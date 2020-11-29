Месси почтил память Марадоны во время матча. И поплатился за это

«Это очень грустный день как для всех аргентинцев, так и для футбола. Он ушёл, но останется с нами, потому что Диего вечен. Всегда буду помнить прекрасные моменты, которые пережил вместе с ним. Хочу выразить соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром». Именно так Лионель Месси высказался о смерти Диего Марадоны.
Но если бы Месси ограничился лишь тёплыми словами, он не был бы Месси.
Марадона — особенный человек в жизни Лео. Постоянные сравнения с легендарным аргентинцем, критика от самого Диего — всё это сопровождает Месси всю жизнь. Болельщики ждали яркого перформанса и… дождались!
В матче 11-го тура Ла Лиги «Барселона» разгромила «Осасуну» — 4:0. Последний из четырёх голов каталонцев в этой игре забил Лионель Месси.
После взятия ворот соперника Лео отдал дань памяти легендарному соотечественнику Диего Марадоне. Месси продемонстрировал футболку аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером. Именно под таким номером выступал за аргентинскую команду Марадона в 1993 году. Сам Лео играл за молодёжку «Ньюэллс Олд Бойз» с 1995 по 2000 год.
Действительно не нужно слов.
За яркий перформанс Месси получил жёлтую карточку. Арбитр, как и все собравшиеся болельщики, всё понимал, но регламент есть регламент.
Очередной красивый жест от Лео. Месси — человечище!
Диего Марадона умер 25 ноября в результате отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Прощальная церемония с легендой прошла в президентском дворце. Марадону похоронили на кладбище Bella Vista, неподалёку от Буэнос-Айреса, рядом со своими родителями.
- 29 ноября 2020
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