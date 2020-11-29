Черчесов – добрый царь. Не обижается на ЦСКА, вступился за фанатов и снова всех переиграл

После горячего интервью Черчесова «Матч ТВ» произошло много важных событий.

Денис Казанский утвердился как добрый комментатор, который, в отличие от некоторых, задаёт острые вопросы, но с родителями такого персонажа лучше знакомить осторожно.

ЦСКА на официальном сайте ответил Черчесову двумя резкими заявлениями (скорее всего, формулировал Гинер, но сотрудники клуба сгладили ответы):

1. «Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ».

2. «Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот».

Евгений Гинер Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фанаты ЦСКА спели матом про Черчесова на матче Лиги Европы с «Фейенордом» и заинтересовали УЕФА: гомофобные кричалки могут нарушить жизнь клуба в еврокубках.

Поддержал Чалова – не наехал на Черчесова, а именно поддержал – Виктор Гончаренко. Назвал игрока «нашим сукиным сыном, которого надо оберегать» и перевёл обращение Черчесова в позитив: Фёдор должен по-футбольному разозлиться, а не обижаться, дуть щеки или делать важный вид.

Фото: «Чемпионат»

Предыстория окончена: с тех пор Черчесов дал ещё одно интервью, в котором снова шёл вперёд, а не извинялся, потому что по факту не перед кем: он намекал на Чалова, но не называл по имени; критиковал Заболотного, но со слов журналистов.



Хамство по жизни или в прямом эфире – плохо, но даже после неочевидного дня в прямом эфире Черчесов вырулил так, что он над ситуацией, а не наоборот.

Дал огня, разозлил и вывел на эмоции. В итоге ЦСКА пишет на сайте про физрука, а Черчесов в новом интервью милостив: вступается за народную профессию, обещает попросить у РФС за болельщиков ЦСКА (хотя надо бы в УЕФА), а ещё он рад, что клуб отреагировал на критику своего футболиста: «Если бы реакции не было, вот это было бы болезненно».

Фото: «Чемпионат»

Итого: публично не обиделся, похвалил ЦСКА и внешне спокоен, ведь проработает в сборной минимум до конца Евро-2020 (по информации «Чемпионата», позиции тренера сильны настолько).

Единственное последствие для Черчесова – он не друг болельщиков ЦСКА, хотя так было всегда, он же тренировал «Спартак» и вообще играл за него. По дороге в Казань фанаты ЦСКА активно распевали про лысого и усатого, продолжат это делать на трибунах в Москве и других городах.



Всё остальное – классика нашего тренера, который мужик после побед и хам – после 0:5. И, кажется, снова всех переиграл.

***

А теперь представим, что Гончаренко оказался прав. Чалов станет злее, возьмёт нападение в сборной и уедет в Англию. Черчесову снова отдадут честь?