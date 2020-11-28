Вратарь из маленького посёлка покоряет РПЛ! Удивительная карьера Лантратова

В сборной России снова вопрос с основным вратарём – после ухода Игоря Акинфеева прошло два с лишним года, но первого номера команды назвать сейчас не может даже Станислав Черчесов. Зато в РПЛ с голкиперами всё в порядке, и в этом сезоне ярко заявил о себе Илья Лантратов из «Химок». Карьера Лантратова – это удивительное путешествие по России и история преодоления себя. Внимание к себе Илья привлёк только сейчас, хотя ему уже 25 лет: с 17 до 23 на высоком уровне он отыграл всего 19(!) матчей.

Лантратов дал большое интервью «Чемпионату», в котором рассказал о своём тяжёлом пути из маленького городка до одного из самых заметных вратарей нашей Премьер-Лиги. Кстати, в рейтинге Владимира Габулова по итогам 15 туров Илью опережают только Акинфеев, Шунин и Максименко.

Максименко сократил отставание от Акинфеева! Рейтинг вратарей РПЛ Сможет ли кто-то составить реальную конкуренцию голкиперу ЦСКА?

Карьере вратаря Лантратов обязан брату и тренеру из посёлка: первый привёл его в секцию, второй – возил за 70 километров на тренировки в большую команду



Детство Ильи прошло в Прохоровке, посёлке городского типа в Белгородской области с населением меньше десяти тысяч человек. Он рано остался без отца – его воспитывали мама и старший брат. С 14 лет Лантратов-старший подрабатывал на стройке, чтобы помочь семье, а в свободное время проводил с пацанами на местной площадке. С собой брал и младшего, который сам всегда рвался погонять в футбол: «У меня всё детство с мячом прошло. Компьютеров-то у нас не было, мы это время ещё застали. Брат всегда брал с собой, да и сам я рвался играть – идёшь к другу, стучишься: «Слушай, пойдём?»

Фото: Александр Сафонов. «Чемпионат»

Играть часто нужно было с ребятами постарше, поэтому Илью, «как самого маленького», ставили в ворота. «Да я и не был против, – вспоминает Илья. – У меня был велик с багажником сзади и кожаные перчатки. Вот так раз – положишь на багажник перчатки, и гоняешь постоянно. Пацаны постоянно смеялись: «Ты что, прикалываешься? Летом и с перчатками!» А мне нравилось – в них было чувство, что любой мяч готов отбить».

«Подошёл мужик с тату «Спартака» и сказал: «Не хочешь поцеловать?» Откровенный Баринов Дмитрия били в школе и называли нерусским. А теперь он бьёт Роналду и выслушивает его мат.

В 10 лет старший брат Ильи отвёл его в секцию, где он сразу заявил тренеру: «Я – вратарь!» Условия были неплохими: Прохоровка – спокойный и «небедный посёлок». «К нам приезжает очень много туристов, – рассказывает он. – В Прохоровке находится



Третье ратное поле России, военный музей, поэтому всё неплохо отделано, по улицам ходить приятно»



Есть там и свой футбольный стадион, правда искусственное поле, когда Лантратов начинал, было не лучшего качества: «Тогда с покрытием особо не заморачивались. Хорошо, что поле вообще было! Я не знаю саму технологию, но такое чувство, что там асфальт, и прям на него постелили этот ковёр. Падать было жестковато».

Я не могу сказать, что у нас было богатое или бедное детство. Было детство как у всех. Ничего лишнего не было, и чтобы чего-то не хватало – тоже. Кроме футбола меня ничего не интересовало. На какой-то день рождения мне подарили новые вратарские перчатки, может, даже за тысячу рублей, не знаю точно. Вот это была радость! Хотя играть в зимних кожаных – тоже кайф!

Футбольную секцию в Прохоровке Лантратов перерос, поэтому Сергей Булатов – первый тренер Ильи (кстати, он до сих пор работает учителем физкультуры в Прохоровке и созванивается с Лантратовым после каждого матча!), возил его в ДЮСШ Белгорода за 70 километров от дома. Это около полутора часов езды на маршрутке или электричке в одну сторону! Благодаря Булатову имя Лантратова сейчас известно болельщикам – он не только возил Илью на тренировки, но и убедил не бросать футбол:



«Был какой-то неудачный турнир, я плохо отыграл, – рассказывает голкипер. – И сразу мысли: «Всё, блин, ну куда ты! Зачем я лезу в этот футбол?» Когда маленький, сильнее переживаешь. Я даже сказал родителям и тренеру: «Всё, я не хочу больше». А Сергей Николаевич в ответ: «Ну ты чего, вообще что ли? Успокоишься – нормально всё будет». Так и сохранил меня (смеётся).

9 номинантов на звание лучшего молодого игрока России. Из «Зенита» — никого Рассказываем, кто и за какие заслуги удостоился такой чести.

В 14 лет из Прохоровки Илья переехал в интернат Шебекино – поближе к Белгороду, чтобы чаще ездить на тренировки в местный «Салют».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лантратов фанател от Буффона и был отличником до восьмого класса, хотя часто пропускал уроки из-за поездок в Белгород. Но в «Салюте» он так и не заиграл

С переездом в Шебекино проблемы с дорогой на тренировки не особо решились – добираться стало лишь на полчаса быстрее. «Когда в интернате стали привлекать на тренировках к основе, то два урока я обычно отсиживал, а потом час ехал до Белгорода на занятие, – вспоминает Илья, – потом обед, и обратно. Так каждый день. Пацаны в команде всегда удивлялись: как мне удаётся? А мне круто было, хоть по три часа готов был ездить – с основой ведь звали тренироваться».

Кумир детства – Буффон. Мы фанатели от него всей компанией. Это ещё до интерната началось – у него самый расцвет был, когда мы маленькими были, он тогда ещё чемпионат мира выиграл. Старался смотреть все его матчи в Лиге чемпионов.

Учёба от этого не страдала: до восьмого класса Лантратов был отличником, да и учителя в интернате были понимающие. В 15 Илья получил первую зарплату – 10 тысяч рублей, и сразу отдал её маме. А со второй купил iPad, в который играл в итоге весь интернат.



Но в белгородском «Салюте» Лантратов закрепиться так и не смог, и уехал в Москву.

Илья поехал на просмотр в «Локомотив-2», а потом привлекался для тренировок с основой. Работал под руководством Божовича, играл с Миранчуками и не обижается, что большого шанса ему не дали

К 18 годам Лантратов не набрал статистики в официальных матчах, поэтому поехал на просмотр в «Локомотив-2». Тренеры команд договорились, что на Илью посмотрят в Москве, но через 10 дней тренировок клуб предложил вратарю контракт на четыре месяца. Лантратов стал играть в «Локо-2» и в итоге поехал на сборы с основой. В Москве он успел поработать с Кучуком, Божовичем и Черевченко.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Выходим на сборах на тренировку, Божович у всех спрашивает: «Ну чего, хотите тренироваться?» – вспоминает Лантратов. – Мы молчим. Что ответить-то? А он продолжает: «Если не хотите, то проблем нет, я прикрою: позвоню руководству, скажу, что тренировка нормальная прошла. Схема рабочая». Все посмеялись, конечно, и побежали. Это был день десятый сборов, все поднаелись, а Божович умел создать нужную атмосферу»

«Тренируюсь, а в двух метрах стреляет Узи...» Это интервью стоит вашего времени Куча удивительных историй о футболе — про Смородскую, Карпина, Гильерме и многих других.

На этом история с основой «Локо» для Ильи закончилась. Хотя сам Лантратов этому не удивлён и благодарен клубу, что ему в дали шанс потренироваться с основой: «Когда я пришёл в команду, там уже были Гильерме, Абаев, Лобанцев, а у меня восемь матчей в ПФЛ. О чём говорить вообще? Даже если бы с ними что-то случилось, то клуб просто взял бы опытного вратаря. Наивно думать, что тогда мог стать основным или даже запасным вратарём «Локо».

Когда друзья спрашивали: «Кто в «Локо» топчик?» – сразу называл Миранчуков. Ребята в 18 лет в таком порядосе были! Как они чувствовали себя на поле, как видели всё. Уже тогда была заметна их уверенность в себе. Они спокойно брали на себя инициативу, хотя играли со взрослыми мужиками.

После «Локо» Лантратов уехал в «Шинник», но за год ни разу за него не сыграл. А потом в его карьере была «Балтика» – чтобы помыться на стадионе после игр и тренировок, приходилось греть воду кипятильником

После второго «Локомотива» Илья пошёл на повышение и подписал контракт с «Шинником» из ФНЛ. Но и там закрепиться не получилось: главный тренер Александр Побегалов доверял другому вратарю – Дмитрию Яшину. «Всё было по-спортивному, но год я просто там поварился без шансов», – вспоминает Илья. Так и не сыграв за «Шинник», Лантратов уехал в «Балтику».

Недавно девушка спрашивала: «Что чувствовал в тот момент?» А что там чувствовать? Тебе 21, статистики нет, шансов нет – ничего нет. Думал: просто дайте мне проявить себя! Но не давали. Были разные мысли, много копался в себе. Но заканчивать не хотел: понимал, что буду работать до конца, цепляться за шанс.

В «Балтике» нормально заиграть у Лантратова получилось только на второй год. Зато в Калиниграде Илья по-настоящему прочувствовал всю «прелесть» ФНЛ – клуб не мог обеспечить игроков горячей водой после матчей и тренировок: «У нас месяца три, всю осень декабря, на стадионе не было горячей воды, – вспоминает Илья. – В бочку для восстановительных процедур клали кипятильник и разогревали воду. А потом банками черпали – так и мылись. Зато задача у клуба была выход в РПЛ (смеётся)».

«Балтика» греет воду в душе кипятильником. Что интересного в ФНЛ Лидер сменился, «Зенит-2» валится вниз, Кононов посетил один из матчей.

Всего за «Балтику» Лантратов провёл 11 матчей. Потом был «Факел», где он наконец стал основным. Но в итоге там тоже не получилось – летом 2019-го в Воронеже решили собрать новую команду, и Илья остался без клуба. Спас звонок из «Химок»: «Талалаев хочет тебя видеть».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лантратова многие узнали после матча с «Зенитом» – он почти вытащил команду в финале Кубка, но пропустил с пенальти от Дзюбы. Сейчас он тащит «Химки» в чемпионате России и свой успех считает заслуженным

Самый яркий матч в карьере, по мнению самого Ильи, он провёл в финале против «Зенита». У Лантратова почти получилось сыграть на ноль – с опасными ударами Малкома и Дзюбы он справлялся удачно. Но вот перехитрить Дзюбу во время пенальти не смог: до последнего пытался стоять и смотреть на нападающего, чтобы переиграть Артёма психологически, но в итоге завалился, а мяч нападающий «Зенита» отправил в другой угол.

Мне миллион раз снилось, как я дебютирую в РПЛ при больших трибунах. Постоянно переживал во сне этот момент с самого детства: и в интернате, и в «Локо», и в Ярославле, когда не играл. Получилось, что несколько лет играл только во снах (смеётся). А потом просыпался и понимал – ничего не было. Но в итоге сон сбылся. После дебюта такое уже не снится.

Как и любой спортсмен, Илья мечтает сыграть за сборную, а вот об отъезде в Европу говорит осторожно: «Мне 25 лет, надо смотреть на вещи реально. В 18-20 об этом можно было бы рассуждать, сейчас – гораздо сложнее. Но я буду рад уехать в любой чемпионат, если позовут».



За восемь лет карьеры на профессиональном уровне Лантратов провёл чуть больше 50 матчей, но наконец-то добился успеха: «Химки» справляются с задачей сохранить место в РПЛ (по итогам первого круга клуб сумел выбраться даже из зоны стыковых матчей), а Лантратов – один из лидеров команды.

В «Спартаке» зачехлили, а в «Химках» расцвёл! Мирзов снова в порядке Тедеско уже жалеет о своём решении?

«На самом деле, я не удивляюсь, как всё в итоге получилось, – говорит Илья о своей карьере. – Это же не с небес упало, раз – и РПЛ. Я много лет трудился и терпел. Этот путь нужно было пройти».