шеф-скаут «Спартака» в интервью matchtv.ru. – Главное, что подкупило в Гуге — оборонительные навыки, игра один в один, жёсткость, неуступчивость. Он быстро «садится» по позиции, не пускает за спину. Классический латераль с прекрасным кроссом. У него высокий процент точности передач в штрафную и хорошая техника.



Также, посмотрев его матчи с трибуны, считаю, что у него приличная скорость. Но кто-то думает иначе. В любом случае игрок олимпийской сборной Бразилии — это штучный товар. То, что он не ушёл из «Атлетико Минейро» в это окно, ни о чём не говорит. Во-первых, его очень не хотел отпускать тренер Сампаоли. Во-вторых, из-за коронавируса это было специфическое окно. Но в ближайший год он наверняка уедет в Европу.



Активная фаза переговоров пришлась на конец июля-начало августа. В одно время трансфер был очень близок – согласием ответил как Гуга, так и «Атлетико Минейро», оставалось только согласовать сделку в верхушке «Спартака».



После несколько дней размышлений Газизов заблокировал сделку. «Спартак» переключился на другие варианты.

Почему сорвался трансфер и что по этому поводу сказал Акавов

Инициатором блокировки трансфера выступил Акавов, который тогда только-только заступил на должность в «Спартаке». Он написал отчёт, в котором выразил сомнения по поводу целесообразности прихода в клуб молодого бразильца. Газизов прислушался к оценке и негативным прогнозам от «своего» человека, все предварительные договорённости были аннулированы.



— Меня отпугнули в нём скоростные качества, антропометрия, — объяснял Нариман в недавнем интервью Нобелю Арустамяну. – Это в первую очередь. Также мобильность. Ещё – техническое оснащение, контроль мяча под давлением. То есть присутствовали физические и технические ограничения, вызывавшие сомнения. Не ошибка ли это? Время покажет.



— Правда ли, что Тедеско очень хотел защитника Гугу, а вы – нет? – спросили журналисты «Чемпионата» Газизова в недавнем большом интервью.



— Не то чтобы он хотел… Когда я пришёл, Гуга был в стартом шорт-листе.

Тедеско сильно хотел именно Гугу и был разочарован после срыва трансфера

Главный тренер «Спартака» высоко ценил мнение Цорна и Чистякова – об этом можно судить хотя бы из того факта, что после увольнения Чистякова Тедеско предложил ему войти в тренерский штаб, чтобы сохранить при себе. Немца полностью устраивала кандидатура Гуги – и когда трансфер сорвался, он оказался разочарован. Нового игрока на проблемную зону главный тренер получил только спустя два месяца – в середине октября был арендован Мозес.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Многие считают, что отношения Тедеско и Газизова (равно Акавова) заметно похолодели как раз после истории с Гугой. И это похолодание в том числе сказалось на дальнейших трансферах: ряд игроков был заблокирован тренером. В том числе не состоялась покупка опорника.

Кто прав, а кто – виноват?

Важно понимать, что здесь не может быть абсолютной правды: у каждого футбольного человека, будь то тренер или скаут, свой собственный взгляд на игрока – на его возможности, потенциал и прогнозы адаптации в команде. Когда старый шорт-лист от прежних селекционеров переходит к новым руководителям и приводит к спорам по поводу потенциальных новичков – это абсолютно нормально. Тем более кандидатура действительно неочевидная. Это не пассажир типа Петковича, но и не безусловный топ-футболист.



Позиция Чистякова также предельно понятна: он стоит на своём, верит в выбранного кандидата до последнего, не торопится менять мнение. Я часто встречал эту влюблённость скаутов в игроков, которая не прекращалась даже после их объективных неудач. Чистяков искренне считает, что Гуга – хороший вариант для «Спартака». Даже сейчас, когда более не работает в «Спартаке», а футболист переживает лёгкий застой в карьере (не переехал в Европу и допустил за полгода очень много результативных ошибок).



Но если отбросить эмоции, то лично мне ближе позиция Акавова. Долго изучал Гугу как летом, так и сейчас. Новой информации более чем достаточно – защитник провёл 18 матчей в сезоне и был основным до заражения коронавирусом. Гуга может вырасти в хорошего защитника, но его текущий уровень крайне спорный.



Насторожило: обычные для флангового игрока скоростные данные; медленный возврат в позицию в ситуациях, когда мяч уже находится за его спиной (обыграли или забросили за спину); средний по качеству отбор в сложных динамичных эпизодах, когда нужно противостоять быстрым и техничным соперникам; среднее количество отборов в пересчёте на владение; нехватка индивидуальных качеств и возможностей в дриблинге (то есть продвижение мяча возможно только за счёт передач – не есть хорошо для фланга); большое количество грубых индивидуальных ошибок, особенно в важных отрезках матчей – игрок может запросто выключиться и не добежать.



Понравилось: тайминг в отборе в менее динамичных ситуациях (редко выбрасывается раньше времени, плассируется, ждёт, вовремя выставляет ногу); первое касанием при приёме мяча (вперёд и уверенно); пасовые характеристики (по 56 передач за 90 минут в сезоне с точностью 86,2%), продвижение мяча за счёт передач любого типа – разрезающими между линиями, забросами за спину защитникам, закидушками в оттяжку на форвардов и так далее; умение работать в высоких точках, большое количество открываний; очень сочные ауты.



Но здесь важно учитывать: чемпионат Бразилии – не самый интенсивный, здесь слишком мало команд прессингует, поэтому сложно проверить, как Гуга будет справляться с теми же задачами под большим давлением.

Выводы

Итого имеем:



1) молодой игрок, не обладающий уникальными физическими и техническими качествами;



2) он пока не играл за пределами родной страны – а значит, ему наверняка потребуется время на адаптацию, учитывая фактор молодости и специфику бразильского чемпионата. Здесь и сейчас рассчитывать на него было бы проблематично;

3) слабые стороны подсвечивались даже не в самом интенсивном чемпионате Бразилии. В РПЛ, где всё же в матчах топ-уровня более динамичный футбол, количество ошибок могло возрасти;



4) игрок теоретически подходил под систему Тедеско (пасовые характеристики + уверенная игра как на своей трети, так и на чужой), но не факт, что подошёл бы следующему тренеру «Спартака». Никто не знает, насколько задержится Доменико в России (хотелось бы, чтобы надолго), это абсолютно нормально, когда клуб подбирает футболиста, исходя из собственного видения. Для этого селекционеров, скаутов и спортивных директоров как раз и нанимают;



5) При всех рисках Гуга – достаточно дорогой игрок. Бразильский рынок, во-первых, перегрет, во-вторых, защитник представляет олимпийскую сборную. Дёшево он бы «Спартаку» не обошёлся – и важно быть уверенным, что берёшь хоть что-то уникальное. Например, в Айртоне, несмотря на его ограниченный интеллект, уникальные качества есть. И он будет котироваться на рынке.



Взятый Мозес тоже имеет оборонительные ограничения, плюс с возрастом и из-за недостаточного уровня готовности он заметно потяжелел. Однако нигериец – это аренда и 300 тысяч евро, а не покупка и пять-семь млн. Его можно легко не выкупать, если не проявит себя. И наконец его уровень проверен в топ-лигах – Англии и Италии. Пусть даже Мозес не на пике, но в «Интере» отрезками он смотрелся достойно.



Гуга же запросто может вырасти в сильного игрока и переехать зимой в Европу. В футболе нет застывшей формы, игроки меняются – как в лучшую сторону, так и худшую. Но на сегодняшний день уровень бразильца таков, что на его трансфер решиться было непросто. «Спартак» не рискнул – и имел на это полное право.



Грустно только, что вполне обычная, рабочая для современного футбольного клуба ситуация в том числе привела к разногласиям внутри «Спартака» и последствиям в виде кадровых перестановок.