«Неправда», «неправда» и «неправда». Протестное интервью со спортивным директором «Зенита»

Несмотря на критику, Дзюбу и ранний вылет из Лиги чемпионов, «Зенит» на первом месте в РПЛ и ещё может зацепиться за Лигу Европы. К клубу полно вопросов: почему не получается у Малкома, работают ли трансферы, всё ли в порядке у Сергея Семака?
Все эти вопросы мы задали спортивному директору «Зенита» Хавьеру Рибалте, про которого недавно писали: испанца зовут в «Ювентус», мог уехать из Питера ещё в первый год работы, на позицию Рибалты претендует набирающий влияние в клубе Андрей Аршавин.
Сначала – важные детали портрета спортивного директора «Зенита»:
Болеет за «Эспаньол», футбольная карьера не сложилась, так что работал спортивным директором в каталонских футбольных школах.
Серьёзную работу в футболе начал со скаутинга в Италии. Первые клубы – «Торино», «Милан» и «Новара». А также «Ювентус», который при Рибалте пять раз выиграл чемпионат Италии, дважды доходил до финала Лиги чемпионов. Скаут привёл в клуб Сандро, Дибалу, Хедиру и Морату – испанцы настолько подружились, что игрок позвал Рибалту на свадьбу.
Перед «Зенитом» год работал главным скаутом «Манчестер Юнайтед», поучаствовал в трансферной кампании, когда купили бразильца Фреда.
А теперь – компактное интервью, где Рибалта не даёт пространных ответов, а отвечает коротко и по-футбольному.
Фото: fc-zenit.ru
Санкт-Петербург. Самые красивые клубные офисы. Почему в Манчестере работал только год?
– Скучаете по Испании? Чем занимаетесь в свободное время в Петербурге? Какие ещё города России вам понравились? Как ваш русский?
– Я скучаю по тёплому климату, семье и местной кухне. Испанская паэлья – вот её не хватает! В Петербурге в испанские рестораны не ходил, а вне футбола живу спокойной жизнью: гуляю по паркам (здесь много зелёных зон!), хожу по центру Петербурга, это такой большой город! Всегда можно увидеть что-то новое. В России мне понравилось на юге, где больше солнца и тепла, из больших городов запомнились Казань и Москва. А мой русский по-прежнему плох. Говорю чуть-чуть.
– Перед «Зенитом» вы работали в «Манчестер Юнайтед». Почему только год?
– Потому что поступило интересное предложение от «Зенита», вот и ушёл. На позиции спортивного директора «Зенита» больше возможностей, чем на позиции главного скаута в Англии. Отличия? Футбола смотрю меньше, чем раньше. В командировки почти не летаю, я всё время с командой, но, если надо, и на переговоры полечу. В таких поездках есть время, чтобы немного погулять и изучить город.
Любимое место на планете – Барселона. Лондон, Амстердам тоже ничего. Из клубных офисов выделил бы «Ювентус» и «Боруссию». Без деталей. Просто стильные.
– Как выглядит ваша работа в «Зените»?
– Смотрю тренировки, потом работаю из офиса, хожу на встречи, ничего особенного, иногда засиживался допоздна из-за разницы часовых поясов. В выходные посещаю все матчи «Зенита» и могу сказать, что наши фанаты – лучшие в России, делают клуб особенным. Невероятны и дома, и на выезде.
Что с «Зенитом»? Трансфер Малкома – провал? За что брали Вендела? Дриусси уходит?
– «Зенит» проиграл много матчей в России и Европе. Команда не в лучшем состоянии?
– Что значит не в лучшем? В чемпионате «Зенит» впереди. А то что результаты разные – это зависит от травм, после карантина играем много и без пауз, очень плотный график, команда постоянно в разъездах. Нормально, что команда устаёт. А на результат лучше посмотрим в конце сезона.
– А проблемы в Лиге чемпионов?
– При мне мы играем в Лиге чемпионов второй сезон. В первой кампании до 60-й минуты последнего матча группового этапа выходили в плей-офф, но в итоге не прошли. Но мы работаем и, конечно же, хотим побеждать в каждом матче.
– Без Малкома и Азмуна единственным нападающим остался Дзюба. Почему нет нападающих им на замену?
– У нас больше нападающих. Мостовой и Сутормин, плюс впереди играет Ерохин. Из-за лимита на легионеров мы не можем заменить иностранцев иностранцами. Да, Азмун и Малком важны. Да, лимит одинаков для всех. Да, любая команда страдает без важных игроков.
– Малкома брали за большие деньги, но он не играет. Провал?
– Если игрок получает травму, то не играет – это нормально. В чём провал? Не понимаю, где тут он.
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
– Уже бывший скаут «Зенита» Антон Евменов недавно рассказал в интервью: Малком не был в трансферных списках «Зенита», а бывшие игроки «Барселоны» приобретаются больше для пиара.
– Это неправда. Списки мы делаем вдвоём: я и Семак. И Малком в них был.
– Чем хорош Вендел? За что вы его брали?
– У него отличная техника и скорость. На поле придаёт атакам динамики и помогает с контролем мяча.
– В Португалии у него были проблемы с дисциплиной (опаздывал на установки, хаотично улетал в Бразилию. – Прим. «Чемпионата»). Вы о них знаете? Учитывали?
– Не знаю, о каких проблемах вы говорите. Вендел сыграл много матчей за «Спортинг» и олимпийскую сборную Бразилии, куда берут не всех. Мне неинтересны пустые слухи.
– Во время зимнего трансферного окна среди потенциальных новичков «Зенита» также называли де Пауля и Дракслера. Вы их рассматривали?
– Дракслер никогда не был в списках. Де Пауль нас интересовал, но он слишком дорого стоит.
– Что с Дриусси? Себастьян хотел уйти.
– У него контракт до 2022 года. И точка.
– После ухода Смольникова клуб рассматривал игрока на правый фланг? Вам достаточно Караваева?
– У нас несколько человек может сыграть на этой позиции. Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин и Кузяев. Так что не рассматривали.
– Защитник Чистяков не заявлен в Лигу чемпионов. Почему так затянули его подписание?
– Ситуация затянулась, потому что переход зависел от трансфера Терентьева в «Ростов». Но ничего страшного. Так бывает. У нас есть и другие игроки, которые могут сыграть в защите.
— Из «Зенита» ушёл скаут Антон Евменов вместе с целой командой. Грустно?
– Антон и его команда однозначно профи. Они выполняли мои задачи. Для меня этого достаточно. Но надо смотреть в будущее и просто считаться с такой ситуацией.
– Евменов говорил, что у него был конфликт с Аршавиным.
– Надо спросить у них.
– Общаетесь с Аршавиным? На какие темы, кроме футбола?
– Обычно говорим только о футболе. Вне футбола – про его игру в Лондоне, мою работу в Англии и Италии.
Влашич, Черышев, конфликт с Семаком – что тут правда?
– «Зенит» действительно хотел Влашича?
– Влашич – игрок другого клуба, а я говорю только про игроков «Зенита».
– Какие оставались альтернативы Венделу? Правда ли, что это был Эктор Эррера из «Атлетико»?
– Неправда. Имён было много, но мы их не раскрываем.
Фото: fc-zenit.ru
– «Зенит» интересовался Черышевым?
– Неправда.
– Кому выгодны слухи про ваш конфликт с Семаком?
– У нас отличные отношения с Семаком и всем его штабом. С Сергеем говорим про семьи и Россию, обсуждаем разные культуры, где и как работали. В основном про футбол. Мне непонятно, откуда и зачем берутся эти слухи. Естественно, это неправда.
– «Рома» и «Ювентус» выходили на вас с предложением?
– Неправда.
– Какая у вас мечта, связанная с «Зенитом»?
– Чтобы клуб продолжал побеждать в России и постепенно улучшал результаты в Европе. И рос.
- 30 ноября 2020
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:05
-
07:47
-
07:30
-
06:54
-
06:13
-
05:51
-
05:30
-
04:53
-
04:30
-
04:03
-
03:42
-
03:16
-
02:51
-
02:34
-
02:13
-
01:49
-
01:32
-
01:16
-
01:06
-
00:46
-
00:43
-
00:35
-
00:32
-
00:27
-
00:26
-
00:17
-
00:06
-
00:04
-
00:00
- 29 ноября 2020
-
23:49
-
23:31