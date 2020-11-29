Забивал за «Зенит» и сборную России, а теперь играет только в карты. Куда пропал Бухаров

Александр Бухаров — загадочная фигура для российского футбола. Считался одним из самых талантливых футболистов России, но быстро сдулся. Причин, по словам самого Александра, было множество. Весной 2019 года Бухаров провёл последний (на данный момент) матч в РПЛ, но о завершении карьеры официально не объявлял. Разбираемся, куда пропал футболист и чем он занимается сейчас.

Альтер эго Бухарова

Май 2010 года. В чемпионате России, проходившем по системе весна-осень, наступил перерыв. Однако, как это обычно бывает, скандалы возникают неожиданно. Спортивные СМИ буквально взорвала новость об участии Александра Бухарова в крупном турнире по покеру.

По сообщениям источника, нападающий казанского «Рубина» и национальной сборной принял участие в турнире Poker Stars Sunday Million (на тот момент самый крупный в мире онлайн-турнир по покеру). Начинался он каждое воскресенье в 22:30 по европейскому времени. Призовой фонд формировали участники, перечисляя фиксированный взнос в размере $200, а потом прибавляя к этой сумме ещё $15 при желании принять участие в следующем розыгрыше. В турнире приняли участие 8120 человек, а призовой фонд составил $ 1 624 000. За финальным столом оказался россиян из Казани под ником Timur Valeev. Как вы могли догадаться, это и был Александр Бухаров. Футболист в ту ночь занял итоговое шестое место, заработав $ 48 720 призовых.

Из запоминающегося: официальный блог PokerStars сообщил, что в момент, когда за столом было максимальное количество человек, началась делёжка, а Timur Valeev (Александр Бухаров) испытывал некие трудности с общением на английском. Пришёл русский переводчик, и выяснилось, что игрок из Казани хочет продолжить игру».



«У нас сейчас отпуск, — рассказывал футболист на следующий день. — Значит, есть время, а главное – возможность провести ночь без сна. Компанию мне составил защитник хоккейного «Ак Барса» Андрей Первышин, тоже продержавшийся в игре достаточно долгий срок. Откровенно говоря, результат очень удивил, а сама игра захватывала».

Обиженный Спаллетти. Провал в «Зените». Депрессия

Июнь 2010-го. Любимец казанской публики Александр Бухаров, блиставший под руководством Курбана Бердыева в «Рубине», привлёк внимание «Зенита». Спустя месяц Бухаров перешёл в питерскую команду за € 12 млн.

«В глубине души я не хотел никуда уходить, — делился воспоминаниями Бухаров с журналистами «БО». — Дома было всё так хорошо, у нас была отличная команда, и новый сезон начинался неплохо, мне удавалось забивать, чувствовал, что прогрессирую. Наверное, слезы после матча со «Спартаком» — это то самое внутреннее нежелание покидать родной дом. Питер хоть и манил, но был далеким и холодным, а Казань — такая близкая и уютная».

Начиналось всё неплохо: в стартовых играх забил «Локомотиву» и «Томи». После была 9-матчевая безголевая серия, но в чемпионском матче Бухаров сделал дубль в ворота «Ростова». Тогда никто и подозревать не мог, что мощный нападающий в Санкт-Петербурге скиснет.

Константин Зырянов и Александр Бухаров Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Мне было неуютно в Санкт-Петербурге, — продолжал Бухаров. — Мысль о возвращении в Казань в какой-то момент стала для меня навязчивой. Я только и думал о том, чтобы вернуться домой”.

Летом 2012 года «Рубин» готов был вернуть нападающего за € 8 млн. По словам футболиста, переговоры затянулись из-за схемы выплат по трансферу. «Зенит» требовал перевод одним траншем, «Рубин» предлагал оплату частями.

«В Питере знали, что выполнить их просьбу невозможно, — вспоминал футболист. — Меня почему-то не хотели отпускать. Я ждал, что клубы смогут договориться, до поздней ночи последнего дня трансферного окна, но компромисс найти не удалось. Тогда внутри меня всё окончательно сломалось. Позже Лучано Спаллетти говорил мне, что готов отдать меня в «Рубин» только за € 12 млн. Он вообще недолюбливал Бердыева, наверное, потому что часто ему проигрывал».

В 2011 году Бухарова спросили про тот самый турнир по покеру. Футболист заявил, что сыграл вместо друга.

«Про покер — это какой-то бред, — говорил нападающий в интервью клубной пресс-службе. — Да, был аккаунт, зарегистрированный на моего друга. Однажды он попросил меня сыграть, и я случайно выиграл, занял шестое место в турнире. Об этом сразу написали, и до сих пор думают, что я этим регулярно занимаюсь. В покер я уже давно не играю, у меня попросту нет на это времени. Пусть говорят на эту тему сколько угодно — такова работа журналистов, меня это не задевает так, как, допустим, незабитые мячи».

Футболист перестал выходить на поле. Спустя много лет Бухаров признался, что работа на тренировках казалась ему бессмысленной. Нападающий перестал ставить перед собой цели, а утешения искал в мире покера.

10 игроков, загубивших свою карьеру в «Зените» В Питере особый спрос на «людей Бердыева».

«Самое ужасное, что происходит — ты прекращаешь что-то требовать от самого себя. Я не пропускал тренировки, нет. Исправно ходил на все занятия, но делал все упражнения спустя рукава, уже особо не напрягался. После тренировок шел домой и сидел там один. В какой-то момент время стало уходить на покер. Не скрываю, что и раньше увлекался. В Казани проходили турниры, когда еще в покер можно было играть в открытых клубах, но грань всё равно не переходил. Был азарт, но удавалось себя в нужный момент останавливать, что-то даже получалось выигрывать».

Контролировать себя не удавалось: «Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать. Казалось, что этот ад будет длиться вечно». Бухаров тратил деньги направо и налево, давал в долг всем подряд и даже не спрашивал, когда вернут.

Один из показательных моментов питерской карьеры Бухарова — инцидент в петербургском аэропорту «Пулково». По информации «Фонтанки», приехавший уже навеселе футболист позволил себе несколько перейти границы допустимого. Если неаккуратно затушенный о палас окурок или разбитый бокал можно было списать на рассеянность или неаккуратность, то не слишком корректное приставание к лицам противоположного пола из числа обслуживающего персонала было расценено как обстоятельство, требующее присутствия правоохранительных органов. Из VIP-зала футболист последовал в полицейский участок. Отпустили лишь под утро.



Доставалось Александру и от болельщиков. Фанаты постоянно подшучивали над футболистом: «Эй, Бухаров, как там на лавке?», «Пусть Бухаров нам купит абоны» — слышалось из-за ворот стадиона «Петровский». Бухарову так надоело слушать издевательства, что он спросил у Зырянова: «А сколько там народа? Давай я им куплю эти абонементы, пусть только замолчат».

Аренда в «Анжи». Сотка на весах. Спаситель Бердыев

В 2014 году Бухаров перешёл в «Анжи» на правах аренды. Нападающий был у ужасной форме, а на вопрос Бердыева опустил глаза.

Бухаров: я заново начинаю карьеру Новичок «Анжи» Александр Бухаров откровенно рассказал о том, что у него не сложилось в «Зените» и чего он ждёт от нового этапа в карьере.

«Когда меня отправили в аренду в «Анжи», был уверен, что карьера закончена, — продолжал воспоминания Бухаров. — Летом 2014-го Курбан Бекиевич консультировал «Анжи». С Курбаном Бекиевичем тем летом пообщался всего пару раз. Первый разговор был о моём весе. «Саша, ты каким стал, сколько ты весишь?» — спросил Бердыев. Я опустил глаза, мне было стыдно называть цифру. Тогда весы показывали почти 100 килограммов».

Бухаров признавался, мамины манты — его слабость. Личный рекорд поедания мантов — 50 штук за день. Неудивительно, что весы показывали избыточный вес.

Александр Бухаров в «Анжи» Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

«Во второй раз Бердыев говорил со мной о весе уже в «Ростове», куда я перешел после «Зенита». Дела в новом клубе не наладились, мы влетали всем подряд, шли на последнем месте. Курбан Бекиевич незадолго до назначения встретился со мной, в тот момент он уже дал согласие, чтобы возглавить команду. Мы обсуждали дела в команде, говорили в целом о жизни. В конце беседы он сказал, что мне нужно худеть».

Но футболист подвёл тренера. Приехал на сбор с той же самой соткой. Тренировался отдельно от остальных, спустя время на весах красовалась цифра 93. Бухаров поделился диетой: с утра — только омлет и кофе, на обед — отварная курица и руккола, на ужин — рыба на пару с овощами.

«Если бы в конце 2014 года мне сказали, что я через пару лет забью гол в ворота «Манчестер Юнайтед», принял бы это за издевку, — признавался Бухаров. — Да и никто бы не поверил. Бердыев в «Ростове» вернул мне веру в себя, он вернул мне футбол».



Старания футболиста оценили и в сборной России. В 2017 году Бухаров получил вызов в национальную команду. В товарищеском матче с Бельгией нападающий забил дебютный гол за сборную. На тот момент ему было 32 года.

Бруну Алвеш, Александр Бухаров и Пепе. Матч сборных России и Португалии на Кубке Конфедераций — 2017 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Все, что у меня есть, — это заслуга мамы, — откровенничал Бухаров. — Моя мама — великий человек. Если бы не она, то сейчас у меня ничего бы не осталось, — говорил Бухаров. — Теперь прекрасно понимаю, что деньги — это совсем не главное. Вспоминаю, каким же я был глупым, когда не слушал Бердыева. Курбан Бекиевич мне говорил: «Саша, не думай ты о деньгах, думай о футболе — и всё будет». А я в ответ требовал: «Дайте мне новый контракт, дайте мне деньги. Почему у меня такая маленькая зарплата?» Сейчас, когда вижу новости или слышу, как молодые игроки рвутся за деньгами, думают о суммах в контракте и забывают о самом главном — футболе, говорю: «Какие же вы, ребята, наивные глупцы». Жаль, что я всё это понял только к 30 годам”.

Возвращение домой. Неудавшийся переезд в Иран. Игра в покер

В январе 2018 года Бухаров покинул «Ростов». «У меня была возможность остаться в «Ростове», футболисты хорошо защищены контрактами и нормами УЕФА. Мог спокойно получать зарплату и ждать выздоровления, но это было бы неправильно, такой путь я уже проходил. Сам попросил «Ростов» расторгнуть со мной контракт и отпустить восстанавливаться в Казань».

Александр Бухаров и самый важный тренер в его карьере — Курбан Бердыев Фото: РИА Новости

На полгода нападающий остался без команды, а летом подписал соглашение с «Рубином». Бердыев позвал к себе — Бухаров согласился. За 21 матч после возвращения в родную команду форвард ни разу не забил. Последний гол Бухарова датирован 26 ноября 2017 года («Ростов» — «Анжи» — 2:0). Последний раз в составе «Рубина» Бухаров выходил на поле 24 апреля 2019 года. По ходу встречи получил травму и был заменён на 33-й минуте при счете 0:0. До конца сезона Бухарова в заявке больше не было. Курбан Бердыев покинул клуб в июне, а с Бухаровым не стали продлевать контракт.

Владимир Рыков и Александр Бухаров (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Покорил РПЛ, побеждал «Барсу» с «Баварией», разозлил Федуна. Куда пропал Курбан Бердыев? Похоже, он готов вернуться.

По данным казанских СМИ, футболист хотел остаться в клубе. Не выдвигал запросов по зарплате, было лишь одно желание — закончить карьеру в родной команде. Но в «Рубине» он не остался, после чего, как утверждало издание «БО», впал в глубокую депрессию. Футболист обзавёлся семьей, в апреле прошлого года у него родился сын, он планировал осесть в родной Казани и сильно переживал, что клуб от него отказался.

Коллеги также сообщили, что Бердыев убеждал Бухарова в том, что нужно начать тренироваться индивидуально и готовить себя к переходу в новый клуб. Тренер обратился к Эдуарду Кундухову (реабилитолог, который ранее работал в его штабе в «Рубине») и попросил составить индивидуальный план тренировок для Бухарова. Дистанционно специалист вёл занятия с футболистом, который тренировался в обычном городском спортзале на протяжении нескольких месяцев. Зачастую Бердыев сам приезжал на тренировки, чтобы проконтролировать работу форварда. А если не мог этого сделать, отправлял в зал своего человека.

Всё было не зря. С предложением о переходе на футболиста вышел клуб из Ирана. Бухаров был готов к переезду за границу. Даже летал на просмотр в новый клуб, но в итоге трансфера не случилось. Всему виной злосчастная пандемия коронавируса.

По словам бывших одноклубников, Бухаров не смирился с завершением карьеры и ещё рассчитывает поиграть. Живёт с семьёй в Казани, ждёт предложений. И продолжает играть в карты.

На днях появилась новость, что, Бухаров практически ежедневно принимает участие в турнирах по покеру. С 19 августа экс-игрок «Рубина» принял участие в 1100 турнирах, а его «прибыль» равняется сумме минус $ 27 тыс.



Сомневаться в том, что это действительно бывший футболист сборной России, по словам источника, не приходится — его аккаунт подтвержден и подсвечивается плашкой «Лидер мнений».