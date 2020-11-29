Судьи вновь ошиблись против «Спартака»! Теперь у команды отняли пенальти

Шестнадцатый тур чемпионата России завершался матчем «Спартака» и «Ротора» в Москве. Хозяева переиграли волгоградцев 2:0, но уверенной победу, несмотря на счёт, назвать нельзя. Второй гол красно-белые забили уже в компенсированное время, а «Ротор» вовсе не выглядел аутсайдером в этом матче – нанёс 12 ударов по воротам и до конца претендовал на очки. Но для «Спартака» всё могло закончиться гораздо спокойнее – на 60-й минуте главный арбитр встречи Николай Волошин показал жёлтую карточку Ларссону за симуляцию, хотя мог назначить в ворота гостей 11-метровый удар. Претензии к судье были и у гостей, а первый гол «Спартак» забил с пенальти. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал спорные решения судьи в этом матче.

Лучший матч Кокорина в этом сезоне! «Спартак» выиграл, и теперь у РПЛ три лидера Красно-белые сравнялись с «Зенитом» и ЦСКА. Кто по игре фаворит в гонке за золото?

Слово Федотову:

Момент с назначением пенальти в ворота «Ротора» на 14-й минуте.

– Давиташвили с применением рук боролся за мяч и ударил Кокорина в лицо. Назначить 11-метровый в ворота «Ротора» – верное решение. Вопрос: почему Волошин при хорошей позиции сам это не заметил? Ещё и вынес на два метра из штрафной.

Эпизод с попаданием мяча в руку Жиго на 54-й минуте и отменённым голом Гогуа на 56-й.

– Момент с попаданием мяча в Жиго – это не 11-метровый удар, это не игра рукой. Рука и Жиго находилась в естественном положении, мяч попал рукав, а ими сейчас можно играть. Но даже если бы он попал не в рукав, то рука была в естественном положении. Что касается отменённого гола Гогуа на 56-й минуте, то он толкал Жиго руками в грудь, это нарушение правил.

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Почему арбитр не назначил пенальти после столкновения Ларссона и Чондрича и должен ли был судья сразу остановить игру?

– Контакт между Джорданом и вратарём «Ротора» был. Вратарь положил нападающему «Спартака» ногу на голеностоп, после чего Джордан уже стал заваливаться. Симуляции тут не было, в ворота «Ротора» следовало назначить 11-метровый удар. Нужно ли было сразу останавливать игру? При симуляции арбитр должен сразу останавливать матч и назначать свободный удар. Но моё мнение – «Спартак» должен был бить пенальти, Джордан не симулировал.