«Неправда», «неправда» и «неправда». Протестное интервью со спортивным директором «Зенита»

Несмотря на критику, Дзюбу и ранний вылет из Лиги чемпионов, «Зенит» на первом месте в РПЛ и ещё может зацепиться за Лигу Европы. К клубу полно вопросов: почему не получается у Малкома, работают ли трансферы, всё ли в порядке у Сергея Семака?

Все эти вопросы мы задали спортивному директору «Зенита» Хавьеру Рибалте, про которого недавно писали: испанца зовут в «Ювентус», мог уехать из Питера ещё в первый год работы, на позицию Рибалты претендует набирающий влияние в клубе Андрей Аршавин.

Спортдиректор «Зенита» уйдёт в «Юве»? Что мешает ему в России и при чём здесь Аршавин Рибалта конфликтовал с Семаком и лишился рабочего процесса.

Сначала – важные детали портрета спортивного директора «Зенита»:



Болеет за «Эспаньол», футбольная карьера не сложилась, так что работал спортивным директором в каталонских футбольных школах.



Серьёзную работу в футболе начал со скаутинга в Италии. Первые клубы – «Торино», «Милан» и «Новара». А также «Ювентус», который при Рибалте пять раз выиграл чемпионат Италии, дважды доходил до финала Лиги чемпионов. Скаут привёл в клуб Сандро, Дибалу, Хедиру и Морату – испанцы настолько подружились, что игрок позвал Рибалту на свадьбу.



Перед «Зенитом» год работал главным скаутом «Манчестер Юнайтед», поучаствовал в трансферной кампании, когда купили бразильца Фреда.



А теперь – компактное интервью, где Рибалта не даёт пространных ответов, а отвечает коротко и по-футбольному.

Фото: fc-zenit.ru

Санкт-Петербург. Самые красивые клубные офисы. Почему в Манчестере работал только год?

– Скучаете по Испании? Чем занимаетесь в свободное время в Петербурге? Какие ещё города России вам понравились? Как ваш русский?

– Я скучаю по тёплому климату, семье и местной кухне. Испанская паэлья – вот её не хватает! В Петербурге в испанские рестораны не ходил, а вне футбола живу спокойной жизнью: гуляю по паркам (здесь много зелёных зон!), хожу по центру Петербурга, это такой большой город! Всегда можно увидеть что-то новое. В России мне понравилось на юге, где больше солнца и тепла, из больших городов запомнились Казань и Москва. А мой русский по-прежнему плох. Говорю чуть-чуть.



– Перед «Зенитом» вы работали в «Манчестер Юнайтед». Почему только год?

– Потому что поступило интересное предложение от «Зенита», вот и ушёл. На позиции спортивного директора «Зенита» больше возможностей, чем на позиции главного скаута в Англии. Отличия? Футбола смотрю меньше, чем раньше. В командировки почти не летаю, я всё время с командой, но, если надо, и на переговоры полечу. В таких поездках есть время, чтобы немного погулять и изучить город.



Любимое место на планете – Барселона. Лондон, Амстердам тоже ничего. Из клубных офисов выделил бы «Ювентус» и «Боруссию». Без деталей. Просто стильные.



– Как выглядит ваша работа в «Зените»?

– Смотрю тренировки, потом работаю из офиса, хожу на встречи, ничего особенного, иногда засиживался допоздна из-за разницы часовых поясов. В выходные посещаю все матчи «Зенита» и могу сказать, что наши фанаты – лучшие в России, делают клуб особенным. Невероятны и дома, и на выезде.

Что с «Зенитом»? Трансфер Малкома – провал? За что брали Вендела? Дриусси уходит?

– «Зенит» проиграл много матчей в России и Европе. Команда не в лучшем состоянии?

– Что значит не в лучшем? В чемпионате «Зенит» впереди. А то что результаты разные – это зависит от травм, после карантина играем много и без пауз, очень плотный график, команда постоянно в разъездах. Нормально, что команда устаёт. А на результат лучше посмотрим в конце сезона.



– А проблемы в Лиге чемпионов?

– При мне мы играем в Лиге чемпионов второй сезон. В первой кампании до 60-й минуты последнего матча группового этапа выходили в плей-офф, но в итоге не прошли. Но мы работаем и, конечно же, хотим побеждать в каждом матче.



– Без Малкома и Азмуна единственным нападающим остался Дзюба. Почему нет нападающих им на замену?

– У нас больше нападающих. Мостовой и Сутормин, плюс впереди играет Ерохин. Из-за лимита на легионеров мы не можем заменить иностранцев иностранцами. Да, Азмун и Малком важны. Да, лимит одинаков для всех. Да, любая команда страдает без важных игроков.

– Малкома брали за большие деньги, но он не играет. Провал?

– Если игрок получает травму, то не играет – это нормально. В чём провал? Не понимаю, где тут он.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

– Уже бывший скаут «Зенита» Антон Евменов недавно рассказал в интервью: Малком не был в трансферных списках «Зенита», а бывшие игроки «Барселоны» приобретаются больше для пиара.

– Это неправда. Списки мы делаем вдвоём: я и Семак. И Малком в них был.



– Чем хорош Вендел? За что вы его брали?

– У него отличная техника и скорость. На поле придаёт атакам динамики и помогает с контролем мяча.



– В Португалии у него были проблемы с дисциплиной (опаздывал на установки, хаотично улетал в Бразилию. – Прим. «Чемпионата»). Вы о них знаете? Учитывали?

– Не знаю, о каких проблемах вы говорите. Вендел сыграл много матчей за «Спортинг» и олимпийскую сборную Бразилии, куда берут не всех. Мне неинтересны пустые слухи.



– Во время зимнего трансферного окна среди потенциальных новичков «Зенита» также называли де Пауля и Дракслера. Вы их рассматривали?

– Дракслер никогда не был в списках. Де Пауль нас интересовал, но он слишком дорого стоит.



– Что с Дриусси? Себастьян хотел уйти.

– У него контракт до 2022 года. И точка.



– После ухода Смольникова клуб рассматривал игрока на правый фланг? Вам достаточно Караваева?

– У нас несколько человек может сыграть на этой позиции. Круговой, Дуглас Сантос, Сутормин и Кузяев. Так что не рассматривали.



– Защитник Чистяков не заявлен в Лигу чемпионов. Почему так затянули его подписание?

– Ситуация затянулась, потому что переход зависел от трансфера Терентьева в «Ростов». Но ничего страшного. Так бывает. У нас есть и другие игроки, которые могут сыграть в защите.

— Из «Зенита» ушёл скаут Антон Евменов вместе с целой командой. Грустно?

– Антон и его команда однозначно профи. Они выполняли мои задачи. Для меня этого достаточно. Но надо смотреть в будущее и просто считаться с такой ситуацией.



– Евменов говорил, что у него был конфликт с Аршавиным.

– Надо спросить у них.

– Общаетесь с Аршавиным? На какие темы, кроме футбола?

– Обычно говорим только о футболе. Вне футбола – про его игру в Лондоне, мою работу в Англии и Италии.

Влашич, Черышев, конфликт с Семаком – что тут правда?

– «Зенит» действительно хотел Влашича?

– Влашич – игрок другого клуба, а я говорю только про игроков «Зенита».



– Какие оставались альтернативы Венделу? Правда ли, что это был Эктор Эррера из «Атлетико»?

– Неправда. Имён было много, но мы их не раскрываем.

Фото: fc-zenit.ru

– «Зенит» интересовался Черышевым?

– Неправда.



– Кому выгодны слухи про ваш конфликт с Семаком?

– У нас отличные отношения с Семаком и всем его штабом. С Сергеем говорим про семьи и Россию, обсуждаем разные культуры, где и как работали. В основном про футбол. Мне непонятно, откуда и зачем берутся эти слухи. Естественно, это неправда.



– «Рома» и «Ювентус» выходили на вас с предложением?

– Неправда.



– Какая у вас мечта, связанная с «Зенитом»?

– Чтобы клуб продолжал побеждать в России и постепенно улучшал результаты в Европе. И рос.