Судьи вновь ошиблись против «Спартака»! Теперь у команды отняли пенальти

Шестнадцатый тур чемпионата России завершался матчем «Спартака» и «Ротора» в Москве. Хозяева переиграли волгоградцев 2:0, но уверенной победу, несмотря на счёт, назвать нельзя. Второй гол красно-белые забили уже в компенсированное время, а «Ротор» вовсе не выглядел аутсайдером в этом матче – нанёс 12 ударов по воротам и до конца претендовал на очки. Но для «Спартака» всё могло закончиться гораздо спокойнее – на 60-й минуте главный арбитр встречи Николай Волошин показал жёлтую карточку Ларссону за симуляцию, хотя мог назначить в ворота гостей 11-метровый удар. Претензии к судье были и у гостей, а первый гол «Спартак» забил с пенальти. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал спорные решения судьи в этом матче.
Слово Федотову:
Момент с назначением пенальти в ворота «Ротора» на 14-й минуте.
– Давиташвили с применением рук боролся за мяч и ударил Кокорина в лицо. Назначить 11-метровый в ворота «Ротора» – верное решение. Вопрос: почему Волошин при хорошей позиции сам это не заметил? Ещё и вынес на два метра из штрафной.
Эпизод с попаданием мяча в руку Жиго на 54-й минуте и отменённым голом Гогуа на 56-й.
– Момент с попаданием мяча в Жиго – это не 11-метровый удар, это не игра рукой. Рука и Жиго находилась в естественном положении, мяч попал рукав, а ими сейчас можно играть. Но даже если бы он попал не в рукав, то рука была в естественном положении. Что касается отменённого гола Гогуа на 56-й минуте, то он толкал Жиго руками в грудь, это нарушение правил.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.
Почему арбитр не назначил пенальти после столкновения Ларссона и Чондрича и должен ли был судья сразу остановить игру?
– Контакт между Джорданом и вратарём «Ротора» был. Вратарь положил нападающему «Спартака» ногу на голеностоп, после чего Джордан уже стал заваливаться. Симуляции тут не было, в ворота «Ротора» следовало назначить 11-метровый удар. Нужно ли было сразу останавливать игру? При симуляции арбитр должен сразу останавливать матч и назначать свободный удар. Но моё мнение – «Спартак» должен был бить пенальти, Джордан не симулировал.
- 29 ноября 2020
-
22:11
-
22:11
-
22:05
-
22:04
-
21:57
-
21:55
-
21:49
-
21:43
-
21:39
-
21:32
-
21:30
-
21:25
-
21:13
-
21:11
-
20:57
-
20:57
-
20:49
-
20:47
-
20:34
-
20:33
-
20:24
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
19:56
-
19:52
-
19:45
-
19:43
-
19:32
-
19:28
-
19:27
-
19:24
-
19:16