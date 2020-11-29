Моуринью снова покоряет АПЛ. Как португалец изменил «Тоттенхэм»

В прошлом сезоне долгая и стабильная эпоха Маурисио Почеттино подошла к концу — после финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» исчерпал все свои ресурсы, выдохся и закис. Крайним сделали, конечно же, тренера, а не руководство. Разбираться в причинах произошедшего уже нет смысла — с очередным приездом Жозе Моуринью в Лондон для «Тоттенхэма» наступило новое время.



Изначально фигура португальца вызывала большие вопросы — с учетом его устаревшей игровой философии, а также итогового завала в «Челси» (второй заход) и «МЮ». Но прошедший год показал, что Жозе все еще хорош — успешно играет большие матчи и наконец-таки выстроил в «Тоттенхэме» эффективную и при этом очень простую систему игры. Прямо сейчас «шпоры» в АПЛ занимают второе место, отставая на одно очко от «Ливерпуля» при игре в запасе.

Если взять период с момента прихода Моуринью в «Тоттенхэм», то больше очков в чемпионате набирали только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Но на другой чаше весов — вылет из 1/8 финала Лиги чемпионов и серия откровенно дурацких матчей в АПЛ во второй части сезона-2019/20 (поражение от «Шеффилда» — яркий пример). Однако на то были свои причины — в частности, Кейн и Сон сначала выбывали из-за травм, а потом долго набирали оптимальную форму. Сейчас оба футболиста в огне — логично, что и «Тоттенхэм» в атаке выглядит совершенно по-другому.

В лучшую сторону изменился психологический климат в команде, который при позднем Почеттино создавал гнетущую атмосферу в раздевалке (о чем говорили и сами футболисты). Тренерская карьера Моуринью в плане отношений с игроками напоминает качели — его то безмерно обожают («Порту», первый заход в «Челси», «Интер»), то намеренно сливают (конец второго захода в «Челси», третий сезон в «Реале», поздний период в «МЮ»). Сейчас Жозе снова на стадии ровных взаимоотношений с футболистами.

The Athletic в своем материале об итогах года Моуринью в «Тоттенхэме», в частности, отмечает, что тренер нашел подход к Н'Домбеле — напомню, что прошлым летом клуб выложил за него нехилые для Леви 60 млн евро. Почеттино ставил на француза как на одного из тех, кто даст затухшей команде новый импульс. Однако Н'Домбеле закис вместе со всеми и выпал из основного состава. И даже с Моуринью не сразу получилось найти общий язык. Впрочем, Жозе как-то нашел ключ к французу и теперь все видят другого Н'Домбеле — с теми качествами, которые он ярко демонстрировал в «Лионе».



Не повезло только Деле Алли — после яркого отрезка непосредственно после прихода Моуринью, когда англичанин мощно смотрелся в роли АПЗ, Алли заметно просел в уровне игры и стал резервистом. Но очевидно, что без Алли стало только лучше. В остальном Жозе вдохнул новую жизнь в Эрика Дайера и Тоби Альдервейрельда, которых забраковал Почеттино — прямо сейчас новая связка ЦЗ рубится на поле из последних сил, а оба футболиста стали одними из героев встречи с «Манчестер Сити» в последнем туре.

Гарет Бэйл Фото: Getty Images

У команды наконец-то есть баланс на поле, игроки мотивированы — требовалось только выработать эффективный стиль для обеспечения результата. И «Тоттенхэм» его выработал.



Но сначала стоит заострить внимание на трансферной кампании «Тоттенхэма» — в этом плане отношения Леви и Моуринью очень контрастируют по сравнению с тем, что было у Почеттино (особенно в его последних сезонах). Во-первых, Моуринью подтянул весь свой авторитет и, в частности, дружбу с Жорже Мендешем для точечного усиления состава. Непосредственно через Мендеша в клуб завезли Доэрти и Карлоса Винисиуса (в деле его еще не видели, но это отличный бэкап в том случае, если что-то произойдет с игроками атаки). Во-вторых, Леви спокойно раскошелился на Хёйбьерга и Регилона, которые прямо сейчас мощно прокачивают качество игры «Тоттенхэма».

Возвращение Бэйла — уже личная инициатива Леви, но разве Моуринью отказался бы от такого варианта, пусть даже в последнее время мозгом Гарета управляет клюшка для гольфа? В общем, это был именно тот подход, которого так не хватало «Тоттенхэму» Почеттино. Значит, аргентинец не смог нормально донести свои мысли до руководства. А у Жозе это магическим образом получилось.

Что касается качества игры, то здесь очевиден прогресс по двум основным составляющим — оборона «Тоттенхэма» пришла в порядок (хотя и случаются провалы вроде концовки матча с «Вест Хэмом»), а в атаке больше моментов у чужих ворот создает только «Ливерпуль» (у «Тоттенхэма» 16.77 xG в 9 матчах). По сути, в этом соотношении «Тоттенхэм» вышел на свой лучший уровень качества за последние два года.

Синяя линия — созданные моменты, красная линия — допущенные

У «Тоттенхэма» нет кадровых проблем? и сейчас Моуринью использует все ресурсы по максимуму

Прошлый сезон «Тоттенхэма» получился скомканным не только из-за переходного тренерского периода — уже при Моуринью команда не могла полноценно рассчитывать на свою главную ударную мощь в лице Сона и Кейна. Оба зимой выбыли на продолжительное время, что привело к проблемам в Лиге чемпионов и к потере очков в чемпионате. Казалось, что весенняя пауза пойдет «Тоттенхэму» на пользу — убойная парочка успеет восстановиться, однако вернувшиеся Сон и Кейн пришли в себя ближе к самой концовке сезона.



Перезарядив батарейки, «Тоттенхэм» обрушил на соперников всю мощь своего атакующего механизма, где основной темп задают Сон и Кейн. Во-первых, Жозе переосмыслил роль Кейна, сдвинув его в глубину — внезапно в Гарри открылся талант распасовщика (уже 9 голевых передач в АПЛ — просто удивительный результат). При этом Кейн сохраняет способность угрожать чужим воротам самостоятельно — во время атак вторым темпом, на стандартах и в других подобных ситуациях. Это делает Кейна самым универсальным игроком атаки «Тоттенхэма» прямо сейчас.

Гарри Кейн (слева) Фото: Dave Thompson/Getty Images

Во-вторых, Моуринью максимально эксплуатирует самые сильное качество Сон Хын Мина — его скорость. «Тоттенхэм» уже автоматически бросает передачи в свободные зоны под ускорения Сона, а если кореец перекрыт, то разворачивает атаки в других направлениях (свободным пространством пользуются крайние защитники и другие атакующие игроки, даже тот же Кейн, если поднимается выше). Обороняться против такой команды очень тяжело. Настоящая катастрофа случилась, например, с «Саутгемптоном», который был размазан по газону этими передачами из глубины. Показательное избиение «МЮ» — из той же оперы, даже с учетом того, что большую часть матча «Манчестер Юнайтед» играл в меньшинстве.



Кажется, что атакующие паттерны «Тоттенхэма» примитивны — это действительно так, но если вы поставите себя на место обороняющихся, вы сломаете мозг, чтобы предугадать, через какую зону «шпоры» развернут свою атаку. Или куда побежит Сон, способный пробить как с левой, так и с правой ноги. В последнем туре «Манчестер Сити» был казнен простыми вертикальными атаками, которые разворачивались следующим образом:



1. После короткого розыгрыша штрафного Н'Домбеле увидел, как Сон врывается в свободный коридор между Диашем и Канселу (обратите внимание, как Кейн рывком увел за собой Лапорта и сломал линию обороны «Манчестер Сити»).

2. «Манчестер Сити» потерял мяч, Альдервейрельд моментально переводит его в центр на Кейна, который далее потащил мяч, создав ситуацию 3v3. В свободную зону слева ворвался «лишний» Ло Чельсо

Эталонный пример эффективной работы атакующего механизма «Тоттенхэма» — игра с «Саутгемптоном», которая стоила Джеку Стивенсу места в стартовом составе (был одним из лучших у Хазенхюттля во второй части прошлого сезона, если что). Кейн уничтожал соперника передачами из глубины, а Сон — идеальными рывками в темп этих передач.



С другой стороны, если «Тоттенхэм» на длительный срок потеряет хоть кого-нибудь из этой парочки (у крайних защитников есть надежные бэкапы — Дэвис и Доэрти отлично поддерживают атаки, хоть и не обладают такой высокой скоростью как Регилон и Орье), то результативность команды и интенсивность создания опасных моментов предсказуемо упадут. Но пока все здоровы. И «Тоттенхэм» разрывает.

Пьер-Эмиль Хейбьерг — возможно, главный герой нового сезона в составе «Тоттенхэма»

Понятное дело, что основное внимание приковано к фигурам Кейна и Сона, но то, как вписался в игру команды Хейбьерг, уже позволяет назвать его трансфер одним из лучших для «Тоттенхэма» за последние годы. Датский хавбек в каждом матче выполняет потрясающий объем работы — как в обороне, так и в продвижении мяча. В игре с «Манчестер Сити» Хёйбьерг старательно выдавливал соперников из зоны перед штрафной, а также собрал наибольшее в составе «Тоттенхэма» количество возвращений владения (10). С «Вест Бромвичем» чаще Хёйбьерга (12) мяч команде возвращал только Дайер (16). Против «Брайтона» датчанин снова был королем — 13 recoveries, причем 7 из них — на чужой половине поля.



В свое время потенциал Хёйбьерга разглядел Гвардиола — подтянул его к основе «Баварии» и надеялся, что молодой игрок вырастет в нового Бускетса. Но вскоре стало очевидно, что Хёйбьерг представляет собой более оборонительный типаж опорного полузащитника (хотя и неплох в работе с мячом, но в этом плане до Бускетса точно далеко). Зато в «Саутгемптоне» раскрылось сильнейшее умение датчанина — он читает игру и прекрасно чувствует момент для того, чтобы пойти в отбор или обозначить давление. В прошлом сезоне суммарно только Ндиди, Уорд-Прауз и Норвуд чаще Хёйбьерга возвращали своим командам владение мячом — при том, что Пьер-Эмиль сыграл в 30 матчах АПЛ из 38.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг Фото: Kirsty Wigglesworth/Getty Images

Показательно, что ярче всего эти скиллы Хёйбьерга проявились в больших матчах — против «МЮ» и «Манчестер Сити». Не стоит забывать про отличную форму других игроков обороны (те же Дайер и Альдервейрельд наглухо закрыли штрафную и заблокировали огромное количество ударов «Манчестер Сити»), но Моуринью спокойно доверяет Хёйбьергу игру против самых опасных в плане созидания игроков. В последнем туре от Пьера-Эмиля заметно пострадал Кевин Де Брёйне, который откровенно потел в поисках пространства и уходил глубоко на правый фланг. Про Родриго вообще лучше не вспоминать — очередной «новый Бускетс» на фоне старого «нового Бускетса» Хёйбьерга выглядел как потерянный школьник.



С мячом в «Тоттенхэме» Хёйбьерг работает просто, но эффективно — избегает слишком рискованных передач, но при этом отлично чувствует моменты, когда у «Тоттенхэма» есть шанс развернуть быструю вертикальную атаку.



Такой надежный, работоспособный и универсальный центральный полузащитник отлично вписывается в картину нового «Тоттенхэма», а с каждым матчем уверенность Хёйбьерга в себе растет все больше. Моуринью также отмечал высокий интеллект игрока и признался в том, что с помощью советов Хёйбьерга в сентябре был уничтожен «Саутгемптон»: «Он совсем недавно играл за них и помог нам проанализировать и понять, как играет эта команда. Поэтому мы знали, что они очень рискуют. Защитники оставляют позади много пространства. Движением Кейна мы их убили».

У «Тоттенхэма» очень сильные атакующие фланги

Казнь «Манчестер Юнайтед» во много была обеспечена благодаря агрессивным подключениям Регилона и Орье — оба при быстрых переходах мяча разрывают свободное пространство и перегружают штрафную соперника бесконечными кроссами и прострелами (показатель ожидаемых ассистов в среднем за игру — 0.23 у Регилона и 0.25 у Орье). Справиться с такой интенсивностью крайне тяжело — тот же «Ливерпуль» с Робертсоном и Трентом возвел эффективное использование крайних защитников в абсолют.



При этом у Моуринью есть варианты с использованием Дэвиса и Доэрти — об этом я писал выше. Добавьте к этому постоянно блуждающих в поисках мяча Сона и Кейна, наличие Бэйла в составе и подстраховку в лице Хёйбьерга, Сиссоко и Альдервейрельда с Дайером, которые набрали отличную форму — такая команда способна наращивать темп давления на чужие ворота и превращать любой потенциальный контрвыпад в смертельный.



Одним из основных принципов философии Моуринью является то, что в оборонительной фазе он не хочет видеть халтурщиков (по этой причине у него были проблемы с Алли и Н'Домбеле, кстати) — даже привычно привозной Орье дисциплинированно возвращается назад и отрабатывает свои позиционные провалы. Сейчас у «Тоттенхэма» есть четкое понимание того, что хочет Жозе — не допускать ошибки у своих ворот и при этом жестоко наказывать соперника за недоработки.



Форма крайних защитников позволяет четко удерживать этот баланс, обеспечивая команду быстрым переходом из оборонительной фазы в атакующую, естественно, при поддержке центральных хавбеков (и даже центральных защитников) и опускающегося в центр поля Кейна.



Ну а сам Жозе мотивирует защитников самыми разными способами. На днях в «инстаграме» тренера «Тоттенхэма» появилось фото, где Моуринью и Регилон уплетают хамон. Подпись гласит, что «Обещание есть обещание. Это стоило мне 500 фунтов, но я держу слово». Все очень просто — Жозе пообещал Регилону крутой презент, если в матче с «Манчестер Сити» его ни разу не обыграет Рияд Марез. Регилон был одним из лучших на поле в тот вечер.

Нормальный вратарь

Льорис давно уже входит в число топ-голкиперов АПЛ. Если комплексно подходить к анализу его игры, то у Льориса есть все — отличный шотстоппинг, сносная игра на выходах, ввод мяча в игру. Портят впечатление только нелепые привозы, которые Льорис старательно копит в каждом сезоне — да, он компенсирует это отличными спасениями, но подсознательно от Льориса всегда можно ждать что-то странное.



Тем не менее, в этом сезоне Льорис не совершал ошибок, которые напрямую привели к пропущенному голу. Однако нет и мощнейших цифр на дистанции в 9 стартовых туров — процент сэйвов даже ниже привычных показателей Льориса в этом компоненте (сейчас Уго забирает 70.97% ударов в створ — Лено и даже Дарлоу ловят больше), а по предотвращенным голам француз даже забрался чуть в минус (- 0.36, грубо говоря, ты и Кепой не был, но и до вершин не добрался). В этом сезоне мощно спасают свои команды другие голкиперы — тот же Дарлоу (как раз с «Тоттенхэмом» провел лучший свой матч) или Ареоля. Но им и бьют чаще. А вот жесткого перекоса в минус у Льориса нет — в отличие от Де Хеа (пропустил на 2 гола больше ожидаемого), Пикфорда (тоже 2) или Райана (вообще 3).

Уго Льорис Фото: Getty Images

Поэтому нынешнюю форму Льориса можно назвать «нормальной» — причем это голкипер такого уровня, что в отдельно взятом матче Уго спокойно может улучшить свою общую статистику. Просто таких «вратарских» игр у него еще не было. Это как раз следствие того, что «Тоттенхэм» стал надежнее в обороне — от Льориса требуется просто не совершать ошибок. Он их и не совершает.



Резюмируя, «Тоттенхэм» прибавил в созидании у чужих ворот, наладил вертикальную доставку мяча вперед, Кейн освоил новую и уникальную для себя роль, а рядом с Хёйбьергом заиграли Н'Домбеле и Сиссоко. Жозе теперь ставит не только на рывки Сона, но и на подключения крайних защитников. У «Тоттенхэма» отличный резерв и комфортный психологический климат, который позволяет забыть холодные времена позднего Почеттино.

Из девяти матчей «Тоттенхэм» вчистую уступил сопернику только в одном — это был первый тур против «Эвертона», когда не нашлось противоядия от Хамеса (даже Хёйбьерг не помог). «Ньюкасл» откровенно отскочил (Дарлоу заслужил памятник за ту игру), а «Вест Хэм» чудесным образом отыгрался после 0:3 — в других матчах «Тоттенхэм» был в огне, реализовывал моменты и сохранял высокий уровень концентрации в обороне.



Кажется, Жозе снова в большой игре.