Лучший матч Кокорина в этом сезоне! «Спартак» выиграл, и теперь у РПЛ три лидера

«Спартак» победил дома «Ротор» и догнал по количеству очков ЦСКА с «Зенитом». Борьба за золото РПЛ, можно сказать, начинается с нуля. Через три тура, 16 декабря команды Доменико Тедеско и Сергея Семака сыграют в Санкт-Петербурге перед уходом на зимний перерыв.

Дисквалификация Айртона за перебор жёлтых карточек вновь открыла дорогу в основу Наилю Умярову. Молодой полузащитник вышел в центре поля, а Роман Зобнин опять превратился в правого «бровочника». Левый фланг по воле Тедеско закрывал Виктор Мозес.

«Ротор» не закрывался, старался лететь в контрвыпады группой из четырех игроков (пара форвардов плюс фланговые полузащитники Зурико Давиташвили и Фламарион), поэтому «Спартак» и сам получил возможность атаковать на скорости. Преимущество красно-белым обеспечивало в том числе энергичное, умное движение Александра Кокорина. Девятый номер становился дополнительной опцией между линиями и создавал численное преимущество в правом полуфланге. Неудивительно, что именно Кокорин заработал пенальти, с которого «Спартак» открыл счёт.



Судья Николай Волошин из Смоленска сперва назначил штрафной, но система VAR исправила его ошибку. Давиташвили на самом деле сфолил (удар соперника рукой), и действительно сделал это внутри штрафной. Кокорин легко, изящно забил с «точки». Форвард пробил в правый от себя угол, а редкий для РПЛ вратарь-легионер Йосип Чондрич прыгнул в другую сторону.

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За 45 минут Кокорин сделал 33 касания мяча и отдал три паса под удар.



«Ротор» совсем не напоминал безнадёжного аутсайдера, забившего меньше всех в чемпионате. Эпизодически гости неплохо комбинировали и разбивали спартаковский прессинг. Вполне могли отыграться до перерыва. Особенно будь побольше мастерства у волгоградского Понсе – Андреса. Преимущество «Спартака» по ударам в первом тайме оказалось небольшим – 10:7 (в створ – 3:2). Команда Тедеско вроде бы контролировала игру, однако этот контроль не был устойчивым.

«Спартак» не справится с аутсайдером чемпионата? Прогнозы на 16-й тур РПЛ Неужели красно-белые позволят ЦСКА и «Зениту» уйти в отрыв?

В начале второй половины «Ротор» выдал довольно мощный отрезок, причём во многом из-за того, что спартаковцы сами спешили, суетились и совершали большое количество невынужденных потерь мяча. В одном из эпизодов Давиташвили требовал пенальти за попадание мяча в руку Самуэля Жиго, но никакого нарушения там не было – француз не увеличивал площадь тела за счёт руки. Если и есть вопросы к судье, то по следующему эпизоду. Волошин поспешил дать свисток на подаче углового, когда Жиго упал в борьбе с Седриком Гогуа, ведь мяч оказался в сетке ворот. Арбитру стоило отложить свисток до завершения момента, а потом подождать подсказки коллег с VAR. Всё-таки контакт Гогуа с Жиго по своей силе напомнил контакт Эсекьеля Понсе с Евгением Черновым в эпизоде с голом из матча «Краснодар» – «Спартак».

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Как бы то ни было, красно-белые страдали. Кокорин после перерыва хуже помогал обеспечить переход из обороны в атаку. К середине тайма, когда Тедеско заменил форварда, в активе Александра было лишь пять касаний мяча. Впрочем, ещё одну передачу под удар летний новичок успел сделать до ухода с поля. Очевидно, это пока лучший матч для Кокорина.



После этого «Спартак» вернул себе игровое преимущество. Чаще отбирал, перехватывал и подбирал мяч, доставлял его в штрафную Чондрича. Москвичи во втором тайме значительно превзошли волгоградцев по ударам – 11:6 (в створ – 4:3). Казалось, ещё чуть-чуть, и хозяева снимут все вопросы о победителе. Судья мог дать ещё один пенальти в пользу «Спартака». Однако этого не случилось, и красно-белые получили напряжённую концовку. Илья Кутепов, появившийся на поле на 88-й минуте, исполнил… центрфорварда. Нашёл Тедеско замену Александру Соболеву! Тем не менее в компенсированное время хозяева всё же забили второй гол: Жиго после подачи углового продавил Соломона Кверквелию и точно пробил головой.



«Спартак» прервал трёхматчевую безвыигрышную серию.