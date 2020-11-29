«Я подвергся справедливой критике. Все стрелы заслуженно попали в меня». Черчесов объяснил

За последнюю неделю Станислав Черчесов второй раз даёт интервью — очень уж широкий резонанс получили высказывания главного тренера сборной в прямом эфире «Матч-ТВ». На этот раз Станислав Саламович пришёл в гости к Илье Казакову на телеканал «Россия-24», где ответил на многие вопросы, порожденные скандальным интервью.

Зачем пришёл на прямой эфир

— Я сам напрашивался на прямой эфир. Сам попросил, чтобы был Губерниев, у которого были вопросы. Хотел, чтобы беседа выглядела не сфабрикованной, а живой и эмоциональной. Я рассчитывал на эмоциональный разговор, чтобы мы что-то вскрыли. После каждого сбора спокойно общаемся. Когда спокойно говоришь, всё, видимо, как-то спокойно воспринимается. А когда есть драйв, эмоции и нерв, до наших болельщиков и журналистов что-то доходит. Что хотел, то и получил.

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Что было в перерыве и после эфира

— Хотел получить эмоций. И в перерыве эфира, и после него были жаркие дискуссии. Спасибо огромное журналистам, с которыми я беседовал. Мы его обсудили ещё после эфира. Были эмоциональные разговоры, потом мы сделали поздравительные мероприятия. Переговорили с Денисом Казанским, он меня пригласил в свою передачу с Сычёвым. Сказал, что попозже на чай приду. Я все эти передачи смотрю, они достаточно интересны. Но пока не хочу, потому что там надо рассказывать истории, а мне сейчас не до историй. Но я приду.

Что хотел сказать

— Я пришёл на эфир и не знал, что у меня будут спрашивать. Не хотел знать, какие будут вопросы. Меня спрашивали — я отвечал. Повторюсь, для меня важны эмоции, которые были. Добился определённых целей. Насколько неожиданной была реакция ЦСКА — Честно говоря, я спокойно отнёсся к этому. У них тоже есть взгляды. Если бы реакции не было, вот это было бы болезненно. По поводу болельщиков: не знаю, насколько РФС сможет повлиять на ситуацию, но я буду просить РФС, чтобы никаких санкций на болельщиков и клуб ЦСКА не накладывали.

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Почему РФС не выступил в защиту

— Меня не надо защищать. Есть результат, за который отвечает тренер. Я подвергся критике. На мой взгляд, абсолютно справедливой. Вопросов быть не должно. Критика должна быть: и после побед, и после таких резонансных поражений. Это тот случай, когда все стрелы заслуженно попали в меня.

Оскорбляет ли слово “физрук”

— Это хорошая профессия. Я вообще не вижу никаких проблем. Я с тренерами на связи. Буквально на днях общался с Гончаренко. Обсудили кандидатов в сборную, как они себя вели на сборе, какие нюансы я подметил, обсудили игру с «Фейеноордом», и как мы будем дальше работать вместе. Потому что ребята и в молодёжке могут играть, и мы их оценили. С Мусаевым общались, по Сафонову и его здоровью. У нас с каждым коммуникация. Если с моей стороны есть эмоциональный ответ или высказывание, то тема закрыта, в моём понимании. То, на что я не обращаю внимания, для меня не существует.

Станислав Черчесов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О наших клубах в еврокубках

— Чемпионат продолжается, еврокубки продолжаются. Убеждён, каждый клуб сделает для себя выводы. Все столкнулись с определённой ситуацией. Наши еврокубковые клубы начали сезон без паузы с дополнительной нагрузкой, ещё и игроки в сборную уезжают. Надо сделать анализ. Мы девять месяцев не встречались перед сентябрьскими сборами с командой. Я же помню наши ощущения. Мы сыграли с Сербией: сейчас начинается спокойный анализ. Поэтому и клубам нужно делать анализ своего выступления в еврокубках не сразу.

О ситуации с коронавирусом

— Мы столкнулись с этой проблемой в октябре, поэтому на ноябрьский сбор вызвали 24 футболиста: трёх оставили в Москве, потом они долетели. Убеждён, что УЕФА думает над этими вопросами. Сейчас у нас было три игры подряд: нам теперь что — 50 человек с собой брать? Это же неправильно. У нас некоторые люди до сих пор в Молдавии — из административного штаба. Они приболели, мы их там оставили. Случились нюансы, их лечат. Многого болельщик не знает, с чем приходилось сталкиваться.

О состоянии Сафонова

— Мы планировали, что Сафонов на последнем сборе сыграет один из матчей. Другое дело, что мы внимательно смотрим на состояние игроков, когда они приезжают на сбор. На Матвея выпала большая нагрузка: чемпионат, Лига чемпионов. Был подуставшим. К Турции выглядел уже более-менее нормально. Он об этом знает, был у меня в номере. Я и Стауче с ним беседовали. Когда случилась ситуация, пожелали ему скорейшего выздоровления, получил от нас напутствия. Он знает, как всё будет. Мы внимательно планировали: дебютировать надо вовремя, и когда ты в хорошем состоянии.

Матвей Сафонов (в центре) Фото: РИА Новости

Готов ли Гильерме быть первым номером сборной

— Он сыграл полный отборочный турнир, после игры с Сербией сыграл за «Локо» хороший матч. Так бывает: с Сербией у него был неудачный тайм. Ошибок-то не было, просто не выручил. Сейчас с «Атлетико» вот выручил. Свой уровень подтвердил. Не он первый, не он последний. Просто для нас это случилось не вовремя, чего греха таить.

Почему не рассказали о травме Соболева после матча с Сербией

— Если меня не спрашивают, я и не отвечаю. Но “ларчик просто открывался” — у него так случилось с коленом, когда вставал с кресла в раздевалке. Затем был щадящий режим тренировок, хотя у него никаких проблем не было. Если есть проблемы — мы освобождаем. У Зобнина, например, были проблемы после одного из упражнений, он два дня отдохнул, затем сыграл в матче. Соболев дальше тренировался, потому что проблем не было. Другое дело, что раз такая ситуация, футболист сам же должен чувствовать. Он был у меня два раза, мы обсуждали многие вещи, но он мне ничего не сказал. Созвонимся, пока пускай занимается своим коленом. Он же точно знает, что было.

Насколько было сложно выбрать капитана

— Я разговаривал с Жирковым, поделился своими соображениями. Он дал понять, что ему было бы некомфортно в этой роли. Мнение Жиркова для меня было важным. Остались Кудряшов, Джикия — более опытные футболисты. Так как Кудряшов с Молдавией не играл, мы приняли решение, что капитаном будет Джикия. Каждую игру не хочется назначать нового капитана, Джикия этот сбор отработал как капитан. После матча с Сербией вышел и ответил, как настоящий капитан. Сбор мы с ним ещё не обсуждали. Что касается Жиркова, то жалко, что его 100-й матч прошёл так. Про это никто не говорил. После прилёта мы поговорили, я обнял его и напутствовал дальше.

Когда Дзюба вернётся в сборную

— Дзюба вернётся в сборную в марте в качестве капитана. Когда эта ситуация произошла, мы были на базе: собрались и думали, что делать. Говорю откровенно, и ему некомфортно было мне звонить, да и мне тоже. Я попросил Безуглова позвонить Артему, узнать, как состояние, чтобы мы приняли решение. Наверное, он тоже находился в прострации. Передали привет от моего имени. История не самая приятная, но хотели, чтобы он оставался дома после матча и закрыл эту историю. Пару дней назад общались с Дзюбой по скайпу, важно было видеть друг друга. Решение было выдержанным.

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Как мы его предали, если сразу же пошли на контакт? Может, это помогло ему, когда он забил гол «Краснодару». Артём был не в прострации, он знал нашу реакцию, знал, что главный тренер просил передать привет. Не буду говорить, о чем мы общались пару дней назад, но по-отечески я его немного пригладил. Ответ сейчас у меня четкий: в марте здоровый и готовый Дзюба будет капитаном.

О количестве спринтов и интенсивности, которые приводил в пример Черчесов на прошлом интервью

— Интенсивность игры зависит от того, с какой скоростью ты играешь. Если делаешь один спринт за час — это не интенсивность. Здесь я не согласен с Михашенком, который писал об этом. Играет «Лацио» и «Зенит», «Лацио» на 600 метров спринтовой работы сделало больше. «Севилья» тоже пробежала больше, чем «Краснодар». Значит, со структурами у них нормально. Игра Россия — Испания под это подходит: нужно было бегать, чтобы нашу структуру латать, соперник был на порядок выше. Здесь я полностью согласен с Михашенком.

Будет ли вызван Заболотный на следующий сбор

— Следующий сбор у нас в марте. Это настолько далеко и неправда… Три дня назад разговаривал с ним по видео. Эту ситуацию мы обсудили, наметили моменты, над которыми надо поработать. У него есть моменты, Антон работает на команду. Он много помогает нам в создании большинства и прессинга. Это хорошо, но теперь надо реализовать моменты, и у нас будет ещё один нападающий.

Антон Заболотный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Формула, когда мы можем рассчитывать на успех сборной

— Что касается долгого и изнурительного сбора, как было при Хиддинке и в 2018 году перед ЧМ, слово изнурительный я бы не стал употреблять. Я бы сказал — правильно организованный. Опять же, чтобы хорошую работу провести, футболисты должны быть готовы. Пару дней назад мы с Никитой Павловичем обсудили сбор, он знает, что означает словo only: только хорошая подготовка даст нам возможность быть такими, какими мы должны быть.



Конечно, за два года после чемпионата мира мы поменяли методику. К ЧМ мира готовились через контрольные матчи, а после были отборочные матчи. Это абсолютно другая философия и подход.

Матч с Молдавией — товарищеский или контрольный?

— Что касается вымпела в игре с Молдавией, где было вышито friendly game, а не control game — это упущение. Надо менять. Другое дело — я этого не видел, наверное, это не принципиально. Последний матч по нам сильно ударил, будем делать заметки. Такое же состояние было после Катара.



Думаю, там до сих слышен мой эмоциональный всплеск, который был после игры. Потом мы сделали шаг вперёд, и все игры проходят от ножа. В этот раз не удалось. Ещё раз повторяю, если случилось, то это мое упущение. Надо делать выводы. Есть объективные причины, которые могут повториться: болезни, травмы никто не отменял. Мы работаем для того, чтобы давать результат.